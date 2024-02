Das sind die Top-Hotels der Deutschen am Mittelmeer: 2024 wird bereits zum 19. Mal der begehrte HolidayCheck Award verliehen. Auch diesmal stehen wieder Hotels im Fokus, die von den HolidayCheck-Gästen als herausragend bewertet wurden. Top 10 Hotels der Deutschen am Mittelmeer

Auf Basis von mehr als 752.000 echten Bewertungen erhalten in diesem Jahr insgesamt 680 Hotels aus 32 verschiedenen Ländern die renommierte Auszeichnung. HolidayCheck stellt die Hotels am Mittelmeer vor, die von den Gästen top bewertet wurden – Italien und die Türkische Riviera sind ganz vorne mit dabei.

Letztere ist laut der aktuellen HolidayCheck-Analyse der Frühbuchersaison auch ein beliebtes Ziel von Familien für die kommende Urlaubssaison. Nicht zuletzt aufgrund des guten Preis-Leistung-Verhältnisses. Für die Monate März und April besteht derzeit neben der Türkei außerdem großes Interesse für Spanien, Griechenland und Ägypten. Besonderes Sparpotenzial finden UrlauberInnen in Tunesien. Hier sind die Preise im Laufe des Herbstes gesunken.

Das sind die Top 10 Hotels am Mittelmeer:

Grupotel Parc Natural & Spa / Mallorca

Das Fünf-Sterne-Hotel Grupotel Parc Natural & Spa auf Mallorca liegt direkt am Sandstrand der Platja de Muro an der Nordostküste Mallorcas, unweit des Nationalparkes S’Albufera. Die modernen, hell eingerichteten Zimmer sorgen für mediterranes Flair und bieten ausreichend Platz für einen Badeurlaub mit der ganzen Familie. Ein großer Pool inklusive Kinderbereich sowie der angrenzende Sandstrand laden zum Entspannen ein. Für kulinarische Genüsse bietet das Hotel ein reichhaltiges Buffet zum Frühstück und Abendessen mit mallorquinischen Spezialitäten. Gäste schätzen insbesondere das zuvorkommende und herzliche Personal.

Park Hotel Brasilia / Venetien

Il Dolce far niente – das italienische Lebensgefühl lässt sich im Vier-Sterne Park Hotel Brasilia nachempfinden. Direkt am Sandstrand von Lido di Jesolo, nur einen Steinwurf von der Piazza Milano entfernt, empfängt das inhabergeführte Hotel seine Gäste. Die modernen Zimmer bieten einen atemberaubenden Blick auf die azurblaue Adria und schaffen die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Aufenthalt. Familien können spezielle Familienzimmer mit einer Kochnische buchen, die zusätzlichen Komfort und Flexibilität für einen entspannten Aufenthalt bieten. Die Nähe zu Venedig macht das Hotel außerdem zum idealen Ausgangspunkt, um die Schönheit der Adria zu erkunden und gleichzeitig das reiche kulturelle Erbe Venetiens zu entdecken.

Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas / Rhodos

Das Fünf-Sterne-Hotel Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas erhebt sich an der Südostküste von Rhodos in Lachania, an einem beinahe unberührten Flecken, wo sich das azurblaue Mittelmeer und die sanfte Ägäis harmonisch vereinen. Neben luxuriösen Zimmern, Bungalows und Strand-Villen, besitzen einige Wohn-Einheiten auch einen eigenen Pool. Gäste genießen den großen Privatstrand des Hotels sowie die exzellente griechische Küche, die in sechs verschiedenen Restaurants geboten ist. Die Bewertungen auf HolidayCheck sprechen für sich: „Urlaub auf höchstem Niveau“, „Gastfreundschaft in Perfektion“ und „Urlaub vom Feinsten“ sind nur einige Beispiele.

Lara Barut Collection – Ultra All Inclusive / Türkische Riviera

Das Hotel Lara Barut Collection vereint Luxus mit außergewöhnlichem Komfort. Gäste finden hier eine Vielfalt an modernen Zimmern und Suiten mit neuester Ausstattung vor. Die Gastronomie umfasst exquisite À-la-Carte-Restaurants mit einer breiten Palette an kulinarischen Köstlichkeiten. Entspannung ist im großzügigen Spa- und Wellnesscenter mit mehreren Pools und umfangreichen Massageangeboten sowie am Strand garantiert. Nachhaltigkeit wird im Lara Barut großgeschrieben. Es ist das erste mit grüner Energie zertifizierte Hotel der Region. Für Unterhaltung sorgen Ausflüge ins nahegelegene Antalya oder die zahlreichen Sportmöglichkeiten wie Tennis oder Wasserski.

Tui Blue Palm Garden / Türkische Riviera

Das 4,5-Sterne-Resort Tui Blue Palm Garden ist sowohl für Familien als auch für Paare ideal. Auf einem großen Grundstück und inmitten eines schönen Palmengartens gelegen, bietet es moderne Zimmer in Villen und eine großzügige Poolanlage. Gäste genießen vor allem den langen Sand- und Kiesstrand sowie den Spa-Bereich. Aber auch die Lage ist optimal, um Ausflüge nach Manavgat und Side zu machen. Das All-inclusive-Angebot umfasst drei Restaurants, vier Bars mit regionalen und frischen Speisen sowie sportliche Aktivitäten und ein umfangreiches Unterhaltungsangebot.

Hotel Elite / Venetien

Das Hotel Elite in Caorle befindet sich in der Nähe des historischen Duomo di Caorle. Gäste loben vor allem die zentrale Lage, die Nähe zum Strand sowie das freundliche Personal. Die Zimmer des Hotels sind modern eingerichtet und einige bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer oder die Stadt. Mit kostenlosen Leihfahrrädern lässt sich leicht die Umgebung erkunden, zum Beispiel zu den zahlreichen Restaurants und Cafés in der Nähe. Entspannung bietet neben dem eigenen Strandbereich auch der Wellnessbereich mit Whirlpool.

Arum Barut Collection – Ultra All Inclusive / Türkische Riviera

Direkt am Sandstrand von Side gelegen, vereint das Arum Barut Collection – Ultra All Inclusive alles, was einen gelungenen Urlaub ausmacht: Komfort, eine herausragende Gastfreundschaft und zahlreiche Möglichkeiten, um es sich gut gehen zu lassen. Die weitläufige Gartenanlage beeindruckt z. B. mit einem großen Pool und einer einladenden Sonnenterrasse. Am hoteleigenen Strand erwartet die Gäste ein neuer Badesteg, von dem man den Weitblick aufs Meer besonders gut genießen kann und die Kleinsten freuen sich über Wasserrutschen und Animationsprogramm. Wer die landeseigene Kultur entdecken möchte, erreicht in nur 3,5 km das Zentrum von Side und in 8 km die Tempel von Apollo und Athena.

Riva Palace Hotel / Venetien

Im charmanten italienischen Kurort Grado befindet sich das mit vier Sternen ausgezeichnete Riva Palace Hotel, von dessen Zimmern aus man den besten Blick auf den malerischen Hafen Porto Mandracchio hat. Hier beginnt der Tag mit einem reichhaltigen Frühstück, um gestärkt die Umgebung erkunden zu können. In nur wenigen Minuten zu Fuß erreicht man z. B. den Hauptstrand, den Spiaggia Principale oder man leiht sich eines der kostenlosen Fahrräder des Hotels aus. Abends locken die Restaurants mit der berühmten Gradeser Fischsuppe ins Zentrum. Auch im Winter ist das Hotel mit seinem Wellness-Angebot ein beliebter Rückzugsort – und das nicht nur für Menschen, sondern auch für Hunde, die im Riva Palace herzlich willkommen sind.

Hotel Orient & Pacific / Venetien

Das Vier-Sterne-Hotel Orient & Pacific liegt am nördlichen Strandabschnitt des Ferienortes Lido di Jesolo und präsentiert sich nach einer kürzlich abgeschlossenen umfassenden Renovierung im modernen Design. Zum Komfort des Hotels gehören nicht nur die großen, liebevoll eingerichteten Zimmer, sondern auch ein beheizter Swimming-Pool, der hoteleigene Strandabschnitt und der Panoramaspeisesaal mit italienischen Spezialitäten und einem beeindruckenden Blick aufs Meer. Wer die Umgebung erkunden möchte, kann sich kostenlos Fahrräder an der Rezeption ausleihen. Kinder freuen sich über einen Besuch im 8 km entfernten Wasservergnügungspark Caribe Bay.

Pilot Amphora Boutique Hotel / Kreta

„Auszeit pur“ – so beschreiben Gäste ihren Aufenthalt im Fünf-Sterne-Boutique-Hotel Pilot Amphora auf HolidayCheck. Moderner Luxus trifft hier auf Minimalismus – mitten im Zentrum des kleinen Dorfes Georgioupolis auf Kreta. Neben zeitlos eingerichteten Zimmern, die puristische Elemente mit warmen Holzmöbeln kombinieren, erwartet die Gäste im Außenbereich ein Pool und eine Gemeinschaftslounge zum Entspannen. Außerdem stehen allen BesucherInnen die Einrichtungen im 2 km entfernten Pilot Beach Resort zur Verfügung, das mit einem Shuttleservice regelmäßig zu erreichen ist. Neben Yoga-Kursen und einem voll ausgestatteten Fitnessstudio können UrlauberInnen auch beim Töpfern kreativ werden. Die Kurse sind nämlich eine Hommage an eine Keramikwerkstatt aus dem 2. Jahrhundert n. Chr, die beim Bau des Hotels entdeckt wurde.

HolidayCheck Gold Award

In diesem Jahr wird der HolidayCheck Gold Award zum sechsten Mal vergeben. Mit dem Gold Award werden Hotels ausgezeichnet, die dank herausragender Urlauberbewertungen in den Jahren 2018, 2019, 2020, 2023 und 2024 zu den HolidayCheck Award-Gewinnern zählen. In den Pandemie-Jahren 2021 und 2022 wurde der „HolidayCheck Special Award“ verliehen, um der Besonderheit der Situation gerecht zu werden. Es gab keine reguläre Award Verleihung, daher zählen diese Jahre nicht in der Bewertung für die Gold Awards. Dieses Jahr erhalten weltweit 168 Hotels, die ihre Gäste mit einem dauerhaft hohen Qualitätsstandard begeistern, diese Auszeichnung, die UrlauberInnen als besonders wertvolle Orientierung dient. Insgesamt 43-mal geht sie nach Deutschland, 20-mal nach Österreich und 16-mal in die Schweiz.

Das HolidayCheck Award Vergabeverfahren

Für die Vergabe des Awards gelten strenge Regeln: Um überhaupt in die Auswahl für die begehrte Auszeichnung zu kommen, muss ein Hotel über einen Zeitraum von zwölf Monaten (1. Dezember 2022 bis 30. November 2023) mindestens 50 Bewertungen erhalten haben. Die Unterkünfte müssen zudem von mindestens 90 Prozent ihrer Gäste weiterempfohlen worden sein. Natürlich müssen die Hotels beim HolidayCheck Award mit dem sogenannten Code of Conduct konform sein. Wichtig: Über den Award entscheiden einzig und allein die Bewertungen der Feriengäste. HolidayCheck hat keinen Einfluss auf die Vergabe. Um die Authentizität der Bewertungen zu gewährleisten, durchlaufen alle das Prüfsystem. Ausserdem setzt sich HolidayCheck mit der Initiative „Gemeinsam gegen Fake-Bewertungen“ branchenübergreifend intensiv dafür ein, dass Bewertungen im Internet authentisch und vertrauenswürdig sind. https://www.holidaycheck.de/holidaycheck-award/goldaward