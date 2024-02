RTC Rose Travel als Boutique Reiseanbieter ist seit mehr als 30 Jahren bekannt für luxuriöses Reisen der besonderen Art. Nicht von der Stange, sondern maßgeschneidert, profitieren Kunden von dem Service des Experten – der jedes Hotel und jede „Side Activity“ im Portfolio selbst getestet hat – und erleben Destinationen auf ihre Wünsche zugeschnitten. Kulinarisches Abenteuer Grenada​​​​​​​.

Chef Kennedy, Grenada

Hippe Künstlerszene, Kulinarik, einzigartige Naturschauspiele, geheime Tipps oder einfach luxuriös entspannt, alles wird auf die Kundenansprüche abgestimmt und für einen unvergesslichen Urlaub geplant.

Der Karibikstaat Grenada mit der gleichnamigen hügeligen Hauptinsel wird aufgrund ihrer zahlreichen Muskatplantagen auch als “Gewürzinsel” bezeichnet und zählt zu den Top Spots, wenn es um die traditionelle Karibische Kochkultur geht.

Speziell hierfür hat RTC Rose Travel für seine Kunden ein Reisepaket geschnürt, das für Gaumenfreuden sorgen wird.

Chef Kennedy, Koch der besonderen Art

Vom Universitätsprofessor zum Koch. Robert Kennedy, hat lange doziert und später seine Leidenschaft, das Kochen, zum Beruf gemacht. Heute bringt er Gästen die traditionelle Küche seines Landes näher. Gemeinsam bereitet man zum Beispiel die lokale Spezialität Oildown zu, ein Eintopf aus Hühnchen, Brotfrucht, Gemüse und Kräutern aus dem eigenen Garten. Bei entspannten Gesprächen taucht man ein, in die vielfältige Küche und lernt Kochgeheimnisse, die man gerne mit nach Hause nimmt.

Crayfish Bay Organics

Als der Engländer Kim Russel damals auswanderte war sein Ziel klar, die Karibik. Dort lernte er seine künftige Frau kennen und gründete 1993 die Manufaktur Crayfish Bay. Der Biobetrieb in Familienbesitz stellt feinste Schokolade aus heimischen Kakaopflanzen her und wird auf der Grundlage einer Fairtrade-Kooperative geführt. Bei einer geplanten Tour lernt man nicht nur viel über die Kakao-Frucht und deren Anbau, sondern bekommt exklusive Einblicke in die Herstellung feinster Schokolade und darf diese natürlich auch verkosten.

Die älteste Rum-Destille der Karibik

River Antoine Estate ist die älteste Rum-Destille der Karibik. Seit 1785 findet hier, auch heute noch unter Verwendung traditioneller Methoden, die Rumproduktion statt. Und wer weiß, vielleicht wurde die ein oder andere Buddel voll Rum von einem der damals berüchtigten Piraten geleert. Bei einer privaten Führung taucht man ein, in die Geschichte des Rums und des Zuckerrohranbaus und darf unter anderem die ausschließlich für den lokalen Markt produzierten Sorten probieren.

Segelabenteuer mit Savvy Sailing Adventure

Der romantische Törn bei Sonnenuntergang, eine unterhaltsame Tour mit Freunden oder eine Reise zur Erkundung der Inseln von Grenada, Savvy Sailing Adventure bietet seinen Gästen ein unvergessliches Abenteuer. Ein absolutes Highlight zum Tauchen oder Schnorcheln ist der Molinere Bay Underwater Sculpture Park. Von dem britischen Bildhauer Jason deCaires Taylor geschaffen zeigt dieser auf 800 qm fünfundsechzig Skulpturen nach Abdrücken von Einheimischen. Ziel war einerseits die Menschen vor Ort mit der sie umgebenden Unterwasserwelt in Berührung zu bringen und andererseits den touristischen Druck auf die natürlichen Riffe zu verringern.

Das Hotel

Das zu den „Small Luxury Hotels of the World“ gehörende Resort Spice Island Beach Resort ist die erste Adresse auf Grenada. Die 8 Hektar große, in karibischer Bauweise gestaltete Anlage liegt direkt an der wunderschönen Grand Anse Bay. Traumhaftes Ambiente, eine hervorragende Küche und der liebevolle, persönlicher Service lassen das exklusive Resort zu einer Oase der Entspannung werden.

Die insgesamt 64 Bungalow-Suiten sind von diskreter Eleganz mit karibischem Flair geprägt. Untergebracht in einer der Oleander Superior Garden Suiten (58 qm), die über ein Schlafzimmer mit Ensuite-Wohnbereich sowie Balkon oder Terrasse verfügen, genießt man die Ruhe inmitten eines tropischen Gartens.

Angebot

Flug mit Condor in Business Class ab und bis Frankfurt,

Privat-Transfer zum Hotel und zum Flughafen,

14 Nächte in einer Oleander Garden Suite im Spice Island Beach Resort

All inklusive

März 2024

Ab 10714.- € pro Person

All dies und noch viele weitere, auf Kundenwünsche abgestimmte „Travel-Gems“ stellt RTC Rose Travel seinen Kunden gerne zusammen.

