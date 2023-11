Falco: Tegernsee in Sachsen?

Anfang November wurden Gäste mit Reservierung im Zweisterne-Restaurant Falco in Leipzig abgewiesen. Man hat ihnen angeboten, in einem anderen Restaurant im Haus zu speisen. Das wollte aber kaum jemand. Die Gäste wollten Schnurr!

Leipzig

Auf Gourmet Report Nachfrage reagierte das Restaurant Falco damals nicht. Mitte November veröffentlichte das Falco eine Pressemitteilung.

Der langjährige Küchenchef Peter Maria Schnurr reagierte nicht auf Anfragen.

In der Pressemittelung gab Andreas Hachmeister, General Manager des The Westin Leipzig bekannt:

„Es ist eine herzzerreißende Entscheidung, das Restaurant FALCO zu schließen. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, aber die wirtschaftlichen Herausforderungen sind einfach zu überwältigend. Wir sind sehr stolz auf die 18 Jahre, in denen wir Gäste aus aller Welt empfangen und kulinarische Höhepunkte geschaffen haben. Diese Zeit hat uns gelehrt, dass es in unserer Branche Zeiten des Aufblühens gibt, aber auch Zeiten des Abschieds. Von Herzen danken wir all unseren treuen Gästen, Lieferanten, und vor allem unserem engagierten Team für ihre jahrelange Unterstützung und ihr Vertrauen“.

Der Zweisterne-Koch Peter Maria Schnurr, seit 18 Jahren Küchenchef, wurde mit keinem Wort erwähnt. Das sagt natürlich viel und irritierte Insider der Branche. Sollte die schlechte Wirtschaftslage nur vorgeschoben sein, wie Branchenexperten vermuten? So schreibt Ludwig Fienhold im Biss: „Es muss hinter den Kulissen gehörig gerappelt haben. Man verkündet eine Schließung auch zuvor und nicht erst nachdem man bereits geschlossen hat. Das Falco hatte noch Buchungen für Weihnachten und Silvester, die man unter normalen Umständen mitnimmt.„

Der DEHOGA und andere interessierte Kreise sprangen gleich auf den Zug auf und meinten, die wirtschaftliche Lage der Gastronomie wäre desaströs und es würde nicht die letzte Pleite in der Gastronomie sein, speziell wenn die Mehrwertsteuer ab 1.1.2024 auf 19 % erhöht wird. Das Falco scheint aber in dem Fall das falsche Vorzeigeobjekt zu sein, da es offenbar ganz andere Gründe gab. Und es schloß ja während 7 % MwSt. Wäre die MwSt so wichtig gewesen, hätte man ja mit Ansage zum 1.1. schliessen können.

Von Mitarbeitern hörten wir, dass das Falco recht gut lief und auch für das Westin und ganz Leipzig wichtig war. Das Sternerestaurants in Leipzig schlecht laufen, kann keines der drei verbliebenen Restaurants bestätigen. Detlef Schlegel, die Nummer 2 in Leipzig mit dem renommierten 1-Sterner Stadtpfeiffer, sagt im MDR: “ Das Ende des Falco könne man nicht zu einem allgemeinen Problem in der Sterne- und Gourmet-Gastronomie pauschalisieren.“ Bei ihm läuft es prima. Und er gibt auch einen versteckten Hinweis auf das Problem im Falco: „Spitzengastronomie ist Leistungssport und immer Mannschaftssport.“

Im Falco gab es aber keinen Teamsport, sondern einen Chef wie in den 70er Jahren und Mitarbeiter, die den enormen Druck des Leistungssport auch von oben nach unten weiterreichten. Zwei Michelin Sterne zu halten ist Druck für den Küchenchef und seine Posten, das Gegenteil eines 9-5 Jobs für alle Beteiligten.

Aber es war nicht nur Mobbing, dass GM Hachmeister offenbar nicht weiter dulden wollte. Wie mehrere ehemalige Mitarbeiter des Falcos gegenüber Gourmet Report angaben, gab es wohl auch sexuelle Belästigungen. Herabwürdigungen wären Standard gewesen. Das wäre der Hauptgrund der „Kündigung“, so die Mitarbeiter Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen lässt sich derzeit nicht überprüfen. Alle wurden zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Die Pressestelle des Hotels kann (oder mag?) nicht kommentieren und Kontakt zum General Manager herstellen und Peter Maria Schnurr hat den Autor auf Instagram blockiert, so dass keine Anfragen mehr ankommen können. Auch dpa und andere Medien haben Schnurr bisher nicht erreicht.

Dem hohen Druck scheinen einige, ansonsten erfolgreiche, Köche nicht gewachsen zu sein. Im April meldeten sich Mitarbeiter des Althoff Restaurants Überfahrt am Tegernsee beim Spiegel und berichteten von untragbaren Zuständen. Daraufhin stellte Althoff den Küchenchef frei. Mitarbeiter berichteten, dass die Direktion jahrelang wegguckte. Drei Sterne seien wichtiger gewesen. Bei Althoff hat man wohl mittlerweile umgedacht und sich von Jürgens getrennt.

General Manager Hachmeister wollte wohl nicht mehr weggucken und hat sich für eine radikale Lösung entschieden: Schluß damit. Er konnte ja vom Tegernsee lernen, wo Althoff keine gute Figur abgab.

Wollte er aus Loyalität dem langjährigen Küchenchef den unehrenhaften Abgang ersparen und man hat dann einen „offiziellen“ Grund vorgeschoben? Bisher hiess es doch immer, das Restaurant sei sehr erfolgreich und trage sich. Leider alles Mutmassungen.

Wir können das hier und heute nicht klären – es mauern ja alle Beteiligten – würden uns aber sehr freuen, wenn die Beteiligten sich nun äussern würden. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn die gemachten Vorwürfe sich als falsch herausstellen würden und wir uns bei Küchenchef Schnurr entschuldigen müssten!

Wir sind der Meinung, Mitarbeiter, die sexuell belästigt werden, sollten sich an ihren Vorgesetzten, z.B. dem General Manager, wenden und wenn dieser nicht umgehend Abhilfe und Sicherheit schafft, Anzeige bei der Polizei stellen. Heute braucht auch niemand mehr zu befürchten, dass er nach so einer Anzeige auf eine schwarze Liste kommt und keinen Job mehr kriegt. Wir haben 2023 und die Mitarbeiter sind für die Gastro heute wichtiger als die Gäste. Gäste bekommt man einfacher als gute Mitarbeiter! Hat man gute Mitarbeiter, kommen auch Gäste.

Übrigens, hungern braucht keiner in Leipzig! Die ehemaligen Falco Mitarbeiter Lisa Angermann, Andreas Reinke, Daniel Kreßner (SousChef im Falco) und Christian Wilhelm (Sommelier im Falco) haben ihr eigenes Restaurant, das Gasthaus Helmut, heute eröffnet. Die Karte ist rustikaler und hört sich recht lecker an. Aber: Gute Küche ist in Leipzig gefragt, das Restaurant ist für den November bereits komplett ausgebucht! Das Helmut sucht auch noch Mitarbeiter.

Erster Report zur Schliessung vom Falco in Leipzig

Gut informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!

Falco: Tegernsee in Sachsen? Zusammenfassung Falco: Tegernsee in Sachsen? Was sind die wahren Gründe der Schliessung des einzigen zwei-Sterne Michelin Restaurants in Leipzig? Sende Benutzer-Bewertung 2.81 ( 16 Stimmen)