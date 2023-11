Markus Hussler ist der neue General Manager vom Hilton Berlin und Hilton Area General Manager, Germany North & East. Cornelia Brinkman folgt Hussler als General Managerin im Hilton Munich Airport

Markus Hussler, Hilton Berlin und Area Manager

Hilton ernennt Markus Hussler zum neuen General Manager des Hilton Berlin mit 623 Zimmern am historischen Gendarmenmarkt in Berlin. Hussler übernimmt die Leitung des gesamten Hotelbetriebs, von Marketing und Hotelverwaltung bis hin zu Gästeservice und -zufriedenheit.

Neben dieser zentralen Funktion wird Hussler zudem als Area General Manager Germany North & East tätig sein und den operativen Bereich der Hilton Frankfurt, Hilton Frankfurt Airport, Hilton Garden Inn Frankfurt Airport und Hilton Mainz beaufsichtigen.

Seit 2019 war Markus Hussler zuletzt als General Manager des Hilton Munich Airport tätig. Seine Nachfolge tritt Cornelia Brinkman an, die zuvor General Managerin des Le Méridien München war und seit dem 1. November in ihrer neuen Funktion bei Hilton tätig ist.

Husslers umfangreiche Managementerfahrung wird bei der Maximierung der Leistung und Profitabilität der Hotels sowie der Zufriedenheit von Gästen und Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle spielen. In seiner fast 28-jährigen Karriere bei Hilton war er in verschiedenen operativen Funktionen in Deutschland, Österreich, Italien und den USA tätig. Seit 2019 war Hussler General Manager des Hilton Munich Airport und zuvor von 2012 bis 2019 General Manager des Hilton Vienna Danube Waterfront.

Während seiner Amtszeit in München wurde das 550-Zimmer-Hotel grundlegend neu renoviert und mit neuem Leben gefüllt. Diese Umgestaltung umfasste eine vollständige Renovierung des Hotels, die Eröffnung eines Hotelanbaus mit 162 Zimmern und einer neuen Executive Lounge, die Neupositionierung des Mountain Hub Social Dining Restaurants und die Einführung des Mountain Hub Gourmet Restaurants, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Husslers Führungsstil hat ihm und den von ihm geleiteten Hotels zahlreiche Auszeichnungen eingebracht. Dazu gehören die Auszeichnung „Bester General Manager Deutschland“ bei den World Luxury Awards 2022 und die Anerkennung des Hilton Munich Airport als „Skytrax Best Airport Hotel Europe“ im Jahr 2022, wo das Hotel auch weltweit den vierten Platz belegte.

„Ich bin zutiefst dankbar für Hiltons zuverlässige Unterstützung während meiner gesamten beruflichen Laufbahn und freue mich darauf, dieses neue Kapitel in Berlin aufzuschlagen. Ich werde mich voll und ganz dem Ziel widmen, unvergessliche Gästeerlebnisse zu schaffen und mit unseren außergewöhnlichen Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten, um Hiltons Tradition der Exzellenz weiterzuführen“, so Hussler gegenüber Gourmet Report.

In seiner Freizeit geht Markus Hussler, der ursprünglich aus Österreich stammt, vielen unterschiedlichen Hobbies und Interessen nach, darunter Reisen, Geschichte, Mountainbiking, Skifahren, Golf, kulinarische Innovationen, Motorräder und Autos.

Ob der kulinarisch interessierte Hussler wohl auch ein Gourmet Restaurant für sein Berliner Haus plant? Das letzte Berliner Hilton Gourmet Restaurant, der Hugenotte, ist ja schon ewig her!

www.hilton.com

