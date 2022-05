Sieben Hilton Hotels mit Michelin Sternen

Im Michelin-Sternenhimmel: Hilton präsentiert kulinarische Erlebnisse des Extraklasse:

Sieben Hilton-Restaurants in Europa wurden mit Michelin-Sternen ausgezeichnet

Heinz Beck

Reiselustige mit einer Vorliebe für gehobene Küche, können besondere kulinarische Erlebnisse mit Reisen zu einigen der begehrtesten Reisezielen Europas verbinden. So wurde kürzlich bekanntgegeben, dass die Hotels von Hilton nun sieben Michelin-Sterne in ganz Europa für sich gewinnen konnten.

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel: Drei Michelin-Sterne (ehemals Cavalieri Hilton)

Unter der Leitung des deutschen Küchenchefs Heinz Beck hat sich das La Pergola zu einem Tempel der internationalen Gastronomie entwickelt und ist das erste und bis heute einzige Drei-Sterne-Michelin-Restaurant in Rom. In der herrlichen Umgebung des Panoramadachgartens des Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, bietet das Restaurant einen atemberaubenden Blick über die Ewige Stadt. Die größtenteils mediterran beeinflusste, kreative Küche wird durch maßgeschneiderte Weinkombinationen ergänzt.

Das Cavalieri ist jeden Umweg wert! Auch der liebenswürdige Service des Hause begeistert!

Hilton Munich Airport: Ein Michelin-Stern

Nur zwei Monate nach der Wiedereröffnung des Mountain Hub Gourmet im Hilton Munich Airport wurde das Fine-Dining-Restaurant mit seinem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet. Der 33-jährige Küchenchef Stefan Barnhusen verwöhnt die Gäste mit moderner Alpenküche, die er als „modernen Purismus vs. verspielte Opulenz“ beschreibt. Das Restaurant an sich ist bereits durch den halbrunden Grundriss und das zeitgenössische Design einen Besuch wert, sei es vor dem Abflug oder in Kombination mit einem längeren Aufenthalt im Hilton Munich Airport, welches auch für seinen Wellnessbereich bekannt ist.

Waldorf Astoria Amsterdam: Zwei Michelin-Sterne

Das Spectrum, das von dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Küchenchef Sidney Schutte geleitet wird, ist ein dynamisches Restaurant mit stolzer niederländischer Tradition, das sich auf vegetarische Küche spezialisiert hat. Schuttes Gerichte, für die er nur die besten lokalen Zutaten von niederländischen Bauern und Nordseefischern verwendet, sehen so spektakulär aus, wie sie schmecken. Das Waldorf Astoria Amsterdam befindet sich in einem typischen Gebäude an der Gracht, das unaufdringlichen Luxus ausstrahlt und eine perfekte Lage bietet. Das Restaurant ist ein moderner und stilvoller Ort, an dem man ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis genießen kann.

Hilton Rijeka Costabella Beach Resort: Ein Michelin-Stern & drei Gault&Millau Hauben

Nur zwei Monate nach der Eröffnung erhielt Kroatiens jüngster Sternekoch, der 30-jährige Deni Srdoč, seinen zweiten Michelin-Stern für das neue Signature-Restaurant Nebo Restaurant & Lounge im Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa. Erst in diesem Monat wurde das Restaurant außerdem mit drei Gault&Millau Hauben und einer Bewertung von 16,5/20 ausgezeichnet. Srdočs Kochstil verbindet moderne mit traditionellen Elementen, untermauert durch einen italienisch-französischen Einfluss. Srdoč wählt biologisch angebaute Zutaten von sorgfältig ausgewählten kroatischen Landwirten und Erzeugern aus, die mit der Philosophie des Küchenchefs „direkt vom Bauernhof auf den Tisch“ und „keine Lebensmittelverschwendung“ übereinstimmen. Das Restaurant befindet sich in der 5. Etage dieses atemberaubenden neuen Hotels und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Adria. Von kreativen Gerichten im Restaurant bis hin zu abendlichen Cocktails in der luftigen Lounge – in diesem lebhaften, mit einem Michelin Stern ausgezeichneten Restaurant können Gäste neue Höhen der kroatischen Gastronomie erleben.

Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace: Ein Michelin-Stern & drei Gault&Millau Hauben

Im März dieses Jahres wurde der Michelin-Stern für das Restaurant Gordon Ramsay au Trianon im Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace erneuert. Bereits im November 2021 wurde es mit drei Gault&Millau Hauben und 16/20 Punkten ausgezeichnet. Küchenchef Gabriele Ravasio, der die Küche seit Januar leitet, entwirft die fünf- oder siebengängigen Menüs Hand in Hand mit dem ikonischen Küchenchef Gordon Ramsey selbst. Das Menü verbindet die traditionelle französische Küche mit japanischer Ästhetik und Präzision und wird mit sorgfältig ausgewählten lokalen Produkten zubereitet. Die Terrasse des modernen Restaurants bietet einen majestätischen Rahmen in diesem legendären Schloss und überblickt die üppigen Gärten des Parks von Versailles, einem der führenden Luxusresidenzen Frankreichs.

Conrad Algarve: Ein Michelin-Stern

Lebendige mediterrane Küche trifft im Michelin-Stern-Restaurant Gusto by Heinz Beck auf modernes skandinavisches Design. Heinz Beck, der bereits zum zweiten Mal auf dieser Liste steht, ist einer der angesehensten und verehrtesten Drei-Michelin-Sterne-Köche Europas. Er präsentiert ein innovatives Menü mit klassischer mediterraner Küche und modernem Flair und etabliert das Conrad Algarve als führende Gourmet-Destination an der Algarve. Das moderne Restaurant verfügt über eine offene Küche, ein kubanisches Zigarrenmenü und eine Terrasse mit majestätischem Blick auf den Infinity-Pool des Resorts.

Hilton Barcelona Diagonal Mar: Ein Michelin-Stern

Unter der Leitung des Sternekochs Artur Martinez bietet das Aürt saisonale Gerichte und Tapas, die von der japanischen und mediterranen Küche inspiriert sind. Dieses mutige und lebendige Restaurant interpretiert kulinarische Konzepte und traditionelle Zutaten durch moderne Techniken und Produkte aus der Region neu. Der überraschende Standort in der Lobby des Hilton Diagonal Mar Barcelona verfügt über zwei Bars, an denen die Gäste essen können, während sie den Köchen bei der Zubereitung der Gerichte zuschauen – ein dynamisches und spannendes kulinarisches Erlebnis.

Richtig toll wäre es, wenn alle Hilton Hotels sich essenmässig etwas mehr anstrengen und den obigen Vorbildern nahe kommen! Im Allgemeinen ist das Essen eher mau im Hilton.

