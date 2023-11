FALCO** Leipzig

Das Zwei-Sterne Michelin Restaurant FALCO im The Westin Leipzig muss aus betriebsbedingten Gründen seine Türen schließen, heisst es in einer offiziellen Stellungnahme des Hotels.

Peter Maria Schnurr, Falco

Gerade erreichte uns nach Anfrage eine Pressemitteilung des Westin Leipzig:

„Es ist eine herzzerreißende Entscheidung, das Restaurant FALCO zu schließen. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, aber die wirtschaftlichen Herausforderungen sind einfach zu überwältigend. Wir sind sehr stolz auf die 18 Jahre, in denen wir Gäste aus aller Welt empfangen und kulinarische Höhepunkte geschaffen haben. Diese Zeit hat uns gelehrt, dass es in unserer Branche Zeiten des Aufblühens gibt, aber auch Zeiten des Abschieds. Von Herzen danken wir all unseren treuen Gästen, Lieferanten, und vor allem unserem engagierten Team für ihre jahrelange Unterstützung und ihr Vertrauen“, so Andreas Hachmeister, General Manager des The Westin Leipzig in der offiziellen Pressemitteilung

Neben dem akuten Fachkräftemangel und der Schwierigkeit, hochqualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren, seien auch die immens gestiegenen Personalkosten sowie Einkaufspreise für hochwertige Zutaten und Produkte eine der Hauptgründe für die Schließung, werden von Hachmeister als Begründung angegeben. Aber das Haus schloß von einem Tag auf den anderen. Bereits am 3.11.2023 war das Hotel geschlossen, ohne Vorwarnung. Ein geregelter Rückzug sieht anders aus!

Seit der Eröffnung im Jahr 2005 hat das FALCO stets höchste Standards gesetzt und sich einen herausragenden Ruf in der kulinarischen Welt erarbeitet. Mit zwei Michelin-Sternen und zahlreichen weiteren Auszeichnungen konnte das Restaurant sein Engagement für Qualität und Exzellenz stets beweisen. „Das Herzstück des Restaurants FALCO war immer das engagierte Küchen- und Serviceteam, das mit unermüdlichem Einsatz, Kreativität und Hingabe für unvergessliche Geschmackserlebnisse gesorgt hat. Jede einzelne Mitarbeiterin sowie jeder einzelne Mitarbeiter hat eine einzigartige, individuelle Rolle gespielt und uns geholfen, unsere Vision von kulinarischer Exzellenz kontinuierlich umzusetzen“, so Hachmeister in großer Dankbarkeit. Aber Küchenchef Schnurr wird mit keinem Wort in der Meldung erwähnt!

Das The Westin Leipzig versucht, so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie möglich eine neue Aufgabe innerhalb des Hotels zu übertragen. Die kommenden Wochen nutzt die Geschäftsleitung zudem, um den Restaurantbetrieb ordnungsgemäß abzuwickeln und sicherzustellen, dass Gäste und Partner minimal beeinträchtigt werden, so die Stellungnahme des Westin. Aber wieder kein Wort über den Macher des ganzen: Peter Maris Schnurr.

FALCO** Leipzig

Hinweis für InhaberInnen von Gutscheinen

„Wir möchten betonen, dass wir in diesem Zusammenhang auch die InhaberInnen von Gutscheinen für Restaurantbesuche im Fokus haben. Alle Gäste, die im Moment noch einen Gutschein für den Restaurantbesuch besitzen, haben die Möglichkeit, diesen in der weiterhin geöffneten FALCO Bar einzulösen, gegen Hotelleistungen im Hotel The Westin Leipzig einzutauschen oder das Geld vollständig zurückerstattet zu bekommen. Auch dieser Umstand tut uns in diesem Zusammenhang sehr leid“, so Hachmeister abschließend.

Soweit die offizielle Stellungnahme des Hotels. Küchenchef Peter Maria Schnurr (PMS) haben wir nicht erreicht.

Gut informierte Quellen erzählten uns, dass Schnurr Hausverbot habe. Eine Bestätigung dafür haben wir nicht bekommen. Was genau vorgefallen ist, wissen wir nicht. Es spricht aber derzeit vieles dafür, dass die Schliessung kein geordneter Rückzug war. Das Restaurant war plötzlich am 3.11. geschlossen. So richtig harmonisch scheint es nicht gewesen zu sein sonst hätte die Pressemitteilung keine 10 Tage gedauert. Wir hoffen, PMS zu erreichen und Licht in die Angelegenheit bringen zu können.

Die PR Agentur antwortete auf Gourmet Report Anfrage bezüglich des Hausverbots wie folgt: „Dazu kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Die Pressemeldung ist das offizielle Statement.„

So wie wir mehr wissen, gibt es ein Update!

Nach Veröffentlichung des Artikels ergänzt die Agentur: „Ergänzung: Hausverbot hat Peter Maria Schnurr natürlich nicht.“ und weiter: „Es gab nie ein Hausverbot!„

Peter Maria Schnurr auf der Homepage vom Falco: https://falco-leipzig.de/peter-maria-schnurr-chef/

