Der Guide MICHELIN hat Karlsruhe als offizielle Gastgeberstadt für die Sterne-Verleihung des Guide MICHELIN Deutschland 2023 auserkoren. Die feierliche Sterne-Zeremonie mit den neuen Restaurantempfehlungen findet am 4. April 2023 statt.

„Die Gastronomie in der Region hat definitiv eine Menge zu bieten: von einem hochwertigen kulinarischen Angebot bis hin zu interessanten Weinanbaugebieten wie der Ortenau, dem Kraichgau oder der Pfalz in unmittelbarer Nähe“, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der Guide MICHELIN, gegenüber Gourmet Report die Wahl der Gastgeberstadt. „Wir freuen uns sehr, dass die Besten der deutschen Kulinarik-Szene bald in Karlsruhe zusammenkommen, um die gastronomische Exzellenz und das unermüdliche Engagement der talentiertesten Profis des Landes zu feiern.“

Die ehemalige Residenzstadt hat das Team des Guide MICHELIN begeistert und sich so den Zuschlag für die MICHELIN Sterne-Verleihung 2023 gesichert. Karlsruhe und die Region weist eine enorme Vielfalt an auserlesenen Restaurants auf: von der Sterne-Gastronomie über Küchen, die Michelin mit dem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet hat bis hin zu Restaurants mit dem „Grünen Stern“, die besonders auf eine nachhaltige, bewusste Küche achten.

Darüber hinaus ist Karlsruhe eine Perle des Bundeslandes Baden-Württemberg – mit einer beeindruckenden Historie. 1715 legte Markgraf Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach den Grundstein der barocken Planstadt. Der Legende nach kam dem Markgrafen die Inspiration zur Anlage seiner Residenz im Traum. Im Stil des Barocks und des Neoklassizismus begeistert Karlsruhe Einheimische und Touristen mit seiner ansprechenden Architektur, wie das von Versailles inspirierte Karlsruher Schloss. Zudem bietet das Umland auch Sehenswürdigkeiten zum Entspannen wie herrliche Gärten, Wälder, Hügel und das Rheintal. Die gastronomische Landschaft dieses attraktiven Reiseziels wird auch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt – beispielsweise von französischen Feinschmeckern aus dem Elsass, die gerne die Grenze überschreiten und ein authentisches und inspirierendes Restauranterlebnis genießen.

„Durch die Lage in der sonnigen Rheinebene und die unmittelbare Nähe zu Frankreich gehören in Karlsruhe Genuss und Gaumenfreude ganz einfach zum Leben dazu. Für uns ist die MICHELIN Sterne-Verleihung eine großartige Möglichkeit, unsere badische Gastfreundlichkeit und die kulturelle Vielfalt unserer grünen Stadt weit über unsere Grenzen hinweg bekanntzumachen. Wir haben daher das gesamte Jahr 2023 unter das Motto ‚Karlsruhe. Eine Stadt zum Genießen‘ gestellt“, sagt Pascal Rastetter, Geschäftsführer der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH.

