Ab sofort verwöhnen Gastgeber Marc Wyss, Tristan Brandt und sein Küchenchef Niklas Oberhofer die Gaumen der Gäste im ehemaligen Sonnenberg Club-Lokal in Zürich.

Marc Wyss, Tristan Brandt und Niklas Oberhofer – epoca Zürich

epoca by Tristan Brandt

Am 10. November öffneten sich zum ersten Mal die Türen des neuen Restaurants „epoca by Tristan Brandt“ in der oberen Etage im Sonnenberg Zürich. Gastgeber Marc Wyss, kulinarischer Patron Tristan Brandt, Küchenchef Niklas Oberhofer, Sous Chef Simon Bantle sowie das gesamte Team stehen bereit.

„Wir sind positiv überrascht, vom riesigen Zuspruch unserer Gäste, Partner und den Medien. Wir bieten eine besondere Location mit einem erlebnisreichen Menü für

Menschen aller Altersgruppen“, so Gastgeber Marc Wyss im Gourmet Report Gespräch.

Um dieses einmalige Erlebnis zu ermöglichen, wurde das ehemalige Club-Lokal über dem Restaurant Sonnenberg aufwendig renoviert und neugestaltet. Das „epoca by Tristan Brandt“ begrüsst Geniesser:innen in einem hellen Raum mit Bar, auf einem mit

Intarsien verzierten Parkettboden. Das Fine Dining-Konzept bietet maximal 24 Gästen

Platz. Neben einem atemberaubenden Ausblick sorgen moderne Kunstobjekte von

nationalen wie internationalen Künstlern für Abwechslung.

epoca by Tristan Brandt – Zeit für das Besondere

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand. Das Aussergewöhnliche ihren

Wert.“, so lautet ein Zitat von Oscar Wilde. Unter diesem Motto begrüssen Tristan Brandt

und Niklas Oberhofer die Gäste im epoca. „Wir bieten einen Platz zum Wohlfühlen und

Geniessen, einen Ort für eine kulinarische Auszeit, wo man dem Stress des Alltags

entfliehen kann“, so Küchenchef Niklas Oberhofer.

Geboten wird eine moderne französische Küche, kombiniert mit regionalen Produkten

und asiatischen Einflüssen. Niklas Oberhofer verbindet gekonnt Kulinarik mit Kunst auf

dem Teller. Die Gäste können eine kulinarische Reise mit 6- oder 8-Gängen wählen, als

„Signature-Menü“ mit Fleisch und Fisch oder als die vegetarische Alternative „Signature

Flora“. Dazu empfiehlt und kredenzt der Service die passende Getränkebegleitung, als

alkoholische oder alkoholfreie Variante.



Brasserieküche im Restaurant Sonnenberg

Vom frischen Wind des Spitzenkochteams Tristan Brandt und Niklas Oberhofer profitiert

auch das Restaurant Sonnenberg. Hier hat das kulinarische Duo an Qualität und am

Speiseangebot gefeilt, dass noch mehr Schweizer Produkte raffiniert miteinbeziehen

wird.



„Wir werden ein Angebot für alle Zürcher bieten, da fühlt sich jeder willkommen und

aufgehoben. Ob im Restaurant Sonnenberg oder im epoca, egal welche Alters-,

Zielgruppe oder welchen Anlass. Wir freuen uns darauf, unseren Gästen das neue

erweiterte Konzept persönlich vorzustellen und laden alle dazu ein, sich persönlich ein

Bild von unserem Gesamterlebnis zu machen“, so der kulinarische Botschafter Tristan

Brandt.



A propos Gesamterlebnis: Jeder, der Marc Wyss, Tristan Brandt und Niklas Oberhofer

kennt, der weiss um ihre Mission: Die Gäste immer wieder mit neuen,

aussergewöhnlichen Aktivitäten zu überraschen. Und so arbeiten die Drei bereits an

neuen Eventformaten ganz unter dem Motto „Zeit für das Besondere“.

„Wir werden die ersten Events in Kürze bekannt geben. Aber ein Datum sollte man sich

bereits heute fest in seinen kulinarischen Kalender eintragen: Den 01. September 2024,

denn dann werden wir das 25-jährige Jubiläum unseres Sonnenbergs feiern“, freut sich

Marc Wyss.

Mehr Info: https://www.epoca-zurich.ch/

