Die British Virgin Islands (BVI) sind bekannt für ihre atemberaubenden Strände, ihr kristallklares Wasser und ihre reiche maritime Kultur. Doch vom 24. bis 26. November 2023 wird dieses tropische Paradies mit seinen 60 Inseln um eine Attraktion reicher sein: das Lobster Festival, ein Fest für Liebhaber von Hummer und anderen Meeresfrüchten, das in diesem Jahr zum 11. Mal stattfindet.

Lobster Festival auf den BVI

Dieses Festival ist die größte gastronomische Veranstaltung dieser Art in der Karibik und das mit Spannung erwartete Ereignis des Jahres auf den BVI. Auf der Insel Anegada werden fangfrische Hummer und Langusten zu köstlichen Gerichten verarbeitet, begleitet von Live-Musik. Die Gäste haben die Möglichkeit, die Insel zu erkunden und dabei die besten fangfrischen Hummergerichte zu probieren. Bei diesem gastronomischen Spektakel im Stil einer Rally kann man Anegada erkunden und drei Tage lang die besten fangfrischen Hummer und andere lokale Gerichte probieren. In diesem Jahr warten zwölf Restaurants auf Anegada darauf, die Festivalbesucher auf der Insel willkommen zu heißen. Jedes Restaurant bietet zusätzlich zu seinen regulären Menüs einen Hummer-Sampler zum Preis von 10 Dollar an. Die Fähre oder Wassertaxis bringen die Besucher von Tortola nach Anegada.

Höhepunkte des Lobster Festivals

Gaumenfreuden: Besucher können sich auf eine breite Palette von Gerichten freuen, die von Küchenchefs zubereitet werden. Von gegrilltem Hummer über Hummersuppe bis hin zu exquisiten Hummer-Cocktails wird für jeden Meeresfrüchte-Liebhaber etwas geboten.

Musik und Unterhaltung: Das Lobster Festival wird von Live-Musik und kulturellen Darbietungen begleitet, die den Rhythmus der Inseln einfangen und von einheimischen Künstlern auf der Bühne präsentiert werden. Das Publikum ist zum Tanzen und Feiern eingeladen.

Aktivitäten am Meer: Für diejenigen, die mehr als nur Essen und Musik suchen, gibt es eine Vielzahl von Wassersport- und Strandaktivitäten, darunter Schnorcheln, Tauchen, Segeln und Paddleboarding. Die British Virgin Islands sind für ihre spektakuläre Unterwasserwelt und die malerischen Buchten bekannt, die erkundet werden wollen.

Nachhaltigkeit und Erhaltung: Das Lobster Festival betont die Bedeutung der nachhaltigen Fischerei und des Umweltschutzes. Die Veranstalter arbeiten eng mit Umweltschutzorganisationen zusammen, um sicherzustellen, dass die Bestände von Fischen und Meeresfrüchten geschützt und bewahrt werden.

Das Lobster Festival auf den BVI verspricht schon heute ein Fest für die Sinne zu werden. Die Gäste können die kulinarischen Highlights der Region entdecken und gleichzeitig die Schönheit und Kultur der Inseln erleben. Es ist eine Gelegenheit, die reiche Meeresfrüchte-Tradition der British Virgin Islands zu feiern und sich inmitten der atemberaubenden Naturkulisse zu entspannen.

Alle wichtigen Informationen zum Festival, wie Speisekarten der teilnehmenden Restaurants, das Programm sowie eine Inselkarte, Fahrpläne und Notfallkontakte sind im digitalen Führer „Flapbook“ enthalten, den man sich im Vorfeld schon hier herunterladen kann: https://online.flippingbook.com/view/916578891/32/

Lobster Festival Zusammenfassung Die British Virgin Islands (BVI) sind bekannt für ihre atemberaubenden Strände, ihr kristallklares Wasser und ihre reiche maritime Kultur. Doch vom 24. bis 26. November 2023 wird dieses tropische Paradies mit seinen 60 Inseln um eine Attraktion reicher sein: das Lobster Festival, ein Fest für Liebhaber von Hummer und anderen Meeresfrüchten, das in diesem Jahr zum 11. Mal stattfindet. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)