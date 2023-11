Speisen der Malediven

Diese lokalen und ursprünglichen kulinarischen Erlebnisse sollten Reisende auf den Malediven nicht verpassen

Frischer Thunfisch, von Hand geangelt, Kokosnüsse und Mangos direkt aus dem Garten: Die regionalen Köstlichkeiten der Malediven werden mit Rezepten aus aller Welt genussvoll kombiniert.

Die Malediven sind nicht nur ein wunderschönes Reiseziel mit traumhaften Stränden und einem entspannten Lebensstil. Das Archipel im Indischen Ozean ist auch die Heimat einer großen Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, inspiriert von Rezepten, die Seefahrer aus der ganzen Welt mitgebracht haben. Und so ist das maledivische Essen ein vielfältiges Ensemble von Aromen, die von dem Mittelmeerraum, Persien, Indien, Sri Lanka und anderen Ländern inspiriert wurden.

Die Hauptzutaten sind Kokosnuss, Fisch, Gewürze, Getreide und Gemüse. Maledivische Resorts, Pensionen, Hotels und Tauchsafaris bieten den Gästen stets die Möglichkeit, lokale Gerichte und Getränke zu probieren, indem sie traditionelle und Fusionsgerichte in ihre Buffet- oder À-la-carte-Menüs integrieren. Die Auswahl ist umfangreich: von Currys, Beilagen, Reis, Brot, Salaten über süße Köstlichkeiten bis hin zu Snacks in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Vegetarische, vegane und glutenfreie Speisen gehören auch dazu.

Erfrischende Durstlöscher

Maledivische Getränke sind größtenteils biologisch und stammen direkt aus dem Garten. Das berühmteste ist wohl „Toddy“, der frische Palmensaft. Er wird hergestellt, indem man in den Blütenstand der Kokospalmen schneidet und den Saft auffängt. Das trübe Getränk ist leicht süßlich, beginnt nach dem Anzapfen sofort zu gären und ist für die meisten Menschen eines der erfrischendsten Getränke, das sie jemals probiert haben.

Daneben sind saurer und süßer Mangosaft beliebt, genauso wie Bilimagu-Saft (Bilimbi). Wer die Gelegenheit bekommt, sollte auch den saisonalen Kashikeyo-Saft probieren, frisch gepresst aus Schraubenkiefern. Ein tägliches Getränk der Einheimischen ist der Jasmintee: gesüßter schwarzer Tee mit duftendem Jasmin. Einige örtliche Resorts und Gästehäuser servieren den Tee als Begrüßungsgetränk, auf ihren Buffets oder auf Anfrage.

Vorspeise mit Thunfisch und Früchten

Für die typischen Vorspeisen kommt auf den Malediven oft regionaler Thunfisch auf den Tisch – und das ist der frischeste Thunfisch, den die Urlauber jemals gegessen haben, nachhaltig gefangen mit der Einzelfischereimethode mit Angelrute und Leine. Resorts servieren diese Vorspeisen oft mit Gemüse, Obst und Blattsalat direkt aus dem eigenen Garten.

Auch die Maskaashi-Platte ist als Vorspeise beliebt: Dazu gehören geschnittene junge Papaya, unreife Mangos, Kokosnuss und geräucherter Fisch, begleitet von Datteln, Paprika und der Fischpaste Rihaakuru.

Lokale Lieblingsspeisen

Zu den lokalen Spezialitäten, die Reisende auf den Malediven unbedingt probieren sollten, gehören Garudhiya und Baiy: Thunfischsuppe mit Reis. Beliebt ist auch Masbaiy: frischer Thunfisch mit Reis, Kurkuma, Zwiebeln, Gewürzen und Kokosöl. Dazu gibt es Salat, frittierte Moringablätter mit Zwiebeln, sonnengetrockneten Guntur-Chilis und Fischpaste.

Als leichtere Mahlzeit sollten Urlauber den einfachen Reisbrei Baiypen probieren: Er wird aus Raanbaa-Blättern hergestellt, dazu gibt es eine Mischung aus getrocknetem Fisch, Kokosnuss und Gewürzen. Beliebt ist auch die würzigere Variante Kulhi Baiypen mit Zwiebeln, geräuchertem Fisch, Ingwer, Knoblauch, Pfeffer, Kreuzkümmel, Kokosraspeln, Reis, Curry, Pandanblättern, Chilipulver, Bilimbi, Brotfrucht, Kurkuma und anderen Gewürzen. Etwas Limettensaft verleiht dem pikanten Geschmackserlebnis zusätzlichen Pfiff.

Süßspeisen für Naschkatzen

Auf den Malediven gibt es auch einzigartige Desserts und Süßspeisen, deren Rezepte in den Familien über Generationen weitergegeben werden. Dazu gehört der Milchpudding Kiru-Boakiba, der meist zur abendlichen Teezeit genossen wird. Einige Resorts bereiten Fusiondesserts mit Kiru-Boakiba oder von lokalen Desserts inspirierte Kuchen und Torten. Probieren lohnt sich!

Weitere süße Snacks sind Bambukeyo Bondibai, ein Brotfruchtbrei mit Reis, Maniok und anderen Zutaten, oder Huni Hakuru, gedämpfte Knödel mit einer zuckerhaltigen Kokosnussfüllung, eingewickelt in ein Bananenblatt. An heißen Tagen sind maledivische Eiscremes und Sorbets mit Mango, Papaya oder Wassermelone ein wohltuender Genuss.

Conrad Rangali, Malediven, Restaurant Ufaa

Ein Tablett voller Köstlichkeiten

Manche überlieferten Essgewohnheiten spiegeln religiöse und traditionelle Hintergründe wider. Keyn ist ein solches kulinarisches Erlebnis, das es nur auf den Malediven gibt. Es ist die perfekte Gelegenheit, ein wenig von allem zu probieren, was die maledivische Küche zu bieten hat. Bei einem Keyn handelt es sich um vielfältige Speisen, die in einem großen runden Tablett mit Deckel serviert werden und in dem sich genügend Köstlichkeiten befinden, um eine Gruppe von etwa zwölf Personen zu sättigen.

Die traditionellen Speisen im Keyn bestehen aus Reis, Currys, Beilagen, Salaten, gegrilltem Fleisch, Kokosnusscreme, Bananen-, Reis- und Brotfruchtpudding und weiteren Köstlichkeiten. Die Tradition geht auf eine religiöse Zeremonie zurück, bei der Gebete oder Segnungen ausgesprochen werden. Im Laufe der Jahre verloren die Zeremonien an Bedeutung, doch die Tradition des Mini-Buffet-Tabletts mit kulinarischen Köstlichkeiten wird fortgeführt. Besser noch: Das Keyn hat sich weiterentwickelt und bietet noch mehr verschiedene herzhafte und süße Köstlichkeiten von den Malediven.

Wobei nach unserer Erfahrung es schwer ist, diese maledivischen Spezialitäten in den internationalen Hotels zu bekommen. Auf unserer nächsten Reise werden wir es probieren!

