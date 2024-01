Nicht nur genussaffine Privatleute zählen seit jeher zu den treuen Kunden der zehn stilvoll gestalteten Frischeparadies-Niederlassungen in Deutschland und Österreich, natürlich wissen auch Spitzenköche die hochwertigen Produkte zu schätzen. Frischeparadies startet neues Partnerprogramm mit Restaurants.

Frischeparadies startet neues Partnerprogramm mit Restaurants

Um Kunden künftig aufzuzeigen, welche Gastronomiebetriebe aus ihrer Region mit Frischeparadies-Lebensmitteln kochen, startet die Feinkostkette nun ein exklusives Partnerprogramm. Wer in einem Restaurant ab sofort eine Partnerplakette entdeckt, kann davon ausgehen, dass dort viele qualitativ hochwertige Lebensmittel aus dem Frischeparadies-Sortiment verarbeitet werden. Zusätzlich sind in allen zehn Märkten die teilnehmenden Gastronomie-Betriebe an einer Wall of Fame abgebildet.

Mit der Liebe zu exquisiten Produkten – so lautet der Slogan auf der Plakette. Diese kennzeichnet ab sofort die Partnerbetriebe des Frischeparadies. Vom Landgasthof über die Brasserie bis hin zum Sternerestaurant zählt der Feinkosthändler einen großen Kundenstamm. „Wir freuen uns, endlich unser neues Köche-Partnerprogramm vorstellen zu können. Wir schätzen das Vertrauen unserer Kunden sehr und möchten ihnen so unsere Wertschätzung ausdrücken“, erklärt Christian Horaczek, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Frischeparadies. Gleichzeitig erhalten Privatkunden eine Übersicht über die Top-Betriebe der Region und können sich für den nächsten Restaurantbesuch inspirieren lassen. Es entsteht eine Win-Win-Situation für alle.

Auswahl nach klaren Kriterien

„Wir wählen teilnehmende Betriebe nach festen Kriterien aus. Dadurch zeigen wir unseren Privatkunden eine stetig wachsende Auswahl an Restaurants, die ihren Gästen beste Gerichte aus Frischeparadies-Produkten servieren“, so Horaczek. Genussaffine Kunden können sich dadurch nicht nur wie gewohnt Beratung für die vielfältigen Produkte einholen, sondern sehen durch die Wall of Fame eine Auswahl der Köche einer jeweiligen Stadt oder Umgebung, die mit Frischeparadies arbeiten. Die Sichtbarkeit der Partnerschaft bei den gastronomischen Betrieben ist sowohl durch eine Partnerplakette als auch durch ein Zertifikat gewährleistet. Zu Beginn werden pro Niederlassung zwölf Gastronomien ins Programm aufgenommen. Jedes Jahr kommen weitere hinzu. Interessierte Kunden können sich auf der Frischeparadies-Website und den Social-Media-Kanälen über die teilnehmenden Partnerköche informieren.

www.frischeparadies.de

Bestens mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter informiert!

Frischeparadies startet neues Partnerprogramm mit Restaurants Zusammenfassung Um Kunden künftig aufzuzeigen, welche Gastronomiebetriebe aus ihrer Region mit Frischeparadies-Lebensmitteln kochen, startet die Feinkostkette nun ein exklusives Partnerprogramm. Wer in einem Restaurant ab sofort eine Partnerplakette entdeckt Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)