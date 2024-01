Einzigartige Erlebnisse und besondere Orte zum Übernachten spielen in der Welt der Luxusreisen eine wichtige Rolle.Palma ist das Traumziel für anspruchsvolle Reisende, die luxuriöse Boutiquehotels suchen. Die 5 besten Hotels mit Blick in Palma de Mallorca.

Nakar Hotel Palma de Mallorca – Roof Top Pool

Die 5 besten Hotels mit Blick in Palma de Mallorca

Für das Jahr 2024 gibt es einige Boutique-Hotels mit Panoramblick und Pools, die unbedingt auf die Bucketlist gehören. In Palma finden Besucher eine beeindruckende Auswahl, was die Stadt zu einem Muss für alle Luxus-Liebhaber macht.

1. Hotel Nakar:

Das Hotel Nakar in der Calle Jaime III verfügt über eine spektakuläre Terrasse mit einem atemberaubenden Blick auf das Meer und die gesamte Stadt. Von hier aus kann man die majestätische Kathedrale, das imposante Schloss Bellver, den geschäftigen Hafen von Palma und einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer genießen. Auf der Terrasse befinden sich ein 12 Meter langer Swimmingpool und ein Lounge-Bereich mit bequemen Sonnenliegen, die ausschließlich für die Gäste bestimmt sind. Kurz nach Sonnenuntergang ist der ideale Moment, um von dieser Terrasse aus die Schönheit Palmas mit ein paar Drinks und Musik zu genießen.

2. Iberostar Selection Playa de Palma:

Nur vier Kilometer vom Zentrum Palmas und knapp zwei Kilometer vom Flughafen Son Sant Joan entfernt, liegt die wunderschöne Playa de Palma, wo Reisende auch im Iberostar Selection Playa de Palma übernachten können. Es handelt sich um ein großartiges Hotel für Erwachsene, das speziell für Paare konzipiert wurde, aber auch Familien willkommen heißt. Eines der herausragenden Angebote ist der exklusive Star Prestige Service, der ein Tor zu einer Welt der Exklusivität und Entspannung darstellt. Wer diesen Service bucht, erhält einen privilegierten Zugang zum Solarium mit Infinity-Pool. Hier können die Reisenden den unvergleichlichen Panoramablick auf das Mittelmeer genießen, während sie in die Pools eintauchen. Darüber hinaus haben die Gäste Zugang zur Lounge Star Prestige, einem Raum, der sorgfältig gestaltet wurde, um Momente der Ruhe zu bieten. Diese exklusive Oase im Erdgeschoss verfügt über eine Open Bar mit einer erstklassigen Auswahl an Getränken und exquisiten süßen und herzhaften Snacks.

3. Sant Francesc Hotel Singular:

Das 5-Sterne-Hotel Sant Francesc Singular im historischen Zentrum von Palma zeichnet sich durch eine exquisite Verschmelzung von architektonischen Stilen, avantgardistischem Design und zeitgenössischer Kunst aus. Es verfügt über 32 Zimmer und 10 Suiten, jedes einzigartig und mit einem unverwechselbaren Charakter, so dass die Besucher während ihres Aufenthalts eine einzigartige Erfahrung genießen können. Auf einer beeindruckenden 200 Quadratmeter großen Terrasse befinden sich ein Swimmingpool, ein Solarium und eine elegante Bar, wo die Gäste bei einem Aperitif die Sonne und die für die Insel charakteristische Helligkeit genießen können, indem sie den herrlichen Panoramablick auf die Dächer Palmas und die spektakuläre Kathedrale von Palma auf sich wirken lassen.

4. Es Princep:

Das prestigeträchtige Hotel Es Princep genießt eine privilegierte Lage direkt am Meer, nur 10 Autominuten vom charmanten Hafen der Stadt entfernt. Dieses exklusive Hotel bietet seinen Gästen die Möglichkeit, in einem der beiden renommierten Restaurants exquisit zu speisen und im Wellnessbereich in eine Oase der Entspannung einzutauchen, wo regenerierende Behandlungen wie therapeutische Massagen und erstklassige Maniküre- und Pedikürebehandlungen angeboten werden. Was dieses Luxus-Boutique-Hotel jedoch zu einem einzigartigen Erlebnis macht, ist sein Pool auf dem Dach, der einen außergewöhnlichen Panoramablick, eine unvergleichliche Kulisse und natürlich das Mittelmeer als Hintergrundkulisse bietet. Aus diesem Grund ist dieser Teil des Hotels ein beliebter Ort für viele seiner Gäste.

Palma de Mallorca – Roof Top Pool im EsPrincep

5. Sant Jaume Luxury Design Hotel:

Das exklusive Boutique-Hotel Sant Jaume im historischen Zentrum von Palma steht majestätisch in einer der ältesten Straßen der Stadt, inmitten zweier herausragender historischer Bauwerke: der Kirche Sant Jaume und dem Kloster Santa Magdalena. Diese Bauwerke, wahre architektonische Juwelen aus dem 15. Jahrhundert, sind emblematische Vertreter der gotischen Architektur, die bis heute auf der Insel erhalten geblieben sind. Das Hotel ist in einem Haus aus dem 18. Jahrhundert untergebracht und verfügt über ein Erdgeschoss, in dem sich die Rezeption, die elegante Lobby, die Eingangshalle, ein exquisites Restaurant, eine raffinierte Cocktailbar und ein entspannendes SPA befinden. Im vierten Stock gibt es eine Sonnenterrasse, die mit einem exklusiven Pool, designten Sonnenliegen, erfrischenden Duschen und einem Panoramablick auf die malerische Altstadt und die imposante Kathedrale besticht. Hier bekommen Gäste die Möglichkeit, das palastartige Leben in Palma aus privilegierter Höhe zu genießen.

