Norbert Niederkofler übernimmt „Ansitz Heufler“ im Südtiroler Antholzertal

Der Südtiroler Dreisternekoch Norbert Niederkofler versteht den „Ansitz Heufler“ als natürliche Erweiterung seiner „Cook the Mountain“-Philosophie und als Modellbetrieb verantwortungsvoller Gastlichkeit. Der exklusive, mit viel Liebe restaurierte Rückzugsort mit zehn bezaubernden Zimmern und Suiten zählt seit dem vergangenen Jahr zur Vereinigung der Schlosshotels & Herrenhäuser.

„Mit dem Ansitz Heufler bereichert ein außergewöhnliches Hoteljuwel unsere Vereinigung“, erklärt Franz Ladinser, Präsident der Schlosshotels & Herrenhäuser, gegenüber Gourmet Report. Das Herrenhaus in Renaissance-Architektur liegt, eingebettet in das idyllische Antholzertal, zwischen den majestätischen Gipfeln der Dolomiten.

Norbert Niederkofler ist seit kurzem neuer Gastgeber, gemeinsam mit dem Osttiroler André Cis. Für die Küche zeichnet Matteo Delvai verantwortlich, der die „Cook-the-Mountain“-Philosophie Niederkoflers mit viel Feingefühl interpretiert und schon seit mehreren Jahren Teil von Niederkoflers Team ist. Es wird eine authentische Südtiroler Küche serviert, wie beispielsweise Pressknödel mit Graukäse, Schlutzer oder Polenta mit Käse und Pilzen bis hin zu Klassikern wie gebratener Schweinshaxe, Kaiserschmarrn oder Milchreis, Niederkofler’s Lieblingsgericht.

Die gemischten Vorspeisenplatten bieten ein Potpourrie aus den besten Südtiroler Wurst- und Käsespezialitäten.

Zum Frühstück gibt es Produkte lokaler Landwirte, frisch gebackenes Brot, Almbutter, heimische Früchte sowie hausgemachte Marmeladen und Kuchen. Ein besonderes Highlight des Hauses ist die Lounge Bar mit Terrasse, die einst als Rauchkuchl genutzt wurde. Hier können Signature Cocktails und sorgfältig ausgewählte Weine genossen werden. Das Gasthaus und die Bar sind für Hausgäste wie auch für externe Gäste geöffnet.

„Der Ansitz Heufler ist eine natürliche Erweiterung unserer ‚Cook the Mountain‘-Philosophie“, erklärt Norbert Niederkofler dem Gourmet Report. „Ein Ort, an dem Gastfreundschaft zum Träger von Kultur, Identität und echten Beziehungen zur Region wird. Ein lebendiger Raum, der von Vergangenheit und Zukunft spricht und unsere Vorstellung von Respekt gegenüber Natur und Gemeinschaft widerspiegelt.“

Ansitz Heufler: Edles Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert

Der ursprünglich von der Familie Heufler von Rasen im Jahre 1580 errichtete Adelssitz gilt als eines der bedeutendsten architektonischen Beispiele der Renaissance-Architektur Südtirols. Lange wurde er als Privathaus genutzt, dann sorgfältig restauriert und als Hotel wiedereröffnet. Die originalen Elemente wie kunstvoll geschnitzte Stuben, Deckenfresken, gewölbte Räume und die historische Rauchkuchl sorgen für ein unverwechselbares Ambiente. Mit der „Hearnstube„, die über prächtige Intarsienarbeiten an den Wänden und einen kostbaren, wappengeschmückten alten Ofen verfügt, beherbergt der Ansitz eine der schönsten erhaltenen Renaissancestuben im gesamten Alpenraum.

Jedes der zehn Zimmer und Suiten ist anders. Schon beim Betreten der Räume werden die Gäste in eine andere Welt versetzt: Die originalen Holztüren verfügen über kunstvolle Eisen-Beschläge und -Klinken. Elektronische Zimmerkarten sucht man hier vergeblich. Dachkonstruktionen mit Sichtbalken, Lärchenholzböden, Erker mit Sitzecken, originale Schränke und Truhen werden mit modernen, bequemen Betten und edler Bettwäsche kombiniert.

Ansitz Heufler by Norbert Niederkofler, Antholzer Talstraße 24, 39030 Rasen-Antholz, Italien, +39 04 74 79 02 00, info@ansitzheufler.com, www.ansitzheufler.com, www.schlosshotels.co.at/heufler