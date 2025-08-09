Dagobertshäuser Landpartie Tickets ab 1.Dezember bestellbar

Die Dagobertshäuser Landpartie zählt zu den beliebten Food-Events in Deutschlands – und hat bei ihrer 11. Ausgabe erneut Maßstäbe gesetzt. Anfang Juli strömten Genussliebhaber auf das malerische Hofgut Dagobertshausen, um feinste Kulinarik unter freiem Himmel zu genießen.

Von Joachim Heidersdorf

Wenn zwischen Köstlichkeiten aus Oberfranken und von der Algarve nur ein paar Schritte liegen, konkret vom Herd von Zwei-Sternekoch Alexander Herrmann (Wirsberg) und der Station des ebenso hoch dekorierten Hans Neuner (Porches), wenn nebenan noch gut 20 weitere Stars der Szene, wie Nelson Müller, Frank Rosin, Jörg Müller und Christian Rach auftrumpfen,15 renommierte Winzer aus Europa (von Dönnhoff bis Donnafugata) Weine ausschenken, eine Reihe erstklassiger Feinkost- und Spirituosenproduzenten servieren, überall Musik erklingt und 2500 Gäste glücklich sind, dann ist Dagobertshäuser Landpartie.

Auch die elfte Auflage des kulinarisch-vinophilen Mega-Events war wieder sieben Stunden lang ein grandioses Festival des Genusses. Das liegt nicht nur am bemerkenswerten Line-up, sondern auch der wunderbaren Atmosphäre des malerischen Hofguts der VILA VITA-Gruppe in der Nähe von Marburg und der perfekten Organisation.

Die Landpartie zählt inzwischen zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Deutschlands, für die teilweise von weit her angereisten Besucher ist sie die schönste – und unstrittig die mit der besten Stimmung. Zum Finale ist traditionsgemäß Party angesagt: Vor der Bühne tanzen, singen und feiern Hunderte ausgelassen mit. „Unvergleichlich“, so unter anderem Frank Rosin, der von Anfang an mitwirkt.

Premiere feierte diesmal Haya Molcho, die Levante-Küche nach Oberhessen brachte. Für jeden Geschmack war etwas dabei, auch Luxuriöses: Markus Rüsch füllte mit seinem AKI-Team 2000 Eierschalen mit Kartoffelschaum und Kaviar, Sakia und Ralf Bos hobelten unermüdlich Sommertrüffel in großen Portionen über Tagliatelle, Wolfgang Otto grillte Irish Hereford Prime Beef Rib und so weiter. Außerdem dabei unter anderem Cornelia Poletto, Stefan Marquard, Anton Schmaus, Ali Güngörmüs, Lucki Maurer, Mike Süsser, Rolf Zacherl, Sebastian Lege und Lokalmatador Denis Feix.

Für manche Fans waren Fotos mit den TV-Köchen mindestens so wichtig wie deren Kreationen.

Michael Hamann, Gründer der Dagobertshäuser Landpartie und Geschäftsführer der VILA VITA Marburg, zeigte sich am Ende rundum zufrieden. „Wir sind sehr stolz“, sagte er. „Was im Sommer 2013 als kleine Küchenparty auf dem Lande mit rund 500 Gästen begann, hat sich heute zum wohl bedeutendsten Food & Wine Festival Deutschlands gemausert.“ Einen Blick hinter die Kulissen gab Christoph Wiegand, Leiter des Hofguts Dagobertshausen: „Ein solches Event bedeutet nicht nur viele Besucher, sondern auch hohe Ansprüche an Abläufe, Ästhetik und Qualität – vom Weinglas über das Stromnetz bis zur Parkplatzsituation. Wir verlegen über 3.000 Meter Stromkabel, koordinieren rund zehn Kühlanhänger, stellen über 25 individuelle Kochstationen und Präsentationsflächen und stimmen uns eng mit Behörden und Sicherheitsdiensten ab.“ Insgesamt waren mehr 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Küche, Service, Technik und Logistik im Einsatz.

Nach der Landpartie ist vor der Landpartie: Das auf 2500 Tickets begrenzte Kartenkontingent ist innerhalb weniger Minuten online vergriffen. Der Vorverkauf für die zwölfte Auflage am 28. Juni 2026 startet am 1. Dezember um 10 Uhr.

Spitzenköche aus dem In- und Ausland servierten kreative Gerichte auf höchstem Niveau – begleitet von guten Weinen, Live-Musik und einer einzigartigen Atmosphäre. Besonders gespannt war das Publikum auf die diesjährige Premiere von Haya Molcho, der bekannten Gastronomin und Gründerin von NENI. Mit ihren urbanen, von Tel Aviv inspirierten Kreationen brachte sie eine neue Geschmackswelt nach Dagobertshausen. An ihrem Stand servierte sie unter anderem Neni’s Hummus mit gegrillter Aubergine, Tahina und Tadbila. Zu den festen Größen des Events gehört Alexander Herrmann, der mit seiner bodenständigen, regional verankerten Küche auch in diesem Jahr wieder begeisterte. Er verwöhnte die Gäste mit rosa gebratenem Lammrücken, einer Creme aus schwarzem Knoblauch, Knusper-Pfeffer und Lauchpüree.

Highlights der Dagobertshäuser Landpartie

Frank Rosin mit einem kleinen Schmackofatz von Gurke und Ayran, raffiniert kombiniert mit Avocado und Papaya. Nelson Müller mit Lachs aus der Taverne, roter Garnele und Seeigel. Cornelia Poletto mit ihrem „Crispy Risotto“, ein knuspriges Risotto alla Milanese mit zartem Ossobuco und klassischer Gremolata. Kang Dai Song (MIZU) mit einem Rainbow-Lachs-Taco, verfeinert mit Smoked Teriyaki, Yuzu-Apfel und Edamame.

Die Gäste konnten dazu Weine renommierter Weingüter genießen – darunter die Kellerei Bozen, das sizilianische Weingut Agricola Donnafugata, Domaines Barons de Rothschild aus Frankreich, das toskanische Weingut Tenuta Vallocaia sowie das spanische Weingut Bodegas Conde Valdemar.

„Sommerliche Lebensfreude in wunderschöner oberhessischer Landschaft, eine einzigartige Atmosphäre und ein buntgemischtes Publikum aus Nah und Fern. Jeder einzelne Gast genießt und wird Teil eines ganz besonderen Sonntagnachmittages. Die Landpartie hebt Marburg und Dagobertshausen auf die bundesweite Gastro-Bühne“, resümiert Michael Hamann gegenüber Gourmet Report.

Der offizielle Ticketverkauf für die 12. Landpartie am 28. Juni 2026 startet am 1. Dezember 2025 um 10:00 Uhr über www.hofgut-dagobertshausen.com. Schnell sein lohnt sich, die Karten sind jedes Jahr innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

