Viele Bekannte meinen, ich wolle sie veralbern, wenn ich von diesem Ort spreche – genauer vom gleichnamigen Hofgut. Eine wunderbare Location der Vila Vita Gruppe in der Nähe von Marburg. Und seit zehn Jahren Schauplatz des größten kulinarischen Festivals in Deutschland. von Joachim Heidersdorf

Ralf Bos in Dagobertshausen

Dagobertshausen

Die 2500 Tickets, die kurz vor Weihnachten online verkauft werden, sind immer innerhalb weniger Minuten vergriffen. So viele bekannte Köche, Winzer, Produzenten und Händler sind wahrscheinlich bei keiner anderen Veranstaltung dieser Art am Start. Hinzu kommt neben der herrlichen Kulisse die musikalische Unterhaltung: Eine so gute Stimmung wie am späten Sonntagnachmittag beim Auftritt der „Nelson Müller All Stars“ habe ich lange nicht mehr erlebt. Das Gesamtpaket ist kaum zu toppen.

Der Star der 10. Dagobertshäuser Landpartie war Nelson Müller. Viereinhalb Stunden servierte er mit seinem Team „Räucherlachs Mosaik mit Staudensellerie-Sud und geeistem grünen Apfel“, danach stand er zweieinhalb Stunden ohne Pause auf der Bühne. Die Klasse-Band unterstützte unter anderem Gregor Meyle, der vorher seinen Wein kredenzte. Nach fetzigen Popsongs und einfühlsamen Balladen stimmten die Musiker zum Finale Gassenhauer an, bei denen fast alle mitsangen.

hofgut-dagobertshausen

Zu den Meistern am Herd zählten die Zwei-Sterne-Köche Hans Neuner und Alexander Herrmann sowie Denis Feix, Jörg Müller und Frank Rosin. Rosin, Gründungsvater der Landpartie, und Christian Rach kamen freilich kaum zum Arbeiten, sondern mussten durchgehend Autogramme geben und für Selfies posieren. Daneben eine Reihe weiterer „Fernsehköche“, die das Publikum anziehen: Cornelia Poletto, Ali Güngörmüs, Stefan Marquard, Lucki Maurer, Ralf Zacherl, Mike Süsser und Sebastian Lege. Unbekannt nur der Chef des neuen asiatischen Vila Vita Restaurants in Marburg („Mizu“), Kang Dai Song.

Außerdem: Saskia und Ralf Bos hobelten Sommertrüffel im Akkord über Bandnudeln, Markus Rüsch füllte Bauerneier mit Kaviar und Kartoffelschnee, Wolfgang Otto, David Pietralla und Marcel Speidel grillten erstklassiges Fleisch. Auch das Brot war spitze.

Dazu die adäquaten Begleiter im Glas – unter anderem von Klaus Peter Keller, Angelo Gaja, Tenuta Brancaia, Domaine Drouhin, Wegeler, Manz, AIX ROSÉ; Brände von Reisetbauer und Nonino, Top-Balsamico, -Olivenöl, -Parmaschinken,- Parmesan und noch einiges mehr.

Mittags war es stellenweise sehr voll und eng, später verteilte die Masse sich besser auf dem weitläufigen Areal.

Dagobertshausen

Alles in allem ein grandioses Festival des Genusses bei idealem Wetter. Joachim Heidersdorf

Web: https://www.hofgut-dagobertshausen.com/

Besser informiert mit dem Gourmet Report Newsletter