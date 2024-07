10 Jahre Berlin Food Week

Berlin Food Week vom 7. bis 13. Oktober 2024 – Ferran Adrià als Ehrengast – Zehnte Ausgabe des Food-Festivals “Berlin Food Week”

Pop-Up-Restaurant Food Clash Canteen kommt zurück und wird eröffnet mit einem Vortrag von Ferran Adrià – Apéro-Format French Affair mit Côtes du Rhône, Workshops zur Nachwuchsförderung und innovative Start-Ups im Bikini Berlin

Vom 7. bis 13. Oktober 2024 findet die diesjährige Berlin Food Week statt. Das Food-Festival feiert seine zehnte Ausgabe und zeigt auch im Jubiläumsjahr, wie sich Genuss und Nachhaltigkeit verbinden lassen. Alexandra Laubrinus, Kuratorin und Co-Geschäftsführerin der Berlin Food Week, über das Jubiläum: “Über 340.000 Menschen haben in den letzten 10 Jahren unser Festival besucht. Sie konnten bei 370 Events über 540 Ausstellende entdecken, wurden von 700 Köch*innen bekocht und konnten in mehr als 560 teilnehmenden Restaurants essen. In all den Jahren wurden wir als Team angetrieben von unserer Leidenschaft für gutes Essen und haben ein wenig dazu beigetragen, die Hauptstadt zur Food-Metropole zu machen. Und vor allem wollten wir zeigen, wie viel Spaß Nachhaltigkeit machen kann. Der Ernährungswandel ist endlich auf dem Teller angekommen. Das Jubiläum ist daher für uns ein Grund zum Feiern und Ansporn gleichermaßen, diesen Weg auch in Zukunft weiter zu gehen.”

Zahlreiche dezentrale Veranstaltungen in der ganzen Stadt zeigen gastronomische Vielfalt, innovative Food-Start-Ups, Inspiration für den Gastro-Nachwuchs, die Ernährung der Zukunft und Starköche aus der ganzen Welt. Highlight ist das Pop-Up-Restaurant Food Clash Canteen, das anlässlich des Jubiläums ins Festivalprogramm zurückkehrt. Auf der Speisekarte stehen ikonische Gerichte, die von den bekannten Sterne-Köchen Rosina Ostler, mit 2 Sternen dekorierte Küchenchefin im Münchner Restaurant Alois – Dallmayr Fine Dining, 3-Sternekoch Marco Müller aus dem Restaurant Rutz sowie Thomas Imbusch – für seine Küche im 100/200 Kitchen in Hamburg mit 2 Sternen ausgezeichnet – neu interpretiert und als zeitgemäßes Casual Fine Dining serviert werden. Eröffnet wird das Pop-Up-Restaurant im DRIVE. Volkswagen Group Forum Unter den Linden. Es ist der kulinarische Teil der dort aktuell zu besuchenden Ausstellung “ICONIC – A Timeless Journey of Culture, Society and Mobility”, in der legendäre Fahrzeuge der Konzernmarken, wie der legendäre Bulli oder der VW Käfer sowie rund 100 weitere, zum Teil originale Exponate aus den Bereichen Kunst, Design, Architektur, Mode, Musik und besondere Momente der Vergangenheit zu bewundern sind. Anlässlich des Openings der Food Clash Canteen kommt der spanische Koch Ferran Adrià als Ehrengast nach Berlin, um in einem Vortrag über den Einfluss der katalanischen Spitzengastronomie auf Kollegen in Europa und Deutschland, die Zukunft des Essens und Innovation in der Gastronomie zu sprechen.

Ferran Adria & Christian Romanowski zu ElBulli Zeiten

Das im letzten Jahr anlässlich der Länderpartnerschaft mit Taste France gestartete Format French Affair wird fortgesetzt. Das dezentrale Happening feiert den Apéro als schönste Zeit des Tages. Weinläden und Weinbars in der ganzen Hauptstadt werden zum Feierabend nachhaltige Côtes du Rhône Weine anbieten und dazu passende, eigens kreierte französische Snacks servieren. Das House of Food, der Marktplatz in der Concept Shopping Mall Bikini Berlin für Trends wie Biodiversität und Alt-Protein aber auch zukunftsrelevante Agrarprodukte, Foodtech und traditionelle Foodhandwerker ist das besucherstärkste Event des Festivals. Rund 45 größtenteils nachhaltige agierende Ausstellende präsentieren sich am Freitag und Samstag der Festivalwoche. Der Eintritt ist frei.

Aufgrund des großen Erfolges der letzten beiden Jahre geht die Kampagne Gönn dir Gastro weiter. 511 junge Menschen haben 2023 teilgenommen. Über 60% von Ihnen gaben in einer anschließenden Umfrage an, dass die Aktion Ihnen dabei geholfen hat, eine Entscheidung über einen Job bzw. eine Ausbildung in der Gastronomie zu treffen. Die Aktion soll junge Menschen – vor allem aus der Generation Z – für eine Ausbildung in der Gastronomie begeistern. Im Kern steht dabei das praktische Ausprobieren: ein eigens kuratiertes und organisiertes Programm mit rund 35 Workshops in unterschiedlichen Betrieben im Laufe der Woche lädt potentielle Auszubildende ein, in den Job reinzuschnuppern. Die Themen werden vom Team der Berlin Food Week gemeinsam mit Gastronom*innen entwickelt. Sie zeigen, dass eine Ausbildung in der Gastronomie mehr sein kann als Teller tragen oder Gemüse schnippeln. Finanziert wird die Kampagne von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Wie im letzten Jahr widmet sich die Berlin Food Night der Ernährung der Zukunft. In Kooperation mit dem Food Service Innovation Lab by Dussmann wird 60 geladenen Gäste bei diesem Showcase-Dinner im Restaurant Ursprung, dem ersten Planetary Health-Restaurant Europas, ein Blick und viele Bissen auf innovative Produkte und Zubereitungsmethoden gewährt.

Die Berlin Food Week ist Deutschlands größtes Food-Festival und bietet Macherinnen der Food- und Gastro-Szene seit 2014 eine Bühne. Mit 41.000 Besuchern im Jahr 2023 ist das Festival als “kulinarisches Labor” ein Ort, an dem Ernährungstrends und nachhaltiges Essen lifestylig und undogmatisch kommuniziert, Hürden abgebaut und die Geschichten hinter den Produkten erzählt werden. Genuss und Lebensfreude sind die Grundpfeiler des Programms. Die Festivalmacherinnen fördern Bewusstsein und Wertschätzung für gutes und ressourcenschonendes Essen, indem sie Ursprung, Qualität und Zubereitung der Produkte in den Mittelpunkt stellen.

Die Berlin Food Week ist das größte Food-Festival Deutschlands und eine Plattform für Menschen, die an der Ernährungswende mitwirken möchten. Das Festival ist ein „kulinarisches Labor“, das Ernährungstrends und nachhaltiges Essen lifestylig und undogmatisch kommuniziert, Hürden abbaut und die Geschichten hinter den Produkten erzählt. Es schafft Bewusstsein und Wertschätzung für gutes und ressourcenschonendes Essen, indem Ursprung, Qualität und Zubereitung der Produkte in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Plattform versteht sich als Netzwerk und Community für diejenigen, die neue Entwicklungen in den Mainstream bringen wollen, vernetzt relevante Player, klärt auf, unterstützt den Kontakt zu Industrie und Politik und sorgt für große Sichtbarkeit in den Medien. Ergänzt werden die Aktivitäten durch Berlin Food Week Ventures, eine Investmentgesellschaft. Diese unterstützt Food-Start-ups im Early-Stage-Level mit Kapital, Know-How und Kontakten. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2012 von Alexander van Hessen. Später stießen die PR-Agentur Schröder+Schömbs PR sowie Alexandra Laubrinus und Michael Hetzinger als Gesellschafter dazu. Letztere sind heute die Geschäftsführer*innen. Der operativ fokussierte Venture-Capital Investor Millennium Cuisine – ein Joint Venture zwischen Berlin Cuisine und ECONA – ist seit der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens im Jahr 2024 Mehrheits-Gesellschafter.

