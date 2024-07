3 neue MICHELIN-Sternerestaurants im MICHELIN Polen 2024. Die polnische Auswahl wird um 19 Lokale in der Region Pommern (Pomorskie) erweitert. Sechs Sternerestaurants gibt es nun in Polen. Neun Restaurants wurden neu mit einem Bib Gourmand für hervorragende Qualität und Preiswürdigkeit der Küche ausgezeichnet. Wir haben die gesamte Liste des Michelin Polen 2024!

Warschau

Michelin Polen

In diesem Jahr wurde der Restaurantführer um die Region Pommern erweitert, die im Nordosten Polens liegt und die drei Küstenstädte Gdańsk, Gdynia und Sopot umfasst. Die Region schließt sich den bereits bestehenden Auswahlen in Warschau, Krakau und Posen an.

Der MICHELIN Polen 2024 zeichnet nun insgesamt 77 Restaurants aus, darunter drei Lokale, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden. Auch Polens preiswerte Restaurantszene hat in diesem Jahr einen enormen Aufschwung erfahren: Mit neun neuen Bib Gourmand-Restaurants hat sich die Zahl der Restaurants in Polen mehr als verdoppelt. Ebenfalls erfreulich ist, dass nun auch das erste polnische MICHELIN Grüne Stern-Restaurant in die Auswahl aufgenommen wurde.

“Ich bin begeistert, dass 2024 so viele wunderbare Neuigkeiten für unsere Polen-Auswahl gebracht hat. Der diesjährige Guide wurde erheblich erweitert und spiegelt die sich schnell entwickelnde polnische Restaurantszene und das enorme Talent der polnischen Köche wider. Ich freue mich besonders, dass die bekanntlich anonymen MICHELIN-Inspektoren so viele großartige Restaurants im wunderschönen Pommern gefunden haben, die in diesem Jahr zum ersten Mal in die Auswahl aufgenommen wurde“, kommentiert Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers. gegenüber dem Gourmet Report “In ganz Polen waren die Inspektoren beeindruckt von der Vitalität und Leidenschaft der polnischen Restaurants, die von einer neuen Welle junger Köche angeführt werden. Ich bin überglücklich, dass Polen nun sein erstes MICHELIN Green Star Restaurant hat. Dies ist nicht nur ein Sieg für Polen, sondern auch für eine nachhaltigere Zukunft unserer Branche.”

Bottiglieria 1881 erhält zwei MICHELIN-Sterne

Die große Neuigkeit des vergangenen Jahres war die Verleihung von zwei MICHELIN-Sternen an die Bottiglieria 1881, die als erstes Restaurant in Polen mit dieser Auszeichnung geehrt wurde. Reif, raffiniert und originell, ist es weiterhin das beste Restaurant Polens.

Drei neue Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants

Die aufregendste Nachricht der diesjährigen Bekanntgabe ist, dass es in Polen drei neue Restaurants mit einem MICHELIN-Stern gibt. Diese sind über das ganze Land verteilt und zeigen, wie breit gefächert die polnische Restaurantszene ist.

Besonders hervorzuheben ist das Arco by Paco Pérez, das erste MICHELIN-Stern-Restaurant in Gdańsk. Es kombiniert polnische Zutaten mit spanischen Aromen in Gerichten, die sowohl von großem Ehrgeiz als auch von der dafür notwendigen Liebe zum Detail zeugen. Auch die Küche von Küchenchef Antonio Arcieri zeichnet sich durch Originalität aus. Das Restaurant selbst ist ein eleganter Ort mit spektakulärem Blick auf die Skyline von Danzig.

In Warschau gibt es mit dem Rozbrat 20 ein neues MICHELIN-Sternerestaurant. Das Restaurant unter der Leitung von Küchenchef Bartosz Szymczak hat die MICHELIN-Inspektoren mit seiner Entwicklung und Reifung in den letzten Jahren tief beeindruckt. Jede Geschmackskombination ist perfekt durchdacht, und die Zutaten von höchster Qualität bilden die Grundlage für wirklich köstliche Gerichte.

Das letzte neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurant in diesem Jahr ist das Giewont. Es befindet sich in dem Dorf Kościelisko, etwa 85 km südlich von Krakau, in einer wunderschönen Gegend mit atemberaubendem Blick auf den Berg, nach dem das Restaurant benannt ist. Küchenchef Przemek Sieradzki kombiniert polnische und französische Produkte und Techniken mit brillanter Wirkung und liefert ausgewogene Gerichte, die sich durch kühne Aromen und ein hervorragendes Urteilsvermögen auszeichnen.

In Polen gibt es nun 5 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, denn das Muga in Poznań und das NUTA in Warschau haben ihre Auszeichnungen verdientermaßen für ein weiteres Jahr behalten.

Neun neue Bib Gourmands

Fünf der neuen Bib Gourmands befinden sich in Pommern, darunter 2 in Gdańsk. Das Treinta y Tres ist ein durch und durch spanisches Restaurant. Es bietet klassische Gerichte und eine umfangreiche spanische Weinkarte.

Hewelke ist eine Hommage an den berühmten Bierbrauer und Astronomen der Stadt

und Astronomen Johannes Hevelius; die global geprägte Küche ist reich an panasiatischen Elementen.

Das nahe gelegene Sopot beherbergt außerdem 2 neue “Bibs”. Die Küche des 1911 Restaurant verzichtet auf Schnickschnack und packt stattdessen jede Menge Geschmack in jeden Bissen. Im treffend benannten Vinissimo spielt der Wein eine große Rolle, während die Küche saubere, aufgeräumte Gerichte zaubert. Der letzte Bib Gourmand in der Region Pommern ist das Luneta & Lorneta Bistro Club, ein elegantes, aber erschwingliches Restaurant im Dorf Ciekocinko.

In der polnischen Hauptstadt Warschau gibt es zwei neue Bib Gourmand-Restaurants: kontakt ist ein cooles Bistro am Rande der Stadt, das mediterrane Gerichte und eine umfangreiche Weinkarte anbietet; wer südamerikanische Aromen mag, sollte sich für die Ceviche Bar entscheiden, die neben anderen frischen Gerichten auch das gleichnamige Meeresfrüchtegericht serviert.

Auch in Poznań gibt es ein neues Bib Gourmand-Restaurant, das SPOT. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf Wein, es ist auf hausgeräucherte Zutaten spezialisiert und verfügt über eine Terrasse mit Blick auf einen Weinberg.

In Krakau schließlich wurde das Folga für seine preisgünstigen Gerichte ausgezeichnet, die von einer Reihe globaler Küchen inspiriert sind.

Alle bestehenden polnischen Bib Gourmand-Restaurants haben ihre Auszeichnungen behalten: MOLÁM in Kraków, Fromażeria und TU.REStAURANT in Poznań sowie alewino, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill und Le Braci in Warschau. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Bib Gourmands in Polen nun auf 16.

Der Guide Michelin Polen 2024 im Überblick

77 ausgezeichnete Restaurants, darunter :

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

5 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (3 Neuheiten)

1 Restaurant mit dem MICHELIN Grünen Stern ausgezeichnet (neu).

16 Restaurants, die mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden (9 Neuheiten)

Bottiglieria 1881 2 Sterne Kraków Arco by Paco Pérez 1 Stern Gdańsk Giewont 1 Stern Kościelisko Muga 1 Stern Poznań NUTA 1 Stern Warsaw Rozbrat 20 1 Stern Warsaw Luneta & Lorneta Bistro Club Bib Gourmand Ciekocinko Hewelke Bib Gourmand Gdańsk Treinta y Très Bib Gourmand Gdańsk Folga Bib Gourmand Kraków MOLÁM Bib Gourmand Kraków Fromażeria Bib Gourmand Poznań SPOT. Bib Gourmand Poznań TU.REStAURANT Bib Gourmand Poznań 1911 Restaurant Bib Gourmand Sopot Vinissimo Bib Gourmand Sopot Alewino Bib Gourmand Warsaw Ceviche Bar Bib Gourmand Warsaw Kieliszki na Próżnej Bib Gourmand Warsaw Koneser Grill Bib Gourmand Warsaw Kontakt Bib Gourmand Warsaw Le Braci Bib Gourmand Warsaw Eliksir Recommandé Gdańsk Fino Recommandé Gdańsk Mercato Recommandé Gdańsk Niesztuka Recommandé Gdańsk Piwna47 Recommandé Gdańsk Ritz Recommandé Gdańsk True Recommandé Gdańsk Tygle Recommandé Gdańsk Butchery & Wine Recommandé Gdynia Oberża 86 Recommandé Gdynia Albertina Recommandé Kraków Amarylis Recommandé Kraków Artesse Recommandé Kraków Copernicus Recommandé Kraków Farina Recommandé Kraków Filipa 18 Recommandé Kraków Fiorentina Recommandé Kraków Hana Sushi Recommandé Kraków Karakter Recommandé Kraków Kogel Mogel Recommandé Kraków NOTA_RESTO by Tomasz Leśniak Recommandé Kraków Pod Nosem Recommandé Kraków Pod Różą Recommandé Kraków Szara Recommandé Kraków ZaKładka Recommandé Kraków Zazie Recommandé Kraków Kropka. Recommandé Kraków Mazi Recommandé Kraków Nami Beef and Reef Recommandé Kraków 62 Bar & Restaurant Recommandé Poznań A nóż widelec Recommandé Poznań Cucina Recommandé Poznań Delicja Recommandé Poznań Marino Bistrot Recommandé Poznań NOOKS Recommandé Poznań Papavero Recommandé Poznań PASODOBRE Recommandé Poznań Port Sołacz Recommandé Poznań The Time Recommandé Poznań Zen On Recommandé Poznań Café Xander Recommandé Sopot Fisherman Recommandé Sopot L’Entre Villes Recommandé Sopot Bez Gwiazdek Recommandé Warsaw Butchery & Wine Recommandé Warsaw Dyletanci Recommandé Warsaw elixir by Dom Wódki Recommandé Warsaw Epoka Recommandé Warsaw Europejski Grill Recommandé Warsaw hub.praga Recommandé Warsaw Muzealna Recommandé Warsaw Nolita Recommandé Warsaw Noriko Omakase Recommandé Warsaw The Farm Recommandé Warsaw Tuna Recommandé Warsaw

Michelin Hotels in Polen: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/poland

