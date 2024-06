Besuch der Austernbank, Berlin

Wir bezahlen in der Regel unsere Restaurantbesuche selber (wenn nicht, was sehr selten ist, weisen wir darauf hin). Darum gehen wir auch gerne zu den Morgenpost Menüs , die ein monatlich wechselndes 5-Gang Menü für 79 € anbieten. Dann sind die jeweiligen Restaurants recht gut besucht. Das Publikum ist etwas anders wie normal und häufig sehr festlich. Für viele Gäste ist der Besuch ein Höhepunkt. Wir nutzen die Gelegenheit, um preiswert ein neues, gehobenes Restaurant kennenzulernen.

Speisekarte Morgenpost-Menü in der Austernbank Berlin

Besuch der Austernbank

Beim Morgenpost Menü gibt es in der Regel fünf Gänge mit Getränkebegleitung, Wasser und Kaffeespezialitäten für humane 79 €. Das erklärt sicher auch die Beliebtheit. In der Austernbank kostet das 3-Gang Menü ohne Getränke bereits 79.- €, also ein echtes Schnäppchen!

Die Reservierung war sehr einfach und freundlich bei der Austernbank und klappte problemlos per Email. Das ist nicht immer so. Im Pots (Ritz-Carlton), dass kurz vorher das monatlich Morgenpost Menü angeboten hatte, reservierte ich per Online Formular. Das Pots stornierte meine Reservierung, da man das MoPo Menü nur per email reservieren konnte. Das Pots konnte keinen anderen Termin anbieten, weil das MoPo Kontigent bereits am Monatsanfang aufgebraucht war. Online war zwar viel frei – offenbar nur für “Vollzahler”. Na ja, dann sind wir halt nicht ins Ritz-Carlton gegangen. Waren wir ja schon früher öfter.

Amuse Bouche, Austernbank-Berlin

Die Austernbank liegt einen Block vom Gendarmenmarkt entfernt Richtung Unter den Linden in der ehemaligen Reichsbank in deren Keller Tresorräumen. Wir sind vorher noch bei Neuhaus in der Friedrichstrasse gewesen, ein paar Pralinen holen. Den ersten freien Parkplatz zwischen Austernbank und Neuhaus habe ich gleich genommen. Das war gar nicht notwendig. An einem Donnerstag nach 18 Uhr scheint die Parkplatz-Situation rund um den Gendarmenmarkt entspannt zu sein. Etwas zu spazieren ist ja gesund und es regnete nicht, obwohl es so aussah, als ob es gleich anfängt.

Wir waren dann pünktlich in der Austernbank. Das erste was uns auffiel, war, dass man hier so herzlich ist! Der Empfang genauso, wie unser Kellner den ganzen Abend lang.

Und großzügig ist man hier auch. Brot nachliefern: kein Problem. Wein nachschenken? Das machte der Kellner von sich aus. Und es gab sogar ein Amuse Bouche, was es sonst nicht gibt: Ein Auster, die recht gut war.

Dreierlei Tomatensalat, Austernbank-Berlin

Eigentlich sollte zuerst der Krabben-Cocktail kommen, aber es kam zuerst die “Dreierlei Tomaten, geliefert von einem jüngeren Kellner! Die Tomaten waren vorzüglich, der Balsamico darüber war nicht notwendig zur Aufwertung, ja eher störend. Aber ansonsten ein schöner Auftakt.

Gleich anschliessend kam der Krabbencocktail, der mir gut schmeckte, aber meiner Frau und unseren Freunden zu säuerlich war.

Loup-de-Mer, Wolfsbarsch, Austernbank Berlin

Der anschliessende Loup der mer machte aber alle am Tisch glücklich, selbst wenn er bei mir auf der Hautseite etwas angebrannt war.

Lammkotelett, Austernbank Berlin

Die Lammkoteletts waren auf den Punkt, rosa und zart. Wir waren sehr froh, dass der Kellner noch einmal Brot spendierte und wir so die sehr gute Sauce auftunken konnten. Das war jetzt nicht Haute Cuisine, aber anständig gemacht. Das Wort “lecker” trifft zu.

Erdbeer Tiramisu, Austernbank Berlin

Das Erdbeer-Tiramisu schmeckte allen gut, auch wenn mir das traditionelle Tiramisu in der Piazza Bra doch deutlich besser schmeckt. Trotzdem ein guter Abschluss.

Die Weinbegleitung war ordentlich und ist auf dem ersten Foto links aufgeführt. Da ich noch fahren musste, habe ich auf die letzten beiden Weine verzichtet und bekam stattdessen eine Rhabarberschorle, bzw einen Kaffee.

Austernbank-Berlin

Fazit: Wir hatten einen schönen Abend. Das Essen war anständig zubereitet, wenn auch nicht Gourmet, so doch recht ordentlich. Der Service war für Berlin auffallend liebenswürdig. Würden wir wieder hingehen? Extra hinfahren eher nicht, aber wenn wir in der Nähe sind, ja, warum nicht. Wir haben alle das Restaurant glücklich verlassen.

Austernbank Berlin: https://www.austernbank-berlin.de/

