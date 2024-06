Luisa Jordan, Jordan’s Untermühle

Jordan’s Untermühle ist Teil der Amazon Prime Serie „Star Kitchen“ – Luisa Jordan greift mit Tim Raue nach den Sternen

Luisa Jordan

Luisa Jordan

Hier wird aufgetischt: Seit dem 1. Juni 2024 ist die neue Food-Reality-Serie Star Kitchen mit Tim Raue exklusiv bei Prime Video zu sehen. In insgesamt sechs Episoden begleitet der renommierte Zwei-Sterne-Koch unter anderem die 29-jährige aufstrebende Küchenchefin Luisa Jordan durch ihren Alltag in dem nach ihr benannten Restaurant. Für die hoteleigene Kulinarik in Lu’s Bunter Genuss zeichnet die Tochter des Hauses seit zwei Jahren verantwortlich. Im Rahmen der Serie gibt es spannende Einblicke in den persönlichen Lebensweg der gebürtigen Rheinland-Pfälzerin. Nach Stationen im Gourmetrestaurant Luce d’ Oro von Schloss Elmau und dem Zwei-Sterne-Restaurant Facil in Berlin führte dieser sie zurück nach Rheinhessen in das im Familienbesitz befindliche Genuss- und Wellnesshotel Jordan‘s Untermühle im beschaulichen Köngernheim bei Mainz. Was genau Luisa alles lernt und welche Höhen und Tiefen es in der Spitzenküche zu überwinden gilt, ist in der Serie zu sehen.

Wer beim Zuschauen Appetit bekommen hat und sich live von Luisas Kochkunst überzeugen möchte, bucht am besten einen Aufenthalt mit „Genussreise-Arrangement“. Bei zwei Übernachtungen, Frühstück, Nachmittagsvesper und Fünf-Gang-Signature-Menü am Abend kostet dieses ab 528 Euro pro Person; die passende Weinbegleitung sowie ein kleines Überraschungsgeschenk aus der Küche inbegriffen.

Mehr zum Hotel und Lu’s Bunter Genuss findet sich auf www.jordans-untermuehle.de sowie instagram.com/lus_buntergenuss.

„Das war Nervenkitzel pur“, stellt Luisa fest, wenn sie gefragt wird, wie es war, für und mit dem bekannten Sternekoch am Herd zu stehen. „Gemeinsam mit niemand geringerem als Tim Raue auf einem Funzelwagen durch die Köngernheimer Weinberge – das vergesse ich nie!“

Einzigartig, kreativ und kunterbunt sind auch die Gerichte der Protagonistin. Dafür kombinieren sie und ihr Team vorwiegend regionale Produkte mit Aromen aus aller Welt. Aktuell stehen unter anderem Spargelsuppe mit Bärlauch und Macadamia, Stubenküken mit Zucchini und Senf oder auch Garnele mit Vadouvan und Brokkoli auf der Karte. Das Gastgeber-Gen und die Leidenschaft für den feinen Geschmack wurden Luisa von ihren Eltern in die Wiege gelegt.

„Ich bin im Hotel aufgewachsen und habe sehr viel Zeit in der Küche verbracht. Neben mir wurde fleißig gekocht und ich habe das mit Playmobil nachgespielt.“ Dank der Zusatz-Ausbildung zur Ayurveda-Köchin sind Luisa Jordans Gerichte nicht nur lecker, sondern auch bekömmlich und wohltuend.

Angereichert mit persönlichen Einblicken in die Karriere von Tim Raue, dürfen sich die Zuschauer neben Luisa Jordan auch auf Episoden mit den teils bereits bekannten Nachwuchsstars der deutschen Kochszene Christoph Kunz, Ricky Saward, Alina Meissner-Bebrout und Stephan Krogmann freuen.

Das Wellness- und Genusshotel Jordan’s Untermühle wird seit 2005 von der Gastgeberfamilie Jordan betrieben. Mit dem Kauf der drei historischen Fachwerkgebäude und der alten Mühle aus dem 17. Jahrhundert haben sich Martina und Gerhard Jordan einen Traum verwirklicht. Detailverliebt renovierten sie es zu einem Vier-Sterne-Superior-Hotel und ergänzten das Ensemble um einen modernen Anbau. Inzwischen gilt das Haus als eine der feinsten Hoteladressen der Region und wird von Sohn Niclas geleitet. Mit 45 Doppelzimmern und Suiten im eleganten Landhausstil und dem großzügigen Herz & Rebe Spa lockt es vor allem Weinliebhaber, Paare und Aktivreisende an. Feinschmecker werden von Gastgebertochter und Küchenchefin Luisa Jordan im täglich geöffnetem Restaurant Lu’s Bunter Genuss verwöhnt. Dieses ist auch für externe Gäste geöffnet, eine Reservierung wird empfohlen. Rad- und Wandertouren durch das sonnenverwöhnte Weingebiet, die direkt vor der Türe starten, runden das Angebot von Jordan’s Untermühle ab und machen es zu einem perfekten Ort zum Entspannen und Genießen.

Besser informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter