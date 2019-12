Frankfurt: Seven Swans kündigt Schliessung an

SEVEN SWANS MUST DIE

† 31.12.2020

SEVEN SWANS MUST DIE – Ricky Saward, Chris Weinbeck und Denise Omurca

Ein Restaurant entschließt sich, zu sterben. Dem Korsett des Fine Dining zu entkommen, sich von den Handschellen jener typischen Schickeriaküche zu befreien. Seit 2011 durchläuft das Restaurant Transformationsphasen, vom Multifunktionshaus mit Hotelzimmer zum regionalen Restaurant mit Fleisch und Fisch, schließlich der erste Stern, die umstrittene Entscheidung zum Vegetarischwerden sowie der immer konsequentere Produktbezug zur eigenen Permakultur und nun das gänzliche Weglassen tierischer Produkte für ein außergewöhnliches 10 Gang-Menü. Jede Phase war eine Konsequenz aus der vorangegangenen. Das SEVEN SWANS ist das Experimentierlabor seiner selbst, Stillstand gibt es nicht. Jetzt, wo das Restaurant in seiner Blüte steht, das Menü so raffiniert scheint wie nie, geliebt und gehatet von Kritikern und schon Wochen im Voraus ausgebucht, ist die Entscheidung klar: Das Konzept, das Restaurant muss sterben. Die Gefahr, ein gefälliges, festgefahrenes Produkt als Resultat externer Erwartungen zu werden, ist zu hoch. Ja, wir müssen derselben Liebe, die uns angetrieben hat, die Schwäne ins Leben zu rufen, wieder Raum geben. Deshalb müssen sie sterben.

Es ist Zeit für einen ersten, kleinen Schritt gegen herrschende Missstände in der Gastronomie, von Burnout unter Köchen, bis hinzu zu großer Macht von Kritikern und Bewertungsplattformen. Ab dem 1. Januar 2020 läuft der Countdown für 12 Monate bis zum Finale, bis zum Tod der sieben Schwäne am 31. Dezember 2020. Ein ganzes Jahr wird das SEVEN SWANS seine Flügel schwingen und jeder Abend wird Unerwartetes bringen. Genau, wir machen nur noch das, worauf wir Lust haben. Dabei gilt sowohl für Gäste als auch Team: Armleuchter Not Welcome. Ricky Saward, Chris Weinbeck und Denise Omurca geben sich und ihren Mitarbeitern freie Hand über das kulinarische Konzept, Servicekultur, Personalpolitik, Verlauf des Abends und Gastköche.

Was bleibt, ist die konsequente Nutzung saisonaler Produkte der eigenen Permakultur, den BRAUMANNSWIESEN, sowie der gänzliche Verzicht auf tierische Produkte. Für alles andere gilt das SEVEN SWANS Motto: Alles bleibt anders.

