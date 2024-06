Lokale Kulinarik zu erleben, ist ein wesentlicher Faktor beim Reisen. Wien hat wieder jede Menge neue Restaurants und Bars, die auf einen Besuch warten. Neue Restaurants und Cafes in Wien

Cucina Itameshi, c_Jakob Trost

Neue Restaurants und Cafes in Wien

Das Wien Museum war DIE Neueröffnung der Wiener Museumslandschaft. Seit Dezember 2023 hat es seine Tore geöffnet – und mit ihm das neue Gastrokonzept trude & töchter. Das ebenerdige Restaurant trude bietet ein gemütliches Ambiente und modern interpretierte Gerichte der Wiener Küche. Namensgeberin für das Restaurant ist Fotografin Trude Fleischmann, das Wien Museum besitzt eine große Sammlung ihrer Werke. Der Gastgarten des Restaurants punktet im Sommer zusätzlich mit einem schönen Blick auf den Karlsplatz und die Karlskirche. Das Café &töchter im Terrassengeschoß des Museums lädt zu Kaffee, Kuchen und einem wunderbaren Blick auf die Stadt ein.

In der Nachbarschaft, bei der Kunsthalle Wien am Karlsplatz, wurde das ehemalige Heuer neu übernommen. Anfang Juli eröffnet das Restaurant mit dem hübschen und beliebten Gastgarten unter dem neuen Namen Café Kunsthalle am Karlsplatz. Es soll ein Restaurant mit Bar und Musik sein mit einer Mischung aus österreichischer und asiatischer Küche.

Von klassisch …

Auch die beliebten Kaffeehäuser bei Schloss Schönbrunn wurden neu übernommen – und zwar von dem ehemaligen K .u. K. Hofzuckerbäcker Gerstner. Unter dem Namen „Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker im Schloss Schönbrunn“ werden das Café-Restaurant im Kavalierstrakt mit Klassikern der Wiener Kaffeehauskultur und einer Apfelstrudel-Show betrieben sowie in den Sommermonaten das Café Pavillon im Schlosspark.

… bis modern

Im Dogenhof auf der kulinarisch spannenden Praterstraße haben die Betreiber der erfolgreichen Mochi-Lokale ein neues Restaurant eröffnet: Cucina Itameshi bietet mit italienisch-japanischer Fusionsküche ein innovatives Konzept. Das Lokal ist definitiv ein neuer Hotspot in Wien. Sowohl das Essen als auch das Ambiente wissen zu überzeugen.

Ähnlich angesagt ist die neue Rinkhy Delikatessen Bar im hippen 7. Bezirk. Hier liegt der Schwerpunkt auf kalten und warmen Tapas, kleinen Delikatessen inklusive Dosenfischen und Austern. Alles begleitet von guten Weinen und ebenso guten Cocktails. Das Interieur erinnert an ein Bistro, alles in allem sehr stylisch.

Auf Bistro-Stil setzt auch das Café Azzurro, ebenfalls im 7. Bezirk. Ein hohes Gewölbe mit abgekratzten Wänden, dazu viel Blau und eine unkomplizierte Küche machen das Café Azzurro sehr beliebt. Die Kimchi-Fleckerl und die jiddische Leber sind Signature Dishes, umrahmt von wechselnden Gerichten mit viel Gemüse und kreativen Salaten.

Im 7., dem Kreativbezirk, tut sich naturgemäß kulinarisch sehr viel. Am Spittelberg eröffnete das Restaurant Collina am Berg. Hier kommt das Beste aus heimischen Gewässern, Jagden und biologischer Landwirtschaft auf den Tisch. Nachhaltigkeit, Bodenständigkeit und Naturverbundenheit stehen im Fokus. Serviert werden internationale Gerichte mit österreichischem Herz.

Gereiftes Rindfleisch gilt auf der ganzen Welt als Spezialität. Aus Österreich stammte dieses Fleisch selten, was die Macher von XO Beef änderten: Sie setzen auf heimisches Fleisch von der alten Milchkuh. Das Fleisch wird in die Gastro geliefert und vor allem auch in den eigenen Lokalen serviert, wofür es nochmals sieben Wochen nachreift. Im XO Grill gibt es die kultigen Smash Burger, aber auch ein Reuben Sandwich mit Pastrami und ein Philly Cheese Steak stehen auf der Karte, alles mit gereiftem Fleisch aus Österreich. Neu ist der zweite Standort von XO Grill in der Neubaugasse im 7. Bezirk.

Neue Grätzel-Lokale

Im Servitenviertel hat Spitzenkoch Harald Brunner den ehemaligen Servitenwirt übernommen. Passend zum französischen Flair des Viertels kocht Brunner in seinem gleichnamigen Restaurant französisch inspirierte Küche mit österreichischem Twist. Im Sommer sitzt man hier in einem Gastgarten am idyllischen Servitenplatz mit Blick auf die Servitenkirche.

Der 20. Bezirk ist normalerweise nicht mit aufregenden Gastroprojekten gesegnet. Neben dem Sternerestaurant Mraz & Sohn macht dort neuerdings auch Rosebar Centrala von sich reden. So heißt das neue Restaurant von Ola Szwarc und Nadim Adim, die hier moderne Küche mit osteuropäischen Einflüssen kredenzen. Was es zu essen gibt, steht auf einer Kreidetafel und schmeckt vorzüglich. Auch das Ambiente mit modernem Gasthaus-Flair weiß zu überzeugen.

Ähnliches lässt sich über das neue Café Caché im 15. Bezirk berichten. Hier haben Lisa Machian und ihr Mann Arnaud Champetier ein ehemaliges Vorstadt-Kaffeehaus übernommen und servieren dort richtig gutes Essen. Die Gerichte sind französisch inspiriert, untertags unkompliziert, abends im Stil eines Edel-Bistros. Das Ambiente des Cafés ist unverändert im Retro-Stil.

the hoxton, Wien, cayo coco rooftop bar – c_Julius Hirtzberger

Zum Essen & Trinken ins Hotel

Das im April 2024 in einem architektonischen Juwel aus den 1950er-Jahren eröffnete Hotel The Hoxton, Vienna heißt Gäste in seinem französisch inspirierten Restaurant Bouvier willkommen. Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoß des marmorverkleideten Mid-Century-Gebäudes. Am Dach dürfen sich Besucher:innen auf die Rooftop-Bar Cayo Coco mit 360-Grad-Ausblick unter anderem auf den benachbarten Stadtpark freuen. Die Dachterrassen-Bar bringt das lebendige Flair Havannas nach Wien. Sowohl die Ausstattung als auch die Speisen und Cocktails sind von Kuba inspiriert.

Das Hotel Grand Ferdinand an der Wiener Ringstraße gibt es schon länger, seit kurzem hat im obersten Stock aber das neue Restaurant Limón eröffnet. Mit einem mediterranen Ambiente und ausgewählten Speisen aus der Küche Italiens, Frankreichs und Spaniens verbreitet das Limónsüdliches Flair.

Zum Abschluss in die Bar

Auch neue Cocktail-Bars gibt es in Wien. Zwei Neueröffnungen im 7. Bezirk stechen hervor: Die Soulmate Bar ist eine stylische Highend-Bar mit ausgezeichneten Cocktails. Von Zeit zu Zeit gibt es auch Kitchen Takeovers, wo junge Talente in der Bar aufkochen. Nicht weit davon befindet sich die Saint George Bar. Betreiber George Muka ist zugleich auch Bartender, hat eine Vorliebe für Fermentiertes und erschuf in Anlehnung an seine Heimat sogar einen Greek Salad als Cocktail.

Adressen:

trude & töchter im Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien, www.trudeund.at

Café Kunsthalle am Karlsplatz, Treitlstraße 2, 1040 Wien

Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäcker im Schloss Schönbrunn, Kavalierstrakt 52, 1130 Wien & Café Pavillon im Schlossgarten Schönbrunn/Kronprinzengarten, 1130 Wien, www.gerstner.at/schloss-schoenbrunn/

Cucina Itameshi, Praterstraße 70, 1020 Wien, www.cucina-itameshi.at

Rinkhy Delikatessen Bar, Zieglergasse 29, 1070 Wien, www.rinkhy.com

Café Azzurro, Urban-Loritz-Platz 5, 1070 Wien, cafe-azzurro.at

Collina am Berg, Spittelberggasse 12, 1070 Wien, www.collina.wien

XO Grill, Neubaugasse 72, 1070 Wien, www.xo-grill.at

Harald Brunner im Servitenviertel, Servitengasse 7, 1090 Wien, www.haraldbrunner.at

Rosebar Centrala, Rauscherstraße 5, 1200 Wien, www.centrala.at

Café Caché; Meiselstraße 2, 1150 Wien, cafecache.at

Restaurant Bouvier & Cayo Coco Rooftop-Bar im Hotel The Hoxton, Vienna, Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien, thehoxton.com/de/vienna/

Restaurant Limón im Hotel Grand Ferdinand, Schubertring 10-12, 1010 Wien, www.cucinalimon.com

Soulmate Bar, Siebensterngasse 60, 1070 Wien, soulmatebar.com

Saint George Bar, Neustiftgasse 84, 1070 Wien

Stets aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter