Ein Restaurant ist neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet und zwei Lokale erhielten neu einen Bib Gourmand. Der MICHELIN Green Star wird zum ersten Mal an ein Guangzhouer Restaurant verliehen. Der Michelin Führer Guangzhou vergibt drei Sonderpreise für Restaurant Restaurantfachleute: den Young Chef Award, den Sommelier Award und den den Service-Preis. Wir haben die gesamte Liste der ausgezeichneten Restaurants!

Downtown Kanton (Guangzhou)

“2024 feiert der MICHELIN-Führer sein 7-jähriges Bestehen in Guangzhou. Sieben Jahre, in denen unsere Inspektoren die Stadt leidenschaftlich erkundet, die Entwicklung der kulinarischen Szene beobachtet und sich von der stetigen Weiterentwicklung beeindruckt gezeigt haben. Wir vom MICHELIN-Führer sind froh und stolz darauf, die zahlreichen kulinarischen Wunder der Stadt nicht nur den einheimischen, sondern auch den nationalen und internationalen Feinschmeckern und Reisenden zu präsentieren”, so Gwendal

Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers.

“Einige Restaurants haben mit beeindruckenden Initiativen oder ersten Schritten in Richtung Nachhaltigkeit ein interessantes Engagement an den Tag gelegt, das eine echte Inspirationsquelle für die gesamte Branche ist – eines von ihnen erhielt in Guangzhou sogar zum ersten Mal den MICHELIN Green Star”.

Ein Restaurant neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

In der neuen Ausgabe des MICHELIN-Führers Guangzhou behalten die drei Restaurants, die im letzten Jahr mit zwei MICHELIN-Sternen empfohlen wurden, auch in diesem Jahr ihre Auszeichnung. Sechzehn Restaurants, die zuvor mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, behalten ihre Auszeichnung ebenfalls und zeigen damit die Beständigkeit ihres kulinarischen Angebots auf höchstem Niveau.

Darüber hinaus erhält ein Restaurant neu einen MICHELIN-Stern: Yu Garden, das von Küchenchef May (Chen Mingmei) geleitet wird. Als Kunstliebhaberin hat sich Chefköchin May entschieden, ihr Lokal abseits der Stadt zu eröffnen, in einem luftigen Raum, der mit Leihgaben aus der nahe gelegenen Galerie geschmückt ist. Auf der Speisekarte dominiert die Fujian-Küche, und die meisten Zutaten werden direkt aus der Provinz geliefert. Spezialitäten wie das mit Umami angereicherte Seewurm-Gelee und der aromatische Xiamen-Ingwer-Enteneintopf sind hervorragend zubereitet.

Zwei neue Einträge auf der Bib Gourmand-Liste

Neben den mit Sternen ausgezeichneten Restaurants bietet die weltweit beliebte Bib Gourmand-Liste auch weiterhin viele Empfehlungen für Besucher, die in Guangzhou leben, und für internationale Reisende, die eine große Auswahl an Restaurants mit erschwinglichen Preisen und köstlichem Essen vorfinden. Diese Restaurants bieten Feinschmeckern nicht nur bequeme Essensmöglichkeiten, sondern sind auch ein wichtiger Bestandteil der lokalen Kultur und spielen eine wichtige Rolle

für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. In der neuen Auswahl des MICHELIN Guide Guangzhou werden insgesamt 41 Bib Gourmand-Restaurants empfohlen, von denen 2 Restaurants neu ausgezeichnet wurden.

Hui Cheng (Dunhe Road), Küche: Chao Zhou

Dieses elegante Restaurant in einem Kulturpark hat sich von seinen bescheidenen Anfängen als Straßenstand weit entfernt und ist stolz auf die fangfrischen Fische aus Chaoshan, dem Heimatgebiet des Besitzers. Es gibt keine gedruckte Speisekarte; die Gäste wählen aus den ausgestellten Zutaten. Die Inspektoren schätzten vor allem die charakteristische Schweineforelle in einer gewürzten Marinade auf Sojabasis wegen ihrer gelatinösen Haut und ihrer außergewöhnlichen Tiefe.

Mian Ji (Yuexiu), Küche: Kantonesisch

Seit 1985 hat sich dieses kleine Juwel auf doppelt gekochte Suppen spezialisiert. Auf der Speisekarte stehen 20 Gesundheitstabletten, die nach medizinischen Eigenschaften geordnet sind; einige sind gut für die Lunge, andere steigern das Energieniveau. Die in ganzen Kokosnüssen langsam gekochten Suppen sind bei den Kunden besonders beliebt, wie die Kokosnuss-Hühnersuppe, die süße Aromen verströmt. Gedämpfter Reis mit Schweinefleischpastete und eingelegtem Senfgemüse lockt mit salzigem Umami und saftigem, seidigem Schweinefleisch.

Darüber hinaus werden 44 Restaurants empfohlen, die qualitativ hochwertige Küche anbieten und

die rund 20 Küchenstile abdecken, werden in der neuen Ausgabe des MICHELIN Guide Guangzhou ebenfalls empfohlen. Darunter befinden sich auch vier Neuzugänge: das innovative Restaurant Chōwa sowie The Eminent, The Legend und Tung Fook Superior Cuisine, die kantonesische Küche anbieten.

Drei MICHELIN Guide Special Awards werden an

Restaurantfachleute vergeben.

Yongsheng LI vom Ein-MICHELIN-Stern-Restaurant Yu Yue Heen erhielt den MICHELIN Young Chef Award, der von MINDONGYIYU verliehen wird. Der aus Guangdong stammende Küchenchef Li ist der chinesische Chefkoch des Restaurants. Im Jahr 2023 trat er dem Yu Yue Heen bei, übernahm die Leitung der Küche und gestaltete die Speisekarte rasch um. Unter seiner Leitung ist das Restaurant innovativ in der Küche und beständig in der Qualität der Speisen.

Hao LEUNG vom MICHELIN-ausgewählten Restaurant Chōwa erhielt den von MINDONGYIYU unterstützten MICHELIN Sommelier Award. Herr Leung verfügt über gute Weinkenntnisse und arbeitet eng mit dem Chefkoch zusammen, um hervorragende Kombinationen entsprechend der saisonalen Speisekarte zu kreieren. So kann er den Gästen während des Service eine detaillierte Einführung in die Weine und die Philosophie hinter den Kombinationen geben. Er wählt Weine von kleinen Erzeugern aus und bezieht sogar einige aus Japan, um sie mit bestimmten japanischen Zutaten zu kombinieren. Außerdem gibt es auch eine bemerkenswerte Sake-Paarung

zur Verfügung.

Der Servicepreis ging an Christian Royce ROMMESWINKEL vom

MICHELIN-ausgewählten Restaurant The Attic. Herr Rommeswinkel spricht fließend Mandarin und nimmt sich die Zeit, den Gästen die Menüs und ihre Gerichte zu erklären. Er ist proaktiv, freundlich, humorvoll und versteht es, mit den Gästen zu kommunizieren, ihnen das Gefühl zu geben, dass man sich um sie kümmert und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen.

Der MICHELIN Führer Guangzhou 2024 in kurz

105 empfohlene Restaurants, darunter

3 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

17 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (davon 1 neues Restaurant)

41 Bib Gourmand-Restaurants (davon 2 neu)

44 vom Guide Michelin ausgewählte Restaurants (davon 4 neu)

Name Cuisine Type Distinction Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine Cantonese Jiang by Chef Fei Cantonese Taian Table European Contemporary BingSheng Mansion (Xiancun Road) Cantonese BingSheng Private Kitchen (Tianhe East Road) Cantonese Hongtu Hall Dim Sum Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine Chao Zhou Jade River Cantonese Lai Heen Cantonese Lei Garden (Yuexiu) Cantonese Lingnan House Cantonese Rêver French Contemporary Song Sichuan Stiller European Suyab Courtyard・Pickmoon Gourmet Chao Zhou Wisca (Haizhu) Cantonese Xin Ji Cantonese Yong Sichuan Yu Garden New Fujian Yu Yue Heen Cantonese Chuang Fa Cantonese Bib Gourmand Da Ge Fan (Tangxiayong West Road) Cantonese Bib Gourmand Dai Yong Town Chao Zhou Bib Gourmand Dayang (Wenming Road) Cantonese Bib Gourmand Ease (Yuexiu) Sichuan Bib Gourmand Enning Liu Fu Ji (Donghua East Road) Noodles Bib Gourmand FT · Bak Kut Teh Singaporean Bib Gourmand Hai Men Yu Zi Dian (Yanling Road) Chao Zhou Bib Gourmand Hai Xian Jie Cai Guan Cantonese Bib Gourmand Huacheng Yuan (Jinsui Road) Cantonese Bib Gourmand Hua Ge Si Chu Cantonese Bib Gourmand Hui Cheng (Dunhe Road) New Chao Zhou Bib Gourmand Hui Xing Yuan Cantonese Bib Gourmand Hunan Cuisine Hunanese Bib Gourmand Jian Ji (Liwan) Noodles Bib Gourmand Jia Yuan Vegetarian Bib Gourmand Lao Xiguan Laifen (Wenming Road) Noodles Bib Gourmand Liang Jie Nanning Pumiao Shengzha Mifen Noodles Bib Gourmand Lingnan Haiyanlou (Binjiang East Road) Cantonese Bib Gourmand Mamak Malaysian Bib Gourmand Mian Ji (Yuexiu) New Cantonese Bib Gourmand Nan Yuan Cantonese Bib Gourmand Rong Yi Fa Niu Za Dian (Shishu Road) Cantonese Bib Gourmand Sa Er Ta Dongxiang Shou Zhua Xibei Bib Gourmand Soodle Vegetarian Bib Gourmand Stay Here Chao Zhou Bib Gourmand Temple Street Cantonese Bib Gourmand Tong Ji Noodles and Congee Bib Gourmand Wei Shi Jia Cantonese Bib Gourmand Wen Ji Yixinji Cantonese Bib Gourmand Xiang Qun (Longjin East Road) Cantonese Bib Gourmand Xiguan Zhuyuan (Lizhiwan) Noodles Bib Gourmand Xiguan Zhuyuan (Shiba Fu) Noodles Bib Gourmand Xing Fu Yi Zhan (Yulei Third Street) Sichuan Bib Gourmand Xin Tai Le (Yuexiu) Cantonese Bib Gourmand Xin Wen Ji (Yuexiu) Cantonese Bib Gourmand Yao Ji Cantonese Bib Gourmand Ya Yuan Cantonese Bib Gourmand Ze 8 (Haizhu) Cantonese Bib Gourmand Zhu Zai Ji Shi Fu (Jiangnan Avenue) Cantonese Bib Gourmand Zijin Shi Fang Cantonese Bib Gourmand Aroma European MICHELIN-Selected Beiyuan Cuisine Cantonese MICHELIN-Selected BingSheng Pin Wei (Dongxiao Road) Cantonese MICHELIN-Selected Catch European Contemporary MICHELIN-Selected Chao Ji Claypot Rice (Liwan) Cantonese MICHELIN-Selected Chao Yue Innovative MICHELIN-Selected Cheers (Kaichuang Avenue) Hunanese MICHELIN-Selected Chōwa New Innovative MICHELIN-Selected Cicada Hunanese MICHELIN-Selected Deli Boutique・Uncle De Abalone Cantonese MICHELIN-Selected Dr. Xu’s Wellbeing Branch (Tianhe) Cantonese MICHELIN-Selected Ebony European MICHELIN-Selected Emmelyn French Contemporary MICHELIN-Selected Ersha No.1 Cantonese MICHELIN-Selected Famous Cuisine (Tianhe North Road) Cantonese MICHELIN-Selected Flavors of China Huai Yang & Sichuan MICHELIN-Selected Four Seasons Pavilion · Rùn Chinese Contemporary MICHELIN-Selected Guo Fan Jia Yan Hunanese MICHELIN-Selected He Yuan (Tianhe) Cantonese MICHELIN-Selected Liang Jia Cai Guan Cantonese MICHELIN-Selected Li Château European MICHELIN-Selected Sing Wan Loi Noodle Noodles MICHELIN-Selected Summer Palace Cantonese MICHELIN-Selected Tang Shi Meishi Cantonese MICHELIN-Selected Tao Gie Mie Zhou Chao Zhou MICHELIN-Selected Tao Ran Xuan (Liwan) Cantonese MICHELIN-Selected Tao Tao Ju · Ya Yuan Cantonese MICHELIN-Selected Taozui Guan Chinese Contemporary MICHELIN-Selected Thai Alley (Yuexiu) Thai MICHELIN-Selected The Attic European Contemporary MICHELIN-Selected The Eminent New Cantonese MICHELIN-Selected The Legend New Cantonese MICHELIN-Selected The Peach Blossom (Yuexiu) Cantonese MICHELIN-Selected The Penthouse Cantonese MICHELIN-Selected Tian Shui (Yuexiu) Vegetarian MICHELIN-Selected Tung Fook Superior Cuisine New Cantonese MICHELIN-Selected Wenjian Hainan Cuisine Hainanese MICHELIN-Selected Wing Lee Restaurant Cantonese MICHELIN-Selected Xin Cuo Chao Zhou MICHELIN-Selected Yong Zuo Congee MICHELIN-Selected Yue Jing Xuan Cantonese MICHELIN-Selected Yun Pavilion Cantonese MICHELIN-Selected Yushan Soup (Liede Xipu Street) Cantonese MICHELIN-Selected Zen Tea Vegetarian MICHELIN-Selected

