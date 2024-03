Guide MICHELIN Hongkong & Macau 2024

Neune Restaurants werden neu ausgezeichnet bzw. hochgestuft. Insgesamt sind 95 Restaurants mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet: 79 in Hongkong und 16 in Macau.

Stinky Tofu Hongkong

MICHELIN Guide Hong Kong & Macau 2024

Die gesamte Auswahl des MICHELIN Guide Hong Kong & Macau 2024 umfasst insgesamt 214 Restaurants in Hongkong und 48 in Macau, die mit einem Stern, einem Bib Gourmand und einem ausgewählten Restaurant ausgezeichnet sind. Fünf Restaurants, darunter ein neu ausgezeichnetes, sind zudem mit dem MICHELIN Green Star prämiert.

“Hongkong ist ein Schmelztiegel, der vielfältige Talente beherbergt: Köche aus aller Welt kehren in ihre Heimatstädte zurück, und ausländische Köche bringen ihre Spezialitäten und ihr Know-how in die Branche ein. Gleichzeitig erlebt Macau einen Aufschwung, wobei die Qualität der Küche von Newcomern anerkannt wird. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen und wie die Auszeichnung von zwei Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen zeigt, machen die kulinarischen Szenen beider Städte positive Fortschritte und fördern eine gesunde und lebendige Gastronomie“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers im Gourmet Report Gespräch. “Unser Inspektionsteam ist begeistert von der vielfältigen Auswahl, insbesondere von der Betonung der lokalen Küche in der Kategorie Bib Gourmand, die letzte Woche bekannt gegeben wurde und in der wir versteckte Perlen und spannende Innovationen entdecken. Wir sind stolz darauf, die vollständige Auswahl für dieses Jahr bekannt zu geben, die drei besondere Auszeichnungen enthält, darunter den Young Chef Award, den Sommelier Award und den Service Award.“

Insgesamt sieben Restaurants in Hongkong und zwei Restaurants in Macau halten ihre drei MICHELIN-Sterne

In der 16. Ausgabe des MICHELIN Guide Hong Kong & Macau wurden sieben Restaurants in Hongkong für ein weiteres Jahr mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet: 8 1⁄2 Otto e Mezzo – Bombana, Caprice, Forum, L’Atelier de Joël Robuchon, Sushi Shikon, Ta Vie und T’ang Court.

In Macau, bekannt als UNESCO Creative City of Gastronomy, haben zwei außergewöhnliche Restaurants ihr unermüdliches Engagement für kulinarische Exzellenz unter Beweis gestellt, indem sie in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung von drei MICHELIN-Sternen erhalten haben: Jade Dragon und Robuchon au Dôme.

Ein Restaurant in Hongkong steigt auf zwei MICHELIN-Sterne auf und beweist beispielhafte kulinarische Exzellenz

Das Noi hat in diesem Jahr die wohlverdiente Beförderung von einem MICHELIN-Stern auf zwei MICHELIN-Sterne erreicht. Die Küchenchefs Airaudo und Troiano bieten ein saisonales Omakase-Menü, das alle zwei bis drei Monate wechselt. In den mehr als 10 Gängen werden vor allem Meeresfrüchte verwendet, die täglich aus Japan geliefert werden, wie z. B. das Hauptgericht Hokkaido Red Uni auf Eierpudding. Blauer Hummer wird sorgfältig zubereitet und bis zur Perfektion gegrillt. Das Essen ist eine Anspielung auf italienische Traditionen, die mit einer modernen Ästhetik und den neuesten Techniken aktualisiert wurden. Das Essenserlebnis wird durch eine hervorragende Weinbegleitung noch gesteigert, die den Genuss auf ein neues Niveau hebt.

Das Huaiyang Garden ist das einzige Restaurant in der Auswahl des MICHELIN Guide Hong Kong & Macau 2024, das die Huaiyang-Küche präsentiert. Das Restaurant ist im Stil eines Jiangnan-Gartens eingerichtet und empfängt seine Gäste mit perforierten Paravents und gemusterten Fenstern, wie sie in der Architektur von Suzhou üblich sind. Das Küchenteam unter der Leitung des renommierten Chefkochs Zhou zeichnet sich durch raffinierte Huaiyang-Gerichte aus, die zweimal wöchentlich mit frischem Flussfisch aus der Region zubereitet werden, z. B. mit gebratenen Garnelen mit Rogen und Tomaley oder knusprigem Aal nach Liangxi-Art. Als köstlicher Abschluss der Mahlzeit ist der Dingsheng-Kuchen mit Dattelfüllung sehr zu empfehlen.

Insgesamt sind in der 16. Ausgabe des MICHELIN-Führers Hongkong & Macau 18 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, davon 12 in Hongkong und 6 in Macau.

5 Hongkonger Restaurants, die neu ausgezeichnet oder zu einem MICHELIN-Stern befördert wurden

In der diesjährigen Auswahl wurden 3 Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet und 2 Restaurants wurden zu einem MICHELIN-Stern in Hongkong befördert, womit sich die Gesamtzahl der Restaurants mit einem MICHELIN-Stern in Hongkong auf 60 erhöht.

Neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurants in Hongkong:

Das Cristal Room von Anne-Sophie Pic besticht durch seine opulenten Räumlichkeiten, die verführerischen Glitzerpartien, die verspiegelten Paneele und den atemberaubenden Blick auf die Stadt. Das zweite Projekt der Starköchin in Asien empfängt die Gäste mit einem überdimensionalen Kristalllüster. Macau verzaubert seine Gäste mit der Beförderung von einem Restaurant zu zwei MICHELIN-Sternen. Das sechs- oder achtgängige Degustationsmenü, bestehend aus den charakteristischen Gerichten des Küchenchefs, ist tief in der französischen Tradition verwurzelt, mit subtilen japanischen Akzenten bei den Produkten und Gewürzen – delikat und aufregend zugleich.

Das Feuille unter der Leitung des renommierten französischen Küchenchefs David Toutain, der hier zum ersten Mal außerhalb Frankreichs kocht, setzt auf ein umweltfreundliches Ethos und verwendet biologische Produkte aus der Region mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt. Das mehrgängige vegetarische Degustationsmenü ist, wie der Name des Restaurants, von der Natur und dem Lebenszyklus der Pflanzen inspiriert. Die Gerichte werden von der Wurzel bis zum Spross zubereitet und mit französischen Techniken verfeinert. Zu den Höhepunkten gehören Mais mit Kümmel und Eiern und der fotogene Langusten.

Bei Racines, abgeleitet vom französischen Wort für “Wurzeln”, entdecken zwei Chefköche aus Südfrankreich ihr kulinarisches Erbe neu. Klassische Erbstücke werden modernisiert und mit saisonalen Produkten aus ihrem Heimatland und Hongkong sorgfältig zubereitet. Vom hausgemachten Sauerteig mit geräucherter Butter bis hin zu Petits-fours in einer alten Keksdose ist jeder Gang des 5- oder 7-Gänge-Menüs eine Meisterleistung, die eine Geschichte von Terroir, Familie und Freundschaft erzählt.

Neu beförderte Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants in Hongkong:

Das Mora befindet sich in der Cat Street, die für ihre Antiquitäten- und Trödelmärkte bekannt ist. Das beruhigende Interieur ist in cremefarbenen Tönen gehalten und zeichnet sich durch subtile, geschwungene Linien aus. Sojabohnen stehen im Mittelpunkt der Speisekarte, und zwar in Form von Bohnensauce, Tofuhaut, Sojamilch und fermentierten Bohnen, deren Textur die anderen Zutaten in jedem Gericht gut ergänzt. Europäische Techniken werden nahtlos mit lokalen Aromen zu einem abwechslungsreichen und interessanten Erlebnis verschmolzen. Vor allem der Mapo-Tofu ist ein verlockendes Highlight.

Das Legacy House hat sich in diesem Jahr einen MICHELIN-Stern verdient und ist gleichzeitig eine Hommage an den Gründungspatriarchen des Hotels. Vor dem Hintergrund eines atemberaubenden Hafenblicks und eines modernen chinesischen Dekors werden verschiedene Shun-Tak-Gerichte wie Hackfleischsuppe und gebratener Fischkopf serviert. Das Restaurant unterstützt auch die lokale Wirtschaft, indem es Zutaten und Kochgeschirr direkt bei lokalen Fischern, Handwerkern und Bauernhöfen bestellt.

2 Restaurants in Macau neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Chef Tam’s Seasons besticht durch sein vielfältiges und verlockendes à la carte Menü. Das Konzept von Chefkoch Tam Kwok-Fung bietet zwei Menüs an – ein klassisches und ein saisonales. Letzteres orientiert sich an den 24 Sonnenjahren des chinesischen Kalenders und wechselt alle zwei Wochen im Einklang mit den Jahreszeiten. Die traditionelle Vorspeise Ge Zha, ein frittierter Eierpudding, wird mit Walnuss- oder Kokosmilch zubereitet und findet sich auch auf der Dessertkarte. Gebratene Rippchen in Schwarzbohnen-Honigsauce sind rauchig und aromatisch. Das Esserlebnis wird durch die durchdachte Kombination der Gerichte mit chinesischem Wein und Tee noch gesteigert.

Das Sushi Kinetsu, das früher unter dem Namen Shinji by Kanesaka bekannt war, hat eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht und wurde nun mit einem MICHELIN-Stern für sein exquisites Omakase-Angebot ausgezeichnet. Stammgäste können sich darauf verlassen, dass ihre Sushi von demselben Küchenteam auf die gleiche Weise wie früher zubereitet werden. Der Fisch wird dreimal pro Woche aus Japan eingeflogen. Der Reis aus Yamagata wird in Quellwasser aus Kagoshima gekocht, bevor er mit einem leicht schmeckenden Essig angemacht wird.

Drei MICHELIN Guide Sonderauszeichnungen

MICHELIN Guide Sommelier-Award

Der MICHELIN Guide Sommelier Award 2024 würdigt die außergewöhnlichen Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers in der Branche. Diese prestigeträchtige Auszeichnung geht an GOSHIMA, Shinya, den Inhaber und Küchenchef des mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants Godenya. Goshima San ist nicht nur ein Sake-Enthusiast, sondern auch ein Kikisake-Shi, der ein tiefes Verständnis für Sake hat und seinen Sake immer präzise servieren lässt. Dabei geht es nicht nur um den Geschmack, sondern auch um das Aroma und die Temperatur. Eine seltene Sammlung von Sake, die im Restaurant je nach Saison serviert wird, wertet das Essenserlebnis sicherlich auf.

MICHELIN Guide Young Chef Award

Der MICHELIN Guide Young Chef Award 2024, der von der AIA Hongkong und Macau verliehen wird, würdigt das bemerkenswerte Talent und das vielversprechende Potenzial eines jungen Kochs, der in einem ausgewählten Restaurant arbeitet und einen bleibenden Eindruck bei den Inspektoren hinterlassen hat. Die diesjährige Auszeichnung geht an CHOI, Ming Fai vom kürzlich mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant Mora in Hongkong.

Der 1991 in Hongkong geborene Chefkoch Fai wandte sich nach seinem Schulabschluss aus Interesse der Küche zu. Nachdem er in einigen renommierten Restaurants rund um den Globus Erfahrungen gesammelt hatte, kam er 2023 zum Mora und schaffte es, seine Techniken mit lokalem Geschmack zu verbinden, um den Gästen die Schönheit der Sojabohne zu präsentieren.

MICHELIN Guide Service Auszeichnung

Mit dem MICHELIN Guide Service Award 2024 werden die außergewöhnlichen Fähigkeiten und Talente von Fachleuten gewürdigt, die einen großen Beitrag zur Verbesserung des Kundenerlebnisses leisten. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Lydia Yung vom neuen, mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant The Legacy House in Hongkong.

Lydia, die zum Eröffnungsteam gehört, hat eine große Leidenschaft für das Essen und für Menschen, die gerne reisen, und ist begierig darauf, das Erbe der Shun Tak-Küche zu erforschen, da es sie mit ihren Kunden und ihrer Arbeit verbindet. Sie ist proaktiv und aufmerksam für die Bedürfnisse der Gäste, freundlich und warmherzig.



Die vollständige Auswahl des MICHELIN Guide Hongkong & Macau 2024 ist auf der Website des MICHELIN Guide zu finden: https://guide.michelin.com/de/de/hong-kong-region/hong-kong/restaurants

