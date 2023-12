– 5 Restaurants erhalten zum ersten Mal einen MICHELIN-Stern

– Verleihung von 3 MICHELIN Special Awards: MICHELIN Young Chef Award, MICHELIN Sommelier Award und MICHELIN Service Award im MICHELIN Shanghai 2024

– Die größte Liste in Festlandchina mit 148 empfohlenen Restaurants, darunter 23 Restaurants, die zum ersten Mal auf der Liste stehen

– Stefan Stiller hält seine drei Sterne für das Taian Table

Shanghai Downtown

MICHELIN Shanghai 2024

Im November wurde der MICHELIN Guide Shanghai 2024 im MGM Shanghai West Bund vorgestellt. Die achte Ausgabe des MICHELIN Guide Shanghai präsentiert die umfangreichste Liste für das chinesische Festland mit 148 Restaurantempfehlungen, darunter 2 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen, 8 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen, 41 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, 26 Bib Gourmand-Restaurants und 71 vom Guide Michelin ausgezeichnete Restaurants.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärte dem Gourmet Report: „Shanghai ist eine einzigartige Stadt in China. Die ‚Perle des Orients‘ ist berühmt für ihre pulsierende Energie, ihre multikulturelle Atmosphäre und ihren rasanten Lebensstil. Die Stadt verfügt über eine faszinierende Gastronomie und ihre Szene bietet eine große kulinarische Vielfalt. Nach einigen Jahren, die von den Herausforderungen der Pandemie geprägt waren, waren unsere Inspektoren beeindruckt, wie sich Shanghai erholt hat“.

Er fuhr fort: „Die geförderten oder neu ausgezeichneten Restaurants zeichnen ein großartiges Bild der kulinarischen Szene Shanghais: Köche verschiedener Nationalitäten und kultureller Hintergründe tauschen hier Ideen und Fähigkeiten aus. Das Bemühen um Spitzenleistungen und Köstlichkeiten spiegelt sich in jedem Gericht wider, wobei der Art der Küche und der Fantasie der Köche keine Grenzen gesetzt sind.“

5 Restaurants erhalten zum ersten Mal einen MICHELIN-Stern

Der MICHELIN Guide Shanghai 2024 hat 5 neue Ein-Stern-Restaurants vorgestellt. Das New Wave by Da Vittorio Bistrot und das Yue Hai Tang wurden vom letztjährigen Status „ausgewählt“ befördert, während das EHB, das Ling Long und das Tou Zao ihr Debüt gaben und sofort einen Stern erhielten. Sie alle haben die MICHELIN-Inspektoren mit ihren herausragenden kulinarischen Erlebnissen beeindruckt und sich damit einen Platz auf der weltweit anerkannten MICHELIN-Sterneliste verdient.

New Wave von Da Vittorio Bistrot

Das in einem berühmten Kunstmuseum untergebrachte Lokal verfügt über helle, luftige Räume mit einem ausfahrbaren Glasdach und Bogenfenstern. Auf der Speisekarte finden sich saisonale Meeresfrüchte aus aller Welt, Fisch aus Fujian und Gemüse aus Hainan. Italienische Spezialitäten werden abwechselnd serviert, während handgemachte Tagliolini und die Hummerspezialität zum festen Bestandteil gehören. Der Chefkoch kocht mit Leidenschaft und arbeitet persönlich mit kleinen lokalen Bauern zusammen, um Qualität und Frische zu gewährleisten.

Yue Hai Tang

Das kulinarische Team des Yue Hai Tang wird von einem erfahrenen Küchenchef geleitet, der in einigen der renommiertesten Küchen Shanghais gearbeitet hat. Neben dem Hauptmenü bietet sein Team, das schon lange dabei ist, ein besonders verlockendes kantonesisches Barbecue sowie saisonale Angebote und eine Auswahl an sorgfältig zubereiteten Gerichten wie Hummer und Krabbenfleisch im Teigmantel an. Die Weinkarte bietet mehr als 500 Weine zur Auswahl.

EHB

EHB sind die Initialen von Esben Holmboe Bang. Das erste und einzige Restaurantkonzept des Küchenchefs außerhalb Norwegens befindet sich in einer restaurierten, hundert Jahre alten Villa. Die kulinarische Reise beginnt und endet in der Lounge im dritten Stock mit Canapé und Dessert, während die anderen Gänge in dem hellen Raum im zweiten Stock serviert werden. Das überwiegend aus Meeresfrüchten bestehende Menü ist nordischen Ursprungs mit subtilen chinesischen Einflüssen und wird im Omakase-Stil serviert.

Ling Long

Die dezente Beleuchtung verleiht diesem Lokal, das in einem jahrhundertealten Gebäude am Bund untergebracht ist, eine geheimnisvolle und theatralische Atmosphäre. Diesem Eindruck entspricht auch die Speisekarte, die wie ein Theaterstück in verschiedene Akte unterteilt ist. Die neochinesischen Kreationen werden mit europäischen Techniken verfeinert und auf humorvolle und feierliche Weise präsentiert. Das klassische Rindfleisch in Austernsauce wird mariniert, dann frittiert und gegrillt, so dass der Abend zu einem echten Erlebnis wird. Kreative Weinkombinationen sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Tou Zao

Im Gegensatz zur Atmosphäre eines typischen, geschäftigen chinesischen Lokals bietet das Tou Zao die Gelassenheit und den intimen Service eines Sushiya. Aber das einfache Pauschalmenü mit warmen Vorspeisen und Dim Sum ist unverkennbar kantonesisch. Der sautierte Hummer mit Schalotten-Trio hat süchtig machende Aromen und saftiges Fleisch. Frühlingsrollen und kantonesisches Blätterteiggebäck werden auf Bestellung direkt am Tisch zubereitet und glühend heiß serviert. Die geschickte Beherrschung der Hitze und das bemerkenswerte Wok-Hei sind die Markenzeichen der Speisen hier.

Im neuen MICHELIN-Führer Shanghai 2024 haben das Taian Table und das Ultraviolet by Paul Pairet ihre Auszeichnung mit drei MICHELIN-Sternen behalten, da ihre innovativen und fantasievollen Gerichte weiterhin die Erwartungen übertreffen.

Acht Restaurants wurden mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, darunter die kantonesischen Restaurants 102 House, Bao Li Xuan, Canton 8 (Runan Street), Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine (Huangpu) und Ji Pin Court, die italienischen Restaurants 8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana und Da Vittorio sowie The House of Rong mit seiner exquisiten Taizhou-Küche.

Darüber hinaus bieten 36 Restaurants weiterhin eine hochwertige Küche und erhielten einen MICHELIN-Stern. Insgesamt werden in der neuen Ausgabe 51 Sternerestaurants empfohlen, die 17 verschiedene Kochstile abdecken und den Gästen herausragende kulinarische Erlebnisse bieten.

Stefan Stiller, Taian Table, Shanghai und Guangzhou

Darüber hinaus wurde das von dem deutschen Inhaber Stefan Stiller geführte Taian Table für ein weiteres Jahr mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet. Das Restaurantteam hat nicht aufgehört, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und nachhaltige Initiativen weiter zu fördern. Der Fokus auf Wohltätigkeitsarbeit und die Erweiterung des Bewusstseins für den Umweltschutz mit verschiedenen Organisationen werden weiterhin Priorität haben.

5 Restaurants erstmals auf der Bib Gourmand-Liste

Der MICHELIN Guide Shanghai 2024 schlägt insgesamt 26 Bib Gourmand-Restaurants vor, darunter 5 neue Einträge. Das Team des Restaurants Chic 1699 kommt aus Xiamen und bietet authentische Fujian-Küche mit Meeresfrüchten aus ihrer Heimatstadt. Der Besitzer des Jing Mei Wu Xi Si Fang Mian Guan stammt aus Wuxi, und seine Nudeln, Dim Sum und Gerichte sind reich an lokalen Aromen. Die Wuxi Spare Rib Noodles (Nudeln mit Spareribs) sind ein Muss, denn die zarten und geschmackvollen Spareribs zergehen auf der Zunge. Yu Ge Zhanjiang (Jingan) ist auf die Küche von Guangdong und Zhanjiang spezialisiert und verwendet authentische Zutaten mit reichhaltigen und süßen Aromen, was es zu einem idealen Ort für ein spätes Abendessen macht. Yu Du Lao Wei Mian (Huangpu) ist ein aus Zhoushan stammendes Nudelrestaurant mit Meeresfrüchten. Das Restaurant bietet eine große Auswahl an Meeresfrüchten, die alle aus Zhoushan stammen, wobei der Schwerpunkt auf gelbem Krokodil und Gürtelfisch liegt. Qiao Ai Lai Lai Xiao Long (Huangpu), das in einer unauffälligen Gasse liegt, ist sehr beliebt, vor allem in der Hochsaison für die dicksten Haarkrabben. Ihr Markenzeichen, die Xiaolongbao mit reiner Krabbenpaste, wird mit der reichhaltigen Krabbenpaste gefüllt.

Darüber hinaus wurden 71 Restaurants in die Liste der MICHELIN Selected-Restaurants aufgenommen, von denen 16 ihr Debüt feiern.

3 MICHELIN Special Awards würdigen herausragende Branchentalente

Bei der Verleihung des MICHELIN Guide Shanghai 2024 wurden drei Sonderpreise verliehen, um herausragende Talente in der lokalen Branche zu würdigen.

Mit dem MICHELIN Young Chef Award werden junge Küchenchefs mit außergewöhnlichem Talent und Potenzial ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde der von Mingdongyiyu gesponserte Young Chef Award an die brasilianische Küchenchefin Viviane MELLO vom neuen Ein-Sterne-Restaurant EHB verliehen. Ihre Leidenschaft und Energie, sowohl in ihrer Kreativität als auch in der Führung des Teams, wurden mit dieser Auszeichnung voll und ganz anerkannt. Das Team aus jungen Talenten hat sich in kürzester Zeit mit großem Engagement in der Küche hervorgetan und die kulinarische Raffinesse vorangetrieben. Reibungslose Ausführung und detaillierte Teamarbeit sind die Markenzeichen ihrer Führung.

Der MICHELIN Service Award würdigt und fördert Branchenprofis mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ihr professioneller und charmanter Service macht das Essen im Restaurant zu einem echten Genusserlebnis. Der diesjährige Service Award wurde an Frau Shanqin KANG vom MICHELIN Selected Restaurant Min He Nan Huan Xi verliehen. Frau Kang, die aus Yunnan stammt, ist nach ihrem Studium in die Gastronomie eingestiegen und später als Mitglied des Eröffnungsteams des Restaurants nach Shanghai gezogen. Bei ihrer Arbeit hat sie stets eine positive Einstellung bewahrt, verfügt über gute Produktkenntnisse und widmet sich mit großem Engagement den Gästen.

Mit dem MICHELIN Sommelier Award schließlich sollen die herausragenden Talente von Sommeliers in der Gastronomie gewürdigt werden. Diese Fachleute setzen ihre Fähigkeiten, ihr umfassendes Weinwissen sowie ihr Engagement und ihre Leidenschaft für die Branche ein, um das kulinarische Erlebnis zu verbessern und zu vervollständigen und zu genießen. In diesem Jahr wurde der von Mingdongyiyu gesponserte Sommelier-Preis an Herrn Ervin ONG aus dem mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurant 8 1⁄2 Otto e Mezzo Bombana verliehen. Der aus Malaysia stammende Ong ist ein aufgeschlossener Fachmann, der über ausgezeichnete Fähigkeiten im Bereich Weinservice und Kommunikation verfügt und sein umfangreiches Weinwissen durch sorgfältige Berücksichtigung der Rückmeldungen und Vorlieben der Gäste ergänzt.

Die Auswahl der Shanghaier Restaurants reiht sich in die Auswahl der Hotels des MICHELIN Guide ein, der einzigartige und aufregende Orte in China und auf der ganzen Welt vorstellt: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/shanghai/

Der MICHELIN Shanghai 2024 auf einen Blick:

148 empfohlene Restaurants:

2 Drei MICHELIN-Sterne-Restaurants

8 Zwei MICHELIN-Sterne-Restaurants

41 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (davon 5 neu)

26 Bib Gourmand-Restaurants (davon 5 neu)

71 MICHELIN Selected-Restaurants (davon 16 neu)

1 MICHELIN Green Star-Restaurant

Die komplette Liste des MICHELIN Shanghai 2024

Name chin. Name Art der Küche Auszeichnung Taian Table / Stefan Stiller 泰安门 Cuisine novatrice / 创新菜 Ultraviolet by Paul Pairet Cuisine novatrice / 创新菜 102 House 壹零贰小馆 Cuisine cantonaise / 粤菜 8 ½ Otto e Mezzo Bombana Cuisine italienne / 意大利菜 Bao Li Xuan 宝丽轩 Cuisine cantonaise / 粤菜 Canton 8 (Runan Street) 喜粤8号 (汝南街) Cuisine cantonaise / 粤菜 Da Vittorio Cuisine italienne / 意大利菜 Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine (Huangpu) 御宝轩 (黄浦) Cuisine cantonaise / 粤菜 Ji Pin Court 吉品轩 Cuisine cantonaise / 粤菜 The House of Rong 荣府宴 Cuisine de Taizhou / 台州菜 Amazing Chinese Cuisine (Changning) 菁禧荟 (长宁) Cuisine de Chao Zhou / 潮州菜 Canton Table 三号黄浦会 Cuisine cantonaise / 粤菜 Cheng Long Hang (Huangpu) 成隆行蟹王府 (黄浦) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Da Dong (Xuhui) 大董 (徐汇) Cuisine chinoise contemporaine / 时尚中国菜 EHB Nouveauté Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Fu 1015 福一零一五 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Fu 1039 福一零三九 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Fu 1088 福一零八八 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Fu He Hui 福和慧 Cuisine végétarienne / 素食 Il Ristorante – Niko Romito Cuisine italienne / 意大利菜 Jean Georges Cuisine française / 法国菜 Jin Xuan 金轩 Cuisine cantonaise / 粤菜 Lao Zheng Xing (Huangpu) 老正兴 (黄浦) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Le Comptoir de Pierre Gagnaire Cuisine française / 法国菜 Lei Garden (Pudong) 利苑 (浦东新区) Cuisine cantonaise / 粤菜 Lei Garden (Xuhui) 利苑 (徐汇) Cuisine cantonaise / 粤菜 Ling Long Nouveauté 凌珑 Cuisine novatrice / 创新菜 Lu Style 鲁采 Cuisine de Shandong / 鲁菜 Maison Lameloise 莱美露滋 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Meet the Bund (Zhongshan Dong Er Road) 遇外滩 (中山东二路) Cuisine du Fujian / 闽菜 Ming Court 明阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 Moose (Changning) 鹿园 (长宁) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Moose (Pudong) 鹿园 (浦东新区) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 New Wave by Da Vittorio Bistrot Promotion Cuisine italienne / 意大利菜 Obscura Cuisine novatrice / 创新菜 Oriental Sense & Palate 东方景宴 Cuisine de Chao Zhou / 潮州菜 Phénix 斐霓丝 Cuisine française / 法国菜 Ren He Guan (Zhaojiabang Road) 人和馆 (肇嘉浜路) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Seventh Son 家全七福 Cuisine cantonaise / 粤菜 Sheng Yong Xing (Huangpu) 晟永兴 (黄浦) Cuisine pékinoise / 京菜 T’ang Court 唐阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 Tea Culture (East Beijing Road) 逸道 (北京东路) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Tou Zao Nouveauté 头灶 Cuisine cantonaise / 粤菜 Xin Rong Ji (West Nanjing Road) 新荣记 (南京西路) Cuisine de Taizhou / 台州菜 Yi Long Court 逸龙阁 Cuisine cantonaise / 粤菜 Yong Fu (Hongkou) 甬府 (虹口) Cuisine de Ningbo / 宁波菜 Yong Fu (Huangpu) 甬府 (黄浦) Cuisine de Ningbo / 宁波菜 Yong Yi Ting 雍颐庭 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 YongFoo Élite 雍福会 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Yu Zhi Lan 玉芝兰 Cuisine sichuanaise / 川菜 Yue Hai Tang Promotion 粤海棠 Cuisine cantonaise / 粤菜 A Niang Mian Guan 阿娘面馆 Spécialités de nouilles / 面食 Chic 1699 Promotion 远洋私厨 Cuisine du Fujian / 闽菜 Chun 春 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Da Hu Chun (Middle Sichuan Road) 大壶春 (四川中路) Spécialités de dim sum / 点心 Easeful Cuisine (Jingan) 逸采 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Gong De Lin (Huangpu) 功德林 (黄浦) Cuisine végétarienne / 素食 Hao Sheng 豪生酒家 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Ho Hung Kee 何洪记 Spécialités de nouilles et congee / 粥面 Jing Mei Wu Xi Si Fang Mian GuanNouveauté 井梅无锡私房面馆 Spécialités de nouilles / 面食 Lan Xin (Jinxian Road) 兰心 (进贤路) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Lu Bo Lang 绿波廊 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Mao Long 茂隆 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Mi Thai (Anfu Road) 米泰 (安福路) Cuisine thaïlandaise / 泰国菜 Nanxiang Steamed Bun (City God Temple) 南翔馒头店 (城隍庙) Spécialités de dim sum / 点心 Polux Cuisine française / 法国菜 Qiao Ai Lai Lai Xiao Long (Huangpu) Nouveauté 乔艾莱莱小笼 (黄浦) Spécialités de dim sum / 点心 Rong Cuisine 荣小馆 Cuisine de Taizhou / 台州菜 Rongjia Noodles Soup with Yellow Croaker (Jingan) 荣家黄鱼面 (静安) Spécialités de nouilles / 面食 Tasty Congee & Noodle Wantun Shop 正斗粥面专家 Spécialités de nouilles et congee / 粥面 The Lakeside Veggie 临湖素食 Cuisine végétarienne / 素食 Xiao Tao Mian Guan 小陶面馆 Spécialités de nouilles / 面食 Yangzhou Fan Dian (Huangpu) 扬州饭店 (黄浦) Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 YongFu Mini (Pudong) 甬府小鲜 (浦东新区) Cuisine de Ningbo / 宁波菜 Yu Du Lao Wei Mian (Huangpu) Nouveauté 渔都老味面 (黄浦) Spécialités de nouilles / 面食 Yu Ge Zhanjiang (Jingan) Nouveauté 渔哥‧湛江 (静安) Cuisine cantonaise / 粤菜 Yunhe Noodle (Huangpu) 云和面馆 (黄浦) Spécialités de nouilles et shanghaïennes / 面食及沪菜 1515 West Chophouse 1515牛排馆 Spécialités de viandes / 扒房 Selected Arva Cuisine italienne / 意大利菜 Selected Beef & Liberty (Jingan) 尚牛社会 (静安) Cuisine américaine / 美国菜 Selected Canton 8 (East Nanjing Road) 喜粤8号 (南京东路) Cuisine cantonaise / 粤菜 Selected Canton Disco 粤味 Cuisine cantonaise / 粤菜 Selected Cellar to Table Cuisine méditerranéenne / 地中海菜 Selected Chaimen Hui Nouveauté 柴门荟 Cuisine sichuanaise / 川菜 Selected Char 恰 Spécialités de viandes / 扒房 Selected Charbon Nouveauté Barbecue / 烧烤 Selected Coquille 壳里 Cuisine française / 法国菜 Selected Cuivre 古铜法式餐厅 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Selected De Xing Guan (Guangdong Road) 德兴馆 (广东路) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Ding Te Le Zhou Mian Guan 顶特勒粥面馆 Spécialités de nouilles et congee / 粥面 Selected Dining Room 悦轩 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Selected Dong Ping Chao 东平潮 Cuisine de Chao Zhou / 潮州菜 Selected Épices & Foie Gras 香料与鹅肝 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Selected Frasca Cuisine italienne / 意大利菜 Selected Hai Wei Guan (Jingan) 海味观(静安) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Hakkasan Cuisine chinoise contemporaine et cantonaise / 时尚中国菜及粤菜 Selected Hang Yuen Hin (Xuhui) 恒悦轩 (徐汇) Cuisine cantonaise / 粤菜 Selected Hokkien Huay Kuan Nouveauté 席作 · 福建会馆 Cuisine du Fujian / 闽菜 Selected Hong 0871 泓0871 Cuisine du Yunnan / 滇菜 Selected Hong Yu Fang Nouveauté 宏玉方 Spécialités de dim sum / 点心 Selected Jade on 36 翡翠36 Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Selected Jamoteca Cuisine espagnole / 西班牙菜 Selected Jardin de Jade (West Nanjing Road) 苏浙汇 (南京西路) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Kanpai Classic (Huangpu) 老干杯 (黄浦) Barbecue / 烧烤 Selected Lao Xing Xian Nouveauté 老兴鲜 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Le Patio & La Famille (Huangpu) 南麓 · 浙里 (黄浦) Cuisine de Hangzhou / 杭州菜 Selected Legend Taste (Jingan) 滇道 (静安) Cuisine du Yunnan / 滇菜 Selected Les Nuages 云 Cuisine novatrice / 创新菜 Selected Lin Family of One – The Bund 外滩 · 林家一 Cuisine de Taizhou / 台州菜 Selected Lin Jiang Yan 临江宴 Cuisine de Jiangzhe / 江浙菜 Selected Madam Zhu’s Kitchen (Jingan) 汉舍中国菜馆 (静安) Cuisine cantonaise et sichuanaise / 沪菜及川菜 Selected Mercado 505 Nouveauté Cuisine espagnole / 西班牙菜 Selected Mercato Cuisine italienne / 意大利菜 Selected Min He Nan Huan Xi Nouveauté 闽和南欢席 Cuisine du Fujian / 闽菜 Selected Mr & Mrs Bund Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Selected Nan Xing Yuan 南兴园 Cuisine sichuanaise / 川菜 Selected Narisawa Nouveauté Cuisine novatrice / 创新菜 Selected Nuits Nouveauté Cuisine française contemporaine / 时尚法国菜 Selected Pop Cuisine européenne / 欧陆菜 Selected River Drunk 游宴一品淮扬 Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Selected Royal China Club 皇朝会 Cuisine cantonaise / 粤菜 Selected Scarpetta 食光 Cuisine italienne / 意大利菜 Selected Shang-High Cuisine 迷上海 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Shanghai 上海餐厅 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Shanghai Club 上海总会 Cuisine huaiyanaise / 淮扬菜 Selected Shanghai Tavern Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Selected Shaughnessy Nouveauté Spécialités de viandes / 扒房 Selected Shi Chuan Fei Chuan (Xuhui) Nouveauté 食川非川 (徐汇) Cuisine sichuanaise / 川菜 Selected Shi He Yuan (Pudong) 柿合缘 (浦东新区) Cuisine pékinoise / 京菜 Selected Sir Elly’s 艾利爵士 Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Selected Stiller Nouveauté 斯蒂勒 Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Selected Stonesal 言盐 Spécialités de viandes / 扒房 Selected Sui Tang Li 随堂里 Cuisine chinoise contemporaine / 时尚中国菜 Selected Summer Palace 夏宫 Cuisine cantonaise / 粤菜 Selected The Commune Social 食社 Cuisine espagnole / 西班牙菜 Selected The Meat 扒 Spécialités de viandes / 扒房 Selected The Pine Nouveauté 松涧 Cuisine européenne contemporaine / 时尚欧陆菜 Selected Villa Le Bec – Bistro 321 Cuisine française / 法国菜 Selected Wan Yan 皖宴 Cuisine des Hui / 徽菜 Selected Wang Lu Nouveauté 望庐 Cuisine du Jiangxi / 赣菜 Selected Wei Xiang Zhai (Huangpu) 味香斋 Spécialités de nouilles / 面食 Selected Xin Yuan Lou 馨源楼 Cuisine cantonaise / 粤菜 Selected Xuji Seafood (Xuhui) Nouveauté 徐记海鲜 (徐汇) Poissons et fruits de mer / 海鲜 Selected Yè Shanghai 夜上海 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Yong Feng Mian Guan Nouveauté 永丰面馆 Spécialités de nouilles / 面食 Selected Yong Xing 永兴 Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected Yunhe Jinting 云和锦庭 Cuisine shanghaïenne et de Huai Yang / 沪菜及淮扬菜 Selected Zhou She (Minhang) 周舍 (闵行) Cuisine shanghaïenne / 沪菜 Selected

