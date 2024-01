Reisetrends 2024: Die jährliche Booking.com-Studie zu den Reisetrends* hat ergeben, dass sich fast drei Viertel (71%) der deutschen Reisenden im Urlaub lebendiger denn je fühlen. Ist das jetzt eine Überraschung? Überraschend sind eher die Trendziele für 2024.

Obelisk Buenos AIres

Um herauszufinden, was in Sachen Reisen für 2024 angesagt ist, hat sich Booking.com mit globalen Buchungstrends** befasst, um die Trendziele des nächsten Jahrs zu teilen.

Reisetrends 2024

Beppu, Japan

Im Jahr 2024 werden Urlaube mit Schwerpunkt auf Wasser zum angesagtesten Trend im Tourismus. Das liegt an der beruhigenden Wirkung von Wasser und seinen endlosen Freizeitmöglichkeiten. Für die drei Viertel (75%) der deutschen Reisenden, die angeben, dass sie sich in der Nähe von Wasser sofort entspannter fühlen, ist der Badeort Beppu an der Südküste der Insel Kyūshū ein absolutes Muss. Eingebettet zwischen der Beppu-Bucht und den spektakulären vulkanischen Bergen sind in der „Onsen-Hauptstadt Japans“ mehr natürliche Thermalquellen zu finden als anderswo im Land. Reisende, die in die japanische Badekultur eintauchen möchten, können in nährstoffreichem Wasser, Sand, Dampf und sogar Schlammbädern ihren Akku wiederaufladen oder die „Höllen von Beppu“ besuchen, eine Sammlung von acht spektakulären geothermischen Quellen von heiß sprudelndem Schlamm bis zu einem Geysir, der alle 30 Minuten aktiv wird. Einen überirdisch schönen Hintergrund stellt der Berg Tsurumi dar. Dieser Vulkan ist über die Seilbahn von Beppu erreichbar und bietet einen Panoramablick von oben. Abenteuerlustige Reisende können ihn auch zu Fuß besteigen. Die Wanderung auf den 1.375 m hohen Gipfel ist jedoch nicht ganz ohne. Top-Tipp: Der Jigoku Mushi, wo Reisende ihre eigenen Speisen in sogenannten Kama, japanischen Behältnissen, die von den Onsen-Quellen beheizt werden, selbst dampfgaren können – ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis.

Übernachtungsmöglichkeit: Inmitten der bezaubernden Hügel von Beppu erwartet Reisende das familiengeführte Terrace Midoubaru. Dort können sie sich auf einen authentischen Aufenthalt mit einem eigenen, abgelegenen Onsen freuen. Jedes Zimmer in diesem wohltuend gestalteten Gasthaus mit Blick auf die dampfende Stadt verfügt über eine Badewanne im Freien und eine eigene Terrasse mit atemberaubender Aussicht. In der Nacht können sich Reisende in den äußerst bequemen Futonbetten zur Ruhe begeben. Die neutral mit Holz eingerichteten Innenräume vermitteln ein Gefühl von innerer Ruhe und Gelassenheit, sodass ein erholsamer Aufenthalt gewiss ist. Die Sehenswürdigkeiten von Beppu sind überall in der Stadt zu finden und am besten mit einem Mietwagen oder per Bus erkundbar.

Vlora, Albanien

Albanien gilt als das Juwel des Balkans und ist 2024 die angesagte Region für Strandurlaub. Das ist sicherlich dem azurblauen Wasser, der beeindruckenden Bergkulisse und der Erschwinglichkeit für unterschiedlichste Reisende zu verdanken. Versteckt im Südwesten des Landes liegt Vlora, das unterschätzte Juwel am Meer, wo die albanische Riviera beginnt. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt für Roadtrips entlang der sonnigen Küste. An der glitzernden Küste, an der einige der schönsten Strände Albaniens liegen, erwartet Reisende Europas Antwort auf die Malediven. Für die 32% der deutschen Reisenden, die auf der Suche nach Luxusurlaub ähnlich dem Original aber für weniger Geld sind, ist dies eine attraktive Option. Tagsüber können sie entlang der von Palmen gesäumten Promenade spazieren, in der Lagune von Narta entspannen oder eine Bootsfahrt zur kleinen, aber atemberaubenden Grama-Bucht unternehmen. Am Abend wird diese historische Stadt in der pulsierenden Altstadt mit ihren Boutiquen und Restaurants lebendig. Vlora bietet auch gastronomische Höhepunkte: Feinschmecker genießen die kulinarischen Einflüsse Italiens, das nur einen Sprung über die Adria entfernt ist. Durch sie ist die regionale Küche zudem mit frischen Meeresfrüchten gesegnet, dem Star der Show. Reisende können einen Tagesausflug nach Tirana unternehmen, in einem albanischen Kochkurs in die Traditionen der Region eintauchen und Tavë Kosi (zartes Lamm, das mit Reis in einer gewürzten Joghurt-Sauce gegart wird) kochen – ein typisches Gericht und Soul-Food auf höchstem Niveau.

Übernachtungsmöglichkeit: Unmittelbar an einer privaten, halbmondförmigen Bucht gelegen erwartet Reisende das spektakuläre Inn Hotel mit exklusivem Strandzugang und kostenlosen Sonnenliegen. Hier ist relaxter Strandlook angesagt. In dieser von Booking.com für nachhaltiges Reisen zertifizierten Unterkunft können Reisende dank der schönen Grünanlagen und der Zimmer, die die örtliche Meereslandschaft widerspiegeln den Kontakt zur Natur wiederfinden. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon mit Blick auf die Adria, sodass Reisende optimal Energie tanken können und die köstliche traditionelle und italienische Küche genießen können, die im Hotelgarten unter freiem Himmel serviert wird.

Mérida, Mexiko

Das für seine tropischen Regenwälder und spirituelle Ausrichtung berühmte Mérida zieht besonders Reisende an, die auf der Suche nach besonderen Erlebnissen für die Seele sind. Dieses Reiseziel ist ideal für diejenigen, die Frieden und Heilung in einer fortwährend hektischen Welt suchen. Hier können Besuchende die alte Weisheit und Kultur der Maya erkunden und dem Alltag neues Leben einhauchen, indem sie sich in der Stadt ihr Maya-Horoskop erstellen lassen oder an einer Temazcal-Heilzeremonie teilnehmen, einem therapeutischen Dampfbad zur körperlichen und geistigen Reinigung. Von Mérida aus sind viele der heiligen Ruinen in Yucatán gut mit dem Auto zu erreichen. Die farbenfrohe Hauptstadt ist ein idealer Ausgangspunkt, um Chichén Itzá, eine antike archäologische Stätte, zu entdecken. Eine Chichén Itzá- und Cenote-Tour beinhaltet den Hin- und Rücktransfer. Dabei entdecken Reisende das UNESCO-Weltkulturerbe sowie die eindrucksvollen natürlichen Brunnen, die durch eingestürzte Höhlen entstanden sind. Hier können Reisende ein erfrischendes Bad in kristallklarem Wasser nehmen. Für die Hälfte (51%) der Personen, die 2024 mehr über die Herkunft der unverzichtbaren Delikatessen eines Reiseziels erfahren möchten, ist ein Street Food-Rundgang optimal, um bei einem gastronomischen Abenteuer die Sinne anzuregen und einheimische Köstlichkeiten wie Cochinita pibil (langsam gegartes Schweinefleisch) oder Panuchos (würzige gefüllte Tortillas) zu probieren.

Übernachtungsmöglichkeit: Das romantische Casa Lecanda Boutique Hotel ist eine neoklassizistische Luxus-Villa in der Nähe des Zentrums von Mérida, die von angelegten Gärten umgeben ist. Der Wellness-Aufenthalt bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, von Spa-Anwendungen zum Verwöhnen bis hin zu therapeutischen Yoga-Sitzungen und einer stilvollen Wein- und Tequila-Bar. In dieser „Travel Sustainable“-zertifizierten Unterkunft von Booking.com, wo Palmen die grünen Innenhöfe säumen, werden Aktivitäten von einheimischen Guides angeboten, darunter fantastische mexikanische Kochkurse, die der Küchenchef der Unterkunft leitet.

Portland, Oregon, USA

Der Slogan „Keep Portland Weird“ ist typisch für die ausgefallene, aufgeschlossene Art der größten Stadt Oregons, die sich für lokale Gemeinschaften einsetzt und regenerative Erlebnisse bietet. Somit ist diese Stadt ideal für die 45% der deutschen Reisenden, die sich im Jahr 2024 Nachhaltigkeit in Aktion wünschen. Diese anregende Stadt wird als eine der grünsten Städte der USA gefeiert und ist bekannt für ihre hochmoderne nachhaltige Architektur wie das Natural Capital Center mit Böden aus recycelten Gummireifen. Die Einheimischen vertreten den FLOSS-Lebensstil: Fresh (frisch), Local (regional), Organic (biologisch), Seasonal (saisonal) und Sustainable (nachhaltig). Dementsprechend hat die Stadt viele Restaurants nach dem Prinzip „Vom Erzeuger auf den Tisch“, Zero-Waste-Märkte und umweltfreundliche Cafés zu bieten, was für achtsame Reisende besonders interessant sein dürfte. Das Fahrrad ist ein fantastisches Fortbewegungsmittel in dieser Stadt, denn es gibt ein 507 km langes Netz von Radwegen, das durch grüne Parks und prachtvolle Gärten führt. Naturliebhaber können bei einer geführten Wandertour durch die Columbia River Gorge diese beeindruckende Schlucht mit atemberaubenden Wasserfällen erkunden. Wenn Reisende auf Luxus aus sind, können sie bei einer Downtown Champagne Brunch-Bootstour auf dem Willamette River Live-Unterhaltung vor der Skyline der Stadt und den schneebedeckten Mount Hood genießen.

Übernachtungsmöglichkeit: Im Kreativen-Viertel Kerns können Reisende bei Tiny Digs – Hotel of Tiny Houses die wunderbar schräge Lebenseinstellung der Einheimischen Portlands hautnah erleben. Individuell gestaltete Hütten und skurrile winzige Häuser sind nur wenige Gehminuten von Fahrradverleihgeschäften und Cafés entfernt, die die berühmten Donuts der Stadt für den ultimativen Zuckerschock servieren. Diese Nischenunterkunft begrüßt alle Reisenden mit offenen Armen und ist nicht nur eine von Booking.com zertifizierte „Travel Proud“-Unterkunft, sondern bietet auch haustierfreundliche Hütten, um sicherzustellen, dass auch vierbeinige Begleiter mitkommen können. Somit ist sie ideal für die 37%, die überlegen, 2024 ihr Haustier mit in den Urlaub zu nehmen, um Geld für die Tierbetreuung zu Hause zu sparen.

Valkenburg, Niederlande

Die Niederlande sind wesentlich mehr als ihre berühmt-berüchtigte Hauptstadt. Die hübsche Stadt Valkenburg in der Provinz Limburg wird alle Reisenden begeistern. Obwohl es hier das ganze Jahr über sehr schön ist, können Reisende gerade im Winter über eine festliche Märchenlandschaft staunen. Das Städtchen ist somit ideal für die 41%, die 2024 in ihrem Urlaub kühlere Regionen bereisen möchten. Diese bezaubernde Stadt ist für ihre Höhlen aus Mergelgestein bekannt, darunter die Fluweelengrotte, die aus dem Mittelalter stammt und aus geheimen Fluchtwegen besteht, die mit der Burg Valkenburg verbunden sind. Heutzutage findet der jährliche Weihnachtsmarkt in diesem Labyrinth von bezaubernden Gängen statt, wo Reisende ein unterirdisches Wunderland mit glitzernden Lichterketten, Miniaturdörfern und Ständen erleben können. Oberirdisch können sie bei einem selbstgeführten Stadtrundgang Rätsel lösen, um malerische Burgen und Stadtmauern zu entdecken. Mit der herrlichen Südlimburg-Dampfeisenbahn lässt sich die hügelige Landschaft von einem bequemen, gemütlichen Abteil aus entdecken. Besonders beliebt bei niederländischen Reisenden, die sich eine anregende Auszeit wünschen, ist die ungewöhnlich hügelige Landschaft in der Umgebung. In den Sommermonaten eignet sie sich hervorragend zum Wandern und Radfahren. Die Stadt liegt nur wenige Autominuten von den kulinarischen Köstlichkeiten Maastrichts entfernt.

Übernachtungsmöglichkeit: Das Château St. Gerlach liegt im Geultal und ist nur eine kurze Fahrt mit dem Auto oder dem Zug von der Stadt entfernt. In einem ehemaligen Kloster aus dem 15. Jahrhundert kommen Reisende in den Genuss eines herrschaftlichen Aufenthalts im Landhausstil. Im Sommer laden üppige Kräutergärten, ein schöner Weinberg und duftende Rosengärten zum Verweilen ein. Im Winter entspannen können Reisende am Kamin in der Bar oder im beheizten Pool und im türkischen Dampfbad entspannen. Luxus verbreitet auch das Restaurant dieses „Travel Sustainable“-Hotels: Der goldene Honig stammt aus den eigenen Bienenstöcken und das Gemüse aus dem Garten des Hotels. Ein Besuch der mit Fresken verzierten Kirche, die ganz in der Nähe des weitläufigen Hotelgeländes liegt, ist sehr zu empfehlen.

Buenos Aires, Argentinien

Eine neue Generation von Köchen und Gastronomen, die sich für moderne kulinarische Konzepte einsetzen, haucht der kosmopolitischen Hauptstadt Argentiniens neues Leben ein. Buenos Aires hat erstaunlich gute Restaurants: Die besten Restaurants in Buenos Aires. In echten – nach Gourmet Report Kriterien – Gourmetrestaurants werden argentinische Gerichte mit modernen Einflüssen serviert. Besonders erwähnenswert ist hier das Chila. In Seitenstraßen locken neben belebten Street-Food-Ständen auch angesagte vegane Bäckereien. Außerdem sind authentische einheimische Gerichte immer beliebt. Nicht nur in den Künstlervierteln La Boca oder El Caminito werden Steaks auf einem Asado, einem traditionellen offenen Grill für gegartes Fleisch zubereitet. Zum Nachtisch gibt es Dulce de leche, eine köstliche Karamellsauce, die zur Herstellung von Alfajores verwendet wird (typisches Gebäck). Buenos Aires ist berühmt für seine gehobene Küche, erlesenen Weine und die schönen Künste mit einer raffinierten Mischung aus extravaganter Straßenkunst und Samba-Rhythmen. Abgesehen von der lateinamerikanischen Leidenschaft bietet diese elektrisierende Stadt viel zu sehen und zu unternehmen. Vieles davon ist kostenlos, darunter einige Kunstmuseen bis hin zum Naturschutzgebiet Reserva Ecológica, das mit seiner wilden Schönheit Hunderten von Schmetterlingen, Schildkröten und Leguanen Zuflucht bietet. So bleibt Reisenden genügend Geld, gut essen zu gehen. Dazu können sie ein schönes Glas Malbec zu trinken. Auch der gute einheimische Sekt ist gut trinkbar.

Übernachtungsmöglichkeit: Das Hotel Madero Buenos Aires begrüßt Reisende im angesagten Viertel Puerto Madero und bietet ein revitalisierendes Spa auf der Dachterrasse mit Panoramablick – ein wunderbarer Ort, um die berühmten feurigen Sonnenuntergänge in dieser ebenen Stadt zu genießen. Da das Hotel mit seinen Gästen wie der Umwelt besonders sorgsam umgeht, hat das Hotel die „Travel Sustainable“-Kennzeichnung von Booking.com erhalten. Es werden aus der Region stammende Gerichte serviert, von gegrilltem Steak bis hin zu frischen Meeresfrüchten und vegetarischen Speisen. Der umfangreiche Weinkeller ist mit den besten Tropfen von Buenos Aires bestückt.

Praktische Buenos Aires Tipps

Chemnitz, Deutschland

Die Stadt Chemnitz ist ein Reiseziel, das Reisende im Jahr 2024 auf ihrer Liste haben sollten. Trotz der lebhaften Kulturszene und reichen Geschichte steht Chemnitz oft im Schatten der Nachbarstädte Dresden und Leipzig. Doch als Kulturhauptstadt Europas für 2025 steht diese Stadt demnächst im Rampenlicht. Das Ereignis wird mit Feierlichkeiten in der ganzen Stadt eingeläutet. In der Region, in der es unzählige Burgen und extravagante Barockpaläste gibt, erwarten Reisende außerdem umfangreiche Ausstellungen mit Skulpturen, Gemälden aus der Romantik, Textilien und Kunsthandwerk sowie eine Vielzahl an spannenden Musik- und Kunstfestivals. Theaterbegeisterte haben die Wahl zwischen Ballettaufführungen, Sinfoniekonzerten und sogar einem Puppenspiel. Das Programm im Jahrhunderte alten Theater Chemnitz hat enorm viel zu bieten. Die Stadt war der Mittelpunkt des Geschehens während einiger entscheidender Wendepunkte in der Geschichte Europas. Bei einem Stadtrundgang werden vergangene Zeiten lebendig, von der kolossalen 13 m großen Bronzeplastik von Karl Marx bis zum ältesten Wahrzeichen der Stadt, dem Roten Turm. Chemnitz liegt vor den Toren des Erzgebirges und gilt als „Wiege der Weihnacht“. Reisende erreichen die gewaltige Bergkette in 45 Minuten mit dem Mietwagen. Im Winter verwandelt sie sich in ein spektakuläres Schneewunderland. Nur kulinarisch ist Chemnitz noch nicht der Burner!

Übernachtungsmöglichkeit: Das Alexxanders Hotel & Boardinghouse befindet sich in einem prächtigen Backsteingebäude im Zentrum von Chemnitz, nur wenige Gehminuten von bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Karl-Marx-Monument entfernt. Die umfangreiche Industriegeschichte der Stadt und die nahegelegene Natur waren die Inspiration für das Design dieses Hotels. Für seine beachtlichen Bemühungen um Nachhaltigkeit erhielt es außerdem die „Travel Sustainable“-Kennzeichnung von Booking.com, denn hier werden beispielsweise die Arbeiten spannender einheimischer Künstler ausgestellt oder Einnahmen in kommunale Projekte reinvestiert.

Rotorua, Neuseeland

In dieser bemerkenswerten Stadt auf der Nordinsel Neuseelands erwarten Reisende unberührte Seen und Flüsse, spektakuläre Vulkanlandschaften und aufregende Abenteuer. Rotorua liegt am Südufer des gleichnamigen Sees und ist bekannt für seine dampfenden Geysire, die sprudelnden Schlammbecken und die einheimische Kultur der Māori, die Reisenden noch lange in Erinnerung bleiben werden. Dieses geothermische Wunderland ist besonders für diejenigen interessant, die im Jahr 2024 dem Trend zu Urlauben mit Schwerpunkt auf Wasser folgen. Das kann die Erholung in den natürlichen heißen Quellen sein (die heiligen Gewässer von Wai-O-Tapu sind spektakulär) oder eine aufregendere Aktivität wie White-Water-Sledging am Kaituna River. Wenn Reisende das alles selbst erleben möchten, bietet die Rotorua City and Lakes Tour einen Ausflug durch die Stadt an. Dabei entdecken sie Wahrzeichen, einheimische Wälder und Kraterseen und haben die Möglichkeit, bei einer aufregenden Wasserlandung mit einem Amphibienfahrzeug dabei zu sein. Bei einem Besuch im Māori-Dorf Tamaki, das nur wenige Autominuten von Rotorua entfernt ist, können Reisende über die traditionellen Bräuche und Praktiken der Māori ihre umfangreiche Geschichte und Kultur kennen lernen. Dabei erleben sie unfassbare kulturelle Darbietungen sowie traditionelle Hāngī-Festessen (im Erdloch gegarte Speisen) – ideal für die 86% der Befragten, die 2024 im Urlaub einheimische Gerichte probieren möchten.

Übernachtungsmöglichkeit: Die Koura Lodge ist ein hochwertiges Bed & Breakfast mit eleganten Zimmern, die alle über eine eigene Veranda mit Blick auf den Lake Rotorua verfügen. Von der schwefelhaltigen Luft der Stadt ist hier nichts mehr zu spüren. Diese ruhige Unterkunft für nachhaltiges Reisen bietet ein Frühstück mit regionalen Produkten und veganen Speisen. Diese werden im Garten serviert, der sich bis zum See erstreckt. Von einheimischen Guides werden diverse Aktivitäten angeboten, darunter ein atemberaubender Flug, um die dynamische Landschaft von Rotorua von oben zu erkunden – mit Abholung vom privaten Bootsanleger der Lodge.

Panglao, Philippinen

Panglao ist eine winzige tropische Insel in der Mindanaosee (Boholsee), die für ihre weißen Sandstrände, herausragenden Tauchplätze und eine Fülle von Outdoor-Aktivitäten berühmt ist. Die Insel ist das grünste Reiseziel auf den Philippinen und bietet einen umweltfreundlichen Flughafen, Aktivitäten, bei denen auf Umweltschutz geachtet wird, sowie die South Farm, ein neues neun Hektar großes Gelände, das Bio-Produkte an Hotels liefert sowie einheimisches Kunsthandwerk und Kultur präsentiert, von Landwirtschaft und Fischerei bis hin zur Weberei. Dieses versteckte Juwel ist ein Paradies und ideal für Reisende, die die belebenden Naturwunder des entspannten Insellebens genießen möchten, ohne deren ökologische Unversehrtheit zu gefährden. Das beliebteste Resort auf der Insel ist Alona Beach, bekannt für sein quirliges Nachtleben. Das benachbarte Danao Beach mit seinen Kokospalmen und geringeren Besucherzahlen ist hingegen etwas ruhiger. Als Abwechslung zur Erholung an den unberührten Stränden können Reisende Panglao als Ausgangspunkt für Ausflüge auf die nahe gelegenen Inseln nutzen: Die Bohol Island-Hopping Tour führt zu zwei schönen Inseln und dem Balicasag Island Marine Sanctuary, wo Unterwassergärten entdeckt und sogar Delfine beobachtet werden können.

Übernachtungsmöglichkeit: Reisende können das nachhaltige, entspannte Inselleben im Amarela Resort genießen, das für sich genommen eine Reise wert und nur eine kurze Fahrt von Alona und Danao Beach entfernt ist. Man kann in einer Hängematte am eigenen Strand oder am Pool mit einem Buch aus der Bibliothek des Resorts entspannen. Im Restaurant dieser „Travel Sustainable“-zertifizierten Unterkunft werden regionale Köstlichkeiten mit frischen Zutaten aus dem eigenen Kräutergarten aufgetischt. Mit traditionellen Holzarbeiten und philippinischer Kunst können Reisende die einheimische Kultur kennen lernen. Hier erhalten Künstler eine Plattform, um ihre Talente zu präsentieren.

Cairns, Australien

Für Reisende, die ein Ziel suchen, an dem sie sich 2024 wirklich lebendig fühlen, ist Cairns ein tropischer Spielplatz für spannende Abenteuer. Seine lebhafte Backpacker-Szene, die Nachtmärkte im Freien und die Bars am Wasser machen diese florierende Küstenstadt im nördlichsten Teil von Queensland aus. Außerdem ist sie das Tor zu zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten: dem berühmten Great Barrier Reef und dem Regenwald Wet Tropics. Bei einem Schnorchel- und Tauchausflug zum Great Barrier Reef können Reisende auf einer luxuriösen Superjacht segeln und tauchen, um eine magische Welt voller bunter Fische, Korallen und Meereslebewesen zu entdecken. Zudem haben sie die Möglichkeit, das Erlebnis mit einem atemberaubenden Hubschrauberflug über das Riff abzurunden. Für den ultimativen Nervenkitzel können Reisende einen weiteren Punkt auf ihrer Wunschliste abhaken, wenn sie beim aufregenden Skydiving-Erlebnis in Cairns zusammen mit einem professionellen Tandemsprung-Experten einen Sprung aus 4.500 m Höhe wagen. Zurück an Land können sie eine Cape Tribulation and Daintree Rainforest Tour buchen. Dabei erkunden Reisende mit einem kompetenten Naturkundler erstaunliche Gebiete der biologischen Vielfalt, von Eukalyptuswäldern bis hin zu einheimischen Vögeln, der faszinierenden Mossman Gorge und den palmengesäumten Stränden von Cape Tribulation.

Übernachtungsmöglichkeit: Im Cairns Rainforest Retreat übernachten Reisende in einem einzigartigen Baumhaus im Regenwald mit Bergblick. Naturliebhabern mit dem Wunsch, ihre kindliche Seite wieder zum Leben zu erwecken, ist ein spannender Aufenthalt gewiss, und zwar mit allen Annehmlichkeiten eines Hotels. Gäste wohnen nur eine kurze Fahrt von der lebhaften Stadt Cairns entfernt und können sich auf einen Gemeinschaftspool auf dem Dach, Grillmöglichkeiten und eine Feuerstelle für gesellige Momente freuen. Darüber hinaus bietet dieses „Travel Sustainable“-zertifizierte B&B ein herausragendes Frühstück mit Bio-Produkten aus der Region und bemüht sich, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren.

Reisetrends 2024

Methodik:

Die von Booking.com in Auftrag gegebene Umfrage „Reisetrends 2024“ wurde unter einer Stichprobe von Erwachsenen durchgeführt, die in den nächsten 12-24 Monaten eine Geschäfts- oder Urlaubsreise planen. Insgesamt wurden 27.730 Personen aus 33 Ländern und Regionen befragt (darunter 1008 aus Argentinien, 1012 aus Australien, 505 aus Österreich, 1001 aus Belgien, 1002 aus Brasilien, 1009 aus Kanada, 1009 aus China, 1002 aus Kolumbien, 508 aus Kroatien, 504 aus Dänemark, 1011 aus Frankreich, 1011 aus Deutschland, 1016 aus Hongkong, 1004 aus Indien, 510 aus Irland, 504 aus Israel, 1014 aus Italien, 1004 aus Japan, 1009 aus Mexiko, 1014 aus den Niederlanden, 1015 aus Neuseeland, 500 aus Portugal, 502 aus Singapur, 1010 aus Südkorea, 1009 aus Spanien, 502 aus Schweden, 507 aus der Schweiz, 504 aus Taiwan, 1003 aus Thailand, 502 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, 1007 aus dem Vereinigten Königreich, 1005 aus den USA und 1007 aus Vietnam). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im Juli 2023 eine Online-Umfrage ausgefüllt.

** Die Reiseziele mussten zwischen dem 01. August 2022 und dem 31. Juli 2023 zu den 1.000 meistgebuchten auf Booking.com gehören. Die daraus resultierende Liste wurde dann nach Anstieg im Jahresvergleich geordnet. Die Reiseziele wurden leicht angepasst, um eine geografische Verteilung zu gewährleisten.

American Express sieht andere Trends bei seinen Kunden

AMEX Travel Trending Destinations 2024: Porto Cervo – ein Ort an dem Schönheit, Glanz und Glamour gefeiert wird.

American Express Travel hat heute seine jährliche Liste der „Trending Destinations“ für das Jahr 2024 veröffentlicht, in der 10 Urlaubsziele aufgeführt sind, die es sich unbedingt lohnt, zu besuchen. Die Auflistung basiert auf den weltweiten Reisebuchungen von American Express Kartenkund:innen und den Empfehlungen des 6.000-köpfigen Expertenteams von Amex Travel. Die diesjährigen „2024 Trending Destinations: Off the Beaten Path“ gehen über die traditionellen, bekannten Urlaubsorte hinaus und rücken den Blick auf besondere Ziele und neue Erfahrungen, die Reisende, insbesondere Millennials und Gen Z, suchen.

„Die Liste der Trending Destinations bietet Inspiration für Reisende, die Ziele ansteuern wollen, die sie noch nie besucht haben“, sagt Jürgen Maier, Director Travel & Lifestyle Services Deutschland, Österreich & Nordic. „Sie bietet eine Alternative zu den beliebtesten Reisezielen der Welt, abseits der touristischen Hotspots. Ganz gleich, ob jemand auf der Suche nach einem neuen Abenteuer ist oder einfach nur zu viel Trubel entgehen will. Wir helfen unseren Kartenkund:innen, das richtige Reiseziel zu finden.“

Link Tipp: Lohnt sich die teure Platinum Karte von American Express?

Trending Destinations 2024:

Adelaide Hills, Australien

Es gibt zwar die beliebten Blue Mountains in New South Wales, Reisende sollten aber die Adelaide Hills mit ihren Dörfern und der lebhaften kulinarischen Szene für die nächste Reise nach Australien in Erwägung ziehen.

Bodrum, Türkei

Wer die Geschichte und Energie Istanbuls liebt, sollte im nächsten Jahr die türkischen Strände an der glitzernden blauen Ägäis, die lebhaften Basare, die frischen Meeresfrüchte und das rege Nachtleben Bodrums erkunden.

Porto Cervo, Italien

Das in Pastellfarben gehaltene Porto Cervo auf der Insel Sardinien ist eine Alternative zur berühmten Amalfiküste, die ihren Besuchern aber immer noch Glanz und Glamour sowie eine köstliche Küche bietet.

St. Kitts & Nevis, Karibik

Das glitzernde Meer, die freundlichen Einwohner:innen und die historische Kultur von St. Kitts und Nevis in der Karibik machen es zum perfekten Reiseziel für alle, die die entspannte Atmosphäre und die weißen Sandstrände von St. Thomas und St. John auf den US Virgin Islands lieben.

Niseko, Japan

Reisende, die gerne in Sapporo Ski fahren, können ein Stück weiter in Niseko auf der nördlichsten Insel Hokkaido ein ebenso unvergessliches Wintersporterlebnis erleben.

San Miguel de Allende, Mexiko

Diejenigen, die die Riviera Maya wegen ihrer wunderschönen Landschaft und ihrer lebendigen Küche und Kultur besuchen, werden ein ebenso farbenfrohes und anregendes Stadterlebnis vorfinden, wenn sie ins Landesinnere nach San Miguel de Allende reisen.

Santa Fe, New Mexico, USA

Santa Fe, New Mexico, bietet eine ähnliche Mischung aus Kultur, Geschichte und Naturschönheiten des amerikanischen Südwestens wie das beliebte Sedona.

Seychellen

Die Malediven gelten als Symbol für exklusive Strandurlaube am Ende der Welt. Die Seychellen bieten ein ähnliches Paradies, zusammen mit einer großen Artenvielfalt und vielfältiger Lebendigkeit.

Udaipur, Indien

Udaipur in Indien, eine romantische Stadt der Seen und Paläste, ist eine gute Alternative zu Agra, der Heimat des Taj Mahal.

Zermatt, Schweiz

Wer gerne in den Dolomiten Ski fährt, findet im malerischen Zermatt in der Schweiz ein ähnliches Flair.

Methodik

Die „Trending Destinations 2024“ von American Express Travel werden auf der Grundlage der weltweiten Buchungen von American Express Kartenkund:innen über American Express Travel ausgewählt, wobei das jährliche Reisewachstum zwischen 2019 und 2023 berücksichtigt wird.

Ratgeber: Wie buche ich am billigsten ein Luxushotel – teilweise 65 % Ersparnis

Bestens informiert mit dem Gourmet Report Newsletter!

Reisetrends 2024 Zusammenfassung Reisetrends 2024: Um herauszufinden, was in Sachen Reisen für 2024 angesagt ist, hat sich Booking.com intensiv mit globalen Buchungstrends befasst, um die Top-Trendziele für das nächste Jahr zu teilen Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)