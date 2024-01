New Orleans 2024 Top Events

Nummer 1: Mardi Gras (6. Januar – 13. Februar 2024) – New Orleans 2024

Während das Dreikönigsfest hierzulande das vorübergehende Ende der Feiertage einläutet, holt New Orleans an diesem Tag einmal tief Luft und startet die Party des Jahres: Mardi Gras! Von diesem Tag an bis zum Faschingsdienstag, auch Fetter Dienstag oder eben Mardi Gras, stehen die Uhren voll und ganz auf Karneval. Während die Bälle in der Regel den Mitgliedern und ausgewählten Gästen der Karnevalsgesellschaften vorbehalten sind, ist die ganze Welt eingeladen, den fantastischen Paraden vom Straßenrand zuzujubeln und mitzufeiern.

Nummer 2: King Cake (Mardi Gras Saison)

Die Twelfth Night Revelers sind New Orleans zweitältester Karnevalsverein. Ihr Ball findet seit jeher am 6. Januar statt. 1870 wurde in diesem Rahmen der erste Königskuchen angeschnitten und der Brauch geboren, dass derjenige, der die Bohne darin fand, den nächsten Ball ausrichten durfte. Ein Ritual, das sich dann bis zum Mardi Gras Abend von Ball zu Ball wiederholte. So sind der King Cake und der Mardi Gras seit über 150 Jahren unzertrennlich miteinander verbunden und die Glasur der süßen Versuchung inzwischen in unmissverständliches Lila, Gold und Grün gefärbt. Heutzutage wird jedoch anstelle einer Bohne eine kleine Plastikpuppe in den Teig gesteckt und es wird auch kein ganzer Ball mehr, sehr wohl aber der nächste King Cake für die Runde erwartet. Allein in Louisiana werden jährlich eine Million King Cakes vernascht. Zusätzliche 75.000 Stück treten per Kurierdienst die Reise ins Ausland an.

Nummer 3: Vietnamesisches Neujahr (10. Februar 2024)

New Orleans einzigartiger Charakter ist stark von dem lebendigen Mix der Kulturen geprägt. Zahlreiche Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre vietnamesischen Wurzeln und lassen alljährlich Anfang Februar ganz New Orleans an ihren Neujahrsfestivitäten teilhaben. Das Tết Fest in der Mary Queen of Vietnam Church hat sich längst als einer der Höhepunkte im Eventkalender etabliert. Neben reichlich authentischem Essen und Musik, sorgen unterschiedlichste Aktivitäten für erstklassige Unterhaltung.

Nummer 4: Showtime (Januar – Juni und Oktober – Dezember)

Bis auf wenige Wochen im Sommer, hebt sich regelmäßig im historischen Saenger Theater der Vorhang für einen Broadway-Klassiker. Von Januar bis Juni 2024 stehen „My Fair Lady“, „Les Misérables“, „Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations“, „Annie“, „Mrs. Doubtfire“ und „CLUE“ auf dem Spielplan. Mit welchen Produktionen das Saenger ab Oktober 2024 sein Publikum verzaubern möchte, ist derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Nummer 5: Let’s Crawfish

Zwischen Februar und Mai lebt man in New Orleans nur zu gern von der Hand in den Mund, denn: es ist Crawfish-, sprich Flusskrebs-Saison! Traditionell kommen die köstlichen Schalentiere hier gekocht auf den Tisch und dann wird gepult und geschlemmt, was das Zeug hält.

Nummer 6: Frühlingsfeste

New Orleans ist für seine ausgeprägte Feierlaune bekannt und so jagt auch im Frühling ein Event das nächste. Highlights sind unter anderem die Paraden zum St. Patrick’s Day und zu Ostern. 2024 freut sich die Stadt außerdem auf das New Orleans Book Festival (14.-16. März), das Overlook Film Festival (4.-7. April), Hogs for the Cause (5.-6. April) und viele, viele mehr.

Nummer 7: Crescent City Classic (30. März)

Rein in die Kostüme und los. Wer zu Ostern in New Orleans ist, darf sich den Crescent City Classic nicht entgehen lassen. Am Ende der 10 Kilometer langen Laufstrecke erwartet die Teilnehmer und Fans ein Festival mit Live-Musik, tollem Essen und weiteren Aktivitäten für die ganze Familie.

Nummer 8: French Quarter Festival (11. -14 .April 2024)

Kein anderes Festival präsentiert mehr von Louisianas musikalischer Vielfalt wie das French Quarter Festival. Wohin man in diesen Tagen im French Quarter blickt, finden sich Bühnen und dazu hunderte Stände, die zum Schlemmen und Stöbern einladen. Das Beste: Der Eintritt ist kostenlos.

Nummer 9: New Orleans Jazz & Heritage Festival (25. April – 5. Mai 2024)

New Orleans‘ größte Musikveranstaltung, das jährliche New Orleans Jazz & Heritage Festival, wird im kommenden Jahr um einen Tag verlängert. Anstelle von freitags, geht es bereits am Donnerstag los, wie immer auf dem Gelände der New Orleans Fair Grounds. Die konkreten Festivaldaten 2024 lauten also 25.-28. April und 2.-5- Mai 2024. Das vollständige Programm, das sogenannte „Line Up“, wird traditionell Ende Januar auf der offiziellen Webseite des legendären Musikfestivals www.nojazzfest.com bekannt gegeben. Was aber bereits verkündet wurde ist, dass die Headliner diesmal niemand geringeres ist als die Rolling Stones.

Nummer 10: New Orleans ist Pride

New Orleans gilt als eine der LGBTQ+ freundlichsten Städte der USA, entsprechend viel Bedeutung wird dem Pride Month Juni entgegengebracht. Seinen Höhepunkt erfährt dieser alljährlich zur New Orleans Pride, die 2024 vom 7. bis 9. Juni mit zahlreichen Festivitäten und einer gigantischen Parade gefeiert wird. Das größte LGBTQ-Event der Stadt gibt jedoch über das Labor Day Weekend Anfang September den Ton im French Quarter an. Die Rede ist vom legendären Southern Decadence, das sich gern auch als „Gay Mardi Gras“ feiern lässt.

Nummer 11: Bocuse d’Or (11.-13. Juni)

New Orleans wurde als Austragungsort des Americas selection of the Pastry World Cup und des Bocuse d’Or 2024 auserkoren. Die beiden Wettbewerbe zählen international zu den renommiertesten in der Genuss-Sparte. In ihrem Rahmen treten vom 11. bis 13. Juni im Orleans Ernest N. Morial Convention Center die besten Konditoren und Köche des gesamten amerikanischen Kontinents gegeneinander an.

Nummer 12: Sno-Ball (März – September)

In den Sommermonaten geht es auch temperaturtechnisch in New Orleans heiß her. Köstlichste Erfrischung bringen da die für den Big Easy typischen Sno-Balls, eine süße Versuchung, die in Deutschland als Slush-Eis bekannt ist. Geschreddertes Wassereis, dem mit Sirup Geschmack eingehaucht wird.

Nummer 13: Der Sommer ist ein Fest

Selbst in den heißesten Monaten zwischen Mai – September geht den Einwohnern New Orleans die Lust am Feiern nicht verloren. Ein echtes Highlight ist das Satchmo SummerFest, dass Anfang August zu ehren der Jazz-Legende Louis Armstrong über die Bühne geht. Andere Festivals widmen sich der Gastronomie- und Weinszene, zelebrieren New Orleans als Heimat des Cocktails oder tauchen die Stadt im Rahmen der White Linen Night oder des Running of the Bulls Laufes in ein Meer aus weißen Kleidern.

Nummer 14: ESSENCE Festival of Culture

Am Wochenende des 4. Juli 2024 zelebriert das Essence Festival of Culture in New Orleans sein 30-jähriges Bestehen. Gefeiert wird drei Tage lang, hauptsächlich im Caesars Superdome, aber auch an anderen Orten in der Stadt. Ins Leben gerufen wurde das Festival einst von der Herausgeberin des gleichnamigen Magazins „Essence“, als Veranstaltung, bei der die Themen Geschlechter, Rassen, Kulturen und Kunst im Fokus stehen. Die Gäste dürfen sich sowohl auf hochkarätige Musikauftritte sowie inspirierende Reden freuen.

Nummer 15: COOLinary New Orleans (1. – 31. August)

Einen Monat lang bieten über 70 angesagte Restaurants von New Orleans Feinschmecker-Menüs zu besonders günstigen Preisen an. Mittags kommen zwei Gänge auf den Tisch, abends sind es drei. Die vollständige Liste aller teilnehmenden Lokale ist noch nicht bekannt. Sicher dabei sind jedoch das GW Fins und das Café Degas.

Nummer 16: NOLAxNOLA (26. September – 6. Oktober)

Ein Musikfestival geht immer noch und das NOLAxNOLA spannt gleich die ganze Stadt mit ein. Im Mittelpunkt steht hierbei die lokale Künstlerszene, die ihrem Publikum von Dutzenden Bühnen indoor und outdoor einheizt.

Nummer 17: Köstlicher Herbst

Wenn die Tage kühler werden, holt New Orleans in Sachen Festivals noch einmal ordentlich aus. 2024 kehrt etwa das beliebte National Fried Chicken Fest zurück. Zum kulinarischen Eventreigen gehören außerdem das Beignet Fest und das Oak Street Po-Boy Fest. Musikalischen Hochgenuss verspricht das alljährliche Praise Fest, das den Gospel feiert.

Nummer 18: Es lebe der Sport

2025 kehrt der Super Bowl in den Caesars Superdome zurück, doch solange müssen Sportfans selbstverständlich nicht warten, um ein erstklassiges Spiel in New Orleans erleben zu dürfen. Regelmäßig bringen die New Orleans Saints ihr Heimatstadion zum Beben. In der NBA ist New Orleans mit den Pelicans vertreten und Fußballfans feuern die Jesters in der National Premier Soccer League an.

Nummer 19: Taylor Swift: The Eras Tour

Vom 25. bis 27. Oktober 2024 gastiert Taylor Swift im Rahmen ihrer The Eras Tour im Caesars Superdome. Doch auch in ihrer Freizeit kehrt der Musiksuperstar regelmäßig nach New Orleans zurück. Swifties finden einige Lieblingsplätze ihres Idols zusammengefasst in einem online-Guide auf neworleans.com.

Nummer 20: Halloween

New Orleans’ Affinität für Halloween zeigt sich darin, dass es das traditionelle Eintagesevent auf den gesamten Monat Oktober ausweitet. Typisch Südstaaten glaubt man hier an Geister, die auf Friedhöfen und in alten Häusern ihr Unwesen treiben. Geführte Touren zu diesem Thema sorgen im Oktober für den gewünschten Nervenkitzel. Saison-Highlight ist die Krewe of BOO!-Parade. 2024 rollt diese am 19. Oktober durch die Stadt.

Nummer 21: Kulinarische Touren

Wer New Orleans wirklich kennenlernen möchte, sollte so viele Restaurants wie möglich in seine Sightseeingtour mit einplanen. Eine Gumbo, Flusskrebse und Po-Boys gehören ganz genauso zur Kultur der Stadt, wie Jazz und Voodoo. Diverse Anbieter haben sich auf die köstliche Seite New Orleans spezialisiert und bieten geführte Kulinarik-Touren an.

Nummer 22: Bayou Classic

Während sich anderswo alles um den Truthahn dreht, steht das Thanksgiving-Wochenende in New Orleans ganz im Zeichen der Bayou Classics, dem traditionellen Football-Game der rivalisierenden Southern University und Grambling State. Begleitet wird das sportliche Event, typisch HBCU, durch ein Battle of the Bands, eine Parade und Fanfaren, die die Stimmung in der Stadt das ganze Wochenende zusätzlich anheizen.

Nummer 23: Weihnachten à la New Orleans

Direkt einen Tag nach Thanksgiving schaltet New Orleans in den Weihnachtsmodus. Dank seines erstklassigen Angebots an Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Unterhaltung ist die Stadt wie für einen Adventsausflug gemacht. Hinzu kommen zahlreiche Events, die für feierliche Stimmung sorgen. Größter Beliebtheit erfreuen sich etwa die Celebration in the Oaks, das NOLA Christmas Fest, die Children’s Hospital New Orleans Holiday Parade oder das Algiers Bonfire Festival.

Nummer 24: Silvester in New Orleans

New Orleans ist der perfekte Ort, um das neue Jahr einzuläuten. Die Auswahl an Partys, Konzerten und Festen für die ganze Familie ist enorm. Einheimische und Touristen zählen am Jackson Square gemeinsam den Countdown bis Mitternacht. Begleitet wird der vom traditionellen Fleur de Lis Drop, eine Tradition, die dem Ball Drop am New Yorker Times Square gleich kommt. Punkt Mitternacht wird dann der Mississippi River zur Kulisse für das große Feuerwerk. Wer ganz nah ran will, bucht sich frühzeitig ein Ticket für den Silvesterabend an Bord der Schaufelraddampfer Creole Queen oder Natchez.

