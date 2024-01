Pfeffer gibt es im Handel in vielen verschiedenen Qualitätsklassen. Diese definieren sich durch Aroma, Schärfe, Größe, Farbe und Gewicht des einzelnen Korns. Warenkunde Pfeffer.

Pfeffer Brot Thymian

Warenkunde Pfeffer

Qualitativ hochwertige Pfefferkörner besitzen eine gleichmäßige Farbe und Größe. Zudem sind sie so hart, dass sie nicht mit dem Fingernagel zerdrückt werden können. Ein weiteres wesentliches Qualitätskriterium ist das Gewicht der Pfefferkörner, gemessen in Gramm pro Liter (g/l). Heute sind weit mehr als 20 Pfeffersorten bekannt. Die bekanntesten Vertreter der Pflanzenfamilie der Piperaceae strahlen in Schwarz, Weiß und Grün. Bemerkenswert dabei ist, dass ein einziger Pfefferstrauch die ganze Vielfalt an Pfeffervarianten trägt.

Quelle: https://www.wiberg.eu/de

Noch mehr über Pfeffer: https://www.gourmet-report.de/artikel/395064/pfeffer-4/

Gut informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!

Warenkunde Pfeffer Zusammenfassung Warenkunde Pfeffer: Pfeffer gibt es im Handel in vielen verschiedenen Qualitätsklassen. Diese definieren sich durch Aroma, Schärfe, Größe, Farbe und Gewicht des einzelnen Korns. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)