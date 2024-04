Prominenter Fernsehkoch für den Hamburg BUNKER. Für das REVERB by Hard Rock Hotel und die verschiedenen Gastro-Outlets auf dem Bunker läuft der Countdown bis zur Eröffnung im April 2024. Frank Rosin wird Namenspate im KARO&PAUL, Hamburg

Frank Rosin & Patrick Weber

Jetzt gibt die RIMC Hotels & Resorts Group den nächsten Coup bekannt: Der Gastronom und TV-Koch Frank Rosin wird gastronomischer Berater in dem über drei Ebenen geplanten Bar-Restaurant in der Bunker-Aufstockung. Damit wird aus dem KARO&PAUL nun das „KARO&PAUL by Frank Rosin“. Es ist das erste Engagement des Spitzenkochs in der Hamburger Gastroszene.

Frank Rosin. Aufgewachsen in einer Gastronomen-Familie, eröffnete der heute 57-Jährige 1991 sein erstes eigenes Restaurant „Rosin“ im nordrhein-westfälischen Dorsten. Seine TV-Karriere startete Frank Rosin 2007 und ist seither in Sendungen wie „Rosins Restaurants“, „Topfgeldjäger“, „The Taste“ oder „Rosin Weltweit“ zu sehen. Ab April kommen nun auch die Gäste des Hamburg BUNKERs in den Genuss von Rosins kulinarischer Expertise: Die von der RIMC betriebene Bar auf dem Bunker, die sich in einem der vier Flaktürme über drei Ebenen erstreckt und auch über einen Restaurant- sowie einen Private- Dining-Bereich verfügt, wird den Namen des beliebten Spitzenkochs tragen. Als gastronomischer Berater wird Frank Rosin hier gemeinsam mit Executive Chef Patrick Weber eine internationale und authentische Genusswelt schaffen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir Frank Rosin für unser außergewöhnliches Projekt gewinnen konnten“, erklärt Marek N. Riegger, CEO der Hamburger RIMC Hotels & Resorts Group dem Gourmet Report. „Unser Bar- und Restaurant-Konzept ist innovativ und zukunftsorientiert und bricht mit gewohnten Traditionen. Frank Rosin ist als vielseitig kreativer Kopf hier ein idealer Partner und eine absolute Bereicherung für uns – und für die Hamburger Gastronomie.“

Ruhrpottler mit großer Hamburg-Liebe

Auch Frank Rosin zeigt sich begeistert, das BUNKER-Projekt gastronomisch begleiten zu dürfen: „Ich habe dieses spektakuläre Projekt von Beginn an aufmerksam verfolgt“, so der Koch, „und bin sehr stolz, jetzt ein Teil davon zu sein. Dass es mich damit nun auch häufiger nach Hamburg verschlägt, ist ein wunderbarer Nebeneffekt: Wie die meisten Nordrhein-Westfalen bin ich schon immer ein großer Fan der Hansestadt. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe.“

Nicht nur die Waterkant hat es dem Rheinländer von jeher angetan – auf seiner ersten Station als Chefkoch segelte Frank Rosin auf der berühmten Luxusyacht „Sea Cloud“ über die Weltmeere – sondern auch das Musik- und Entertainment- Konzept auf dem BUNKER hat ihn überzeugt. Denn, was kaum jemand weiß: Kochen ist nicht Frank Rosins einzige große Leidenschaft, er hat sich auch schon früh der Musik verschrieben. Gemeinsam mit international erfolgreichen Musikproduzenten und Songwritern hat Rosin bereits mehrere Platten aufgenommen. „Musik und Kochen gehören für mich einfach zusammen“, so Rosin. „Beides feiert den Genuss und das Leben. Darum ist der BUNKER für mich ein Herzensprojekt.“

Rosin ist bereits seit 2023 als gastronomischer Berater in die Planungsprozesse des KARO&PAUL involviert. Er wird regelmäßig selbst vor Ort sein und auf Anfrage auch für exklusive Events im KARO&PAUL by Frank Rosin buchbar sein.

Das KARO&PAUL by Frank Rosin: multikulti und unkonventionell

Die Bar auf dem Bunker erstreckt sich über drei Ebenen: Auf Ebene 00 (Drink & Dance) befindet sich die klassische Bar mit 125 Plätzen, Bartresen, Dancefloor und einer großen Auswahl an Getränkevariationen. Highlight sind hier u.a. durch Infusionen und Cold Drips verfeinerte Spirituosen — die Kräuter dafür kommen zum Teil von der eigenen BUNKER Dachterrasse. Täglich wechselnde Livemusik und Acts aus der Region runden das Erlebnis ab.

Auf Ebene 01 (Drink & Snack) ist der Restaurantbereich des KARO&PAUL by Frank Rosin angesiedelt. An 26 Tischen haben bis zu 77 Gäste Platz. Sieben Tage in der Woche gibt es hier eine Auswahl kleiner Speisen aus der internationalen Fusionsküche – inspiriert von Michelin Sternekoch Frank Rosin.

Frank Rosin zum Gourmet Report: „Das Konzept hat mir von Anfang an extrem gut gefallen, es ist innovativ, weltoffen und passt damit perfekt zu Hamburg. Es wird keine feste Speisekarte geben, sondern wir bringen unsere sogenannten ‚Bunker Bites‘ – kleine Gerichte aus verschiedenen internationalen Küchen – direkt zu unseren Gästen an den Tisch. What you see is what you get, ist das Motto. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.”

Interaktion und Kommunikation mit dem Gast werden groß geschrieben, und auch die Mitarbeitenden in der Küche sollen sich entfalten und ihre Ideen für Rezepte, z.B. aus ihrem Heimatland, mit einbringen können. Darüber hinaus ist das Konzept des „Free-flow-Services“ auch nachhaltig, da es hilft, Abfälle deutlich zu reduzieren.

Auf Ebene 02 (Drink & Socialize) befindet sich der exklusive Private-Dining-Bereich des KARO&PAUL by Frank Rosin mit Platz für bis zu 50 Personen, die indoor oder auf einer Terrasse mit einzigartigem Blick über Hamburg in intimer Atmosphäre den Abend genießen wollen.

RIMC: https://www.rimc.de/news/bunker-konzepte/

