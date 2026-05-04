Die besten Restaurants in Karlsruhe 2026: Küchenchef Mario Aliberti (3/5) verbindet italienische und asiatische Aromen, Sven Hemmann (2,5/5) von Kesselhaus serviert französisch-badische Küche mit asiatischen Elementen und Thorsten Bender (3,5/5) von sein kreiert fantasie- und abwechslungsreiche Hochküche.

Thorsten Bender, sein Karlsruhe

Die besten Restaurants in Karlsruhe 2026

5 Sen:ses By Mario Aliberti, Karlsruhe

Küchenchef: Mario Aliberti

www.mario-aliberti.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo abends, Di-Do mittags & abends, Fr mittags & abends, Sa abends, So geschlossen

Küchenchef Mario Aliberti serviert eine (süd-)italienisch-asiatische Fusionküche, wie „Crudo“ vom Yellowfin-Thunfisch mit Tomaten-Jalapeño-Sorbet. Gelungener Querschnitt durch die italienischen Weinregionen. Lässige Eleganz in bester Citylage. Hauptgerichte 34-56 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Kesselhaus, Karlsruhe-Grünwinkel

Küchenchef: Sven Hemmann

www.kesselhaus-ka.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Fr mittags & abends, Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Sven Hemmann serviert in der ehemaligen Textilfabrik Casual Fine Dining mit dem Motto „Frankreich meets Baden meets Asia“. Die Weinkarte mit gut 200 Posten fokussiert Italien, Frankreich und den deutschen Südwesten. Urbaner Industriecharme. Menüs 120-199 €.

*2,5/5 Feinschmecker Punkte*

sein, Karlsruhe-Weststadt

Küchenchef: Thorsten Bender

www.restaurant-sein.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Do-So abends, Mo, Di, Mi geschlossen

Küchenchef Thorsten Bender steht für eine fantasie- und abwechslungsreiche Hochküche und beherrscht die Kunst, aus vielen Komponenten klare Geschmackskontraste zu destillieren. Große Auswahl an badischen Spitzen-Winzern. Stilvolle Schwarz-Weiß-Kontraste. Menüs 220-260 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)

In Karlsruhe fand „Der Feinschmecker“ drei erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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