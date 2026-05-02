Die besten Restaurants in Hannover 2026: Küchenchef Tony Hohlfeld (4/5) von Jante präsentiert eigenständige Hochküche, Benjamin Gallein (4/5) von Votum kreiert komplexe und handwerklich aufwendige Gerichte, Thomas Wohlfeld (3/5) von Handwerk fokussiert Produkt und Handwerk und Sven Holthaus (3/5) von Marie hat das Lokal zu einem der besten der Stadt gemacht.

Tony Hohlfeld und Denis Feix

Die besten Restaurants in Hannover 2026

Handwerk, Hannover-Südstadt

Küchenchefs: Thomas Wohlfeld, Bennet Rudolf

www.handwerk-hannover.com (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-So abends, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Thomas Wohlfeld und sein Team servieren ein 5- oder 6-Gang-Menü, dessen Geschmacksideen selbstbewusst auf Produkt und Handwerk ausgerichtet sind. Sommelière Ann-Kristin Wohlfeld arbeitet vorwiegend mit kleinen Gütern. Elegant-reduziertes Ambiente mit Blick in die offene Küche. Menüs 139-149 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Jante, Hannover-Südstadt-Bult

Küchenchef: Tony Hohlfeld

www.jante-restaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Sa abends, Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Tony Hohlfeld und seine Frau Mona Schrader haben sich mit ihrem „Jante“ eine (Genuss-)Welt für sich aufgebaut. Seine kreative Küche kann sich auf internationalem Parkett messen. Mona Schrader ist eine hervorragende Gastgeberin und schafft es, ausgefallene Flaschen ideal zu verzahnen. Viel Holz, Kerzenschein. Menüs 124-215 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Marie, Hannover-Mitte

Küchenchef: Sven Holthaus

www.restaurantmarie.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Sven Holthaus hat mit Herzblut das Marie zu einem der besten Feinschmeckerlokale der Stadt gemacht. Die 5- und 6-Gang-Menüs können um weitere Gänge erweitert werden. Übersichtliche Weinkarte mit Tropfen von kleineren Weingütern. Legeres Altbauflair am kopfsteingepflasterten Ballhofplatz. Menüs 110-130 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Votum, Hannover-Mitte

Küchenchef: Benjamin Gallein

www.vo-tum.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Benjamin Gallein verbaut in seinem Restaurant unter dem Niedersächsischen Landtag immer besser seine hochkreativen, handwerklich aufwendigen Geschmacksideen. Sommelier Jonas Gohlke spannt bei seinen Empfehlungen den Bogen zwischen bekannten Größen und Neuentdeckungen. Dem großen Raum wird durch Illumination Eleganz eingehaucht. Menüs 99-220 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)

In Hannover fand „Der Feinschmecker“ vier erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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