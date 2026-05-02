Die besten Restaurants in Hannover 2026: Küchenchef Tony Hohlfeld (4/5) von Jante präsentiert eigenständige Hochküche, Benjamin Gallein (4/5) von Votum kreiert komplexe und handwerklich aufwendige Gerichte, Thomas Wohlfeld (3/5) von Handwerk fokussiert Produkt und Handwerk und Sven Holthaus (3/5) von Marie hat das Lokal zu einem der besten der Stadt gemacht.
Die besten Restaurants in Hannover 2026
Handwerk, Hannover-Südstadt
Küchenchefs: Thomas Wohlfeld, Bennet Rudolf
www.handwerk-hannover.com (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-So abends, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Thomas Wohlfeld und sein Team servieren ein 5- oder 6-Gang-Menü, dessen Geschmacksideen selbstbewusst auf Produkt und Handwerk ausgerichtet sind. Sommelière Ann-Kristin Wohlfeld arbeitet vorwiegend mit kleinen Gütern. Elegant-reduziertes Ambiente mit Blick in die offene Küche. Menüs 139-149 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Jante, Hannover-Südstadt-Bult
Küchenchef: Tony Hohlfeld
www.jante-restaurant.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-Sa abends, Sa mittags, So, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Tony Hohlfeld und seine Frau Mona Schrader haben sich mit ihrem „Jante“ eine (Genuss-)Welt für sich aufgebaut. Seine kreative Küche kann sich auf internationalem Parkett messen. Mona Schrader ist eine hervorragende Gastgeberin und schafft es, ausgefallene Flaschen ideal zu verzahnen. Viel Holz, Kerzenschein. Menüs 124-215 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
Marie, Hannover-Mitte
Küchenchef: Sven Holthaus
www.restaurantmarie.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Di-Sa abends, So, Mo geschlossen
Küchenchef Sven Holthaus hat mit Herzblut das Marie zu einem der besten Feinschmeckerlokale der Stadt gemacht. Die 5- und 6-Gang-Menüs können um weitere Gänge erweitert werden. Übersichtliche Weinkarte mit Tropfen von kleineren Weingütern. Legeres Altbauflair am kopfsteingepflasterten Ballhofplatz. Menüs 110-130 €.
*3/5 Feinschmecker Punkte*
Votum, Hannover-Mitte
Küchenchef: Benjamin Gallein
www.vo-tum.de (Link in neuem Fenster öffnen)
Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen
Küchenchef Benjamin Gallein verbaut in seinem Restaurant unter dem Niedersächsischen Landtag immer besser seine hochkreativen, handwerklich aufwendigen Geschmacksideen. Sommelier Jonas Gohlke spannt bei seinen Empfehlungen den Bogen zwischen bekannten Größen und Neuentdeckungen. Dem großen Raum wird durch Illumination Eleganz eingehaucht. Menüs 99-220 €.
*4/5 Feinschmecker Punkte*
Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.
https://www.feinschmecker.de (Link in neuem Fenster öffnen)
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Die besten Restaurants in Hannover 2026
Zusammenfassung
Die besten Restaurants in Hannover 2026: Küchenchef Tony Hohlfeld (4/5) von Jante präsentiert eigenständige Hochküche, Benjamin Gallein (4/5) von Votum kreiert komplexe und handwerklich aufwendige Gerichte, Thomas Wohlfeld (3/5) von Handwerk fokussiert Produkt und Handwerk und Sven Holthaus (3/5) von Marie hat das Lokal zu einem der besten der Stadt gemacht.