Als Alexander Herrmann im Alter von neun Jahren seine Eltern bei einem Autounfall verliert, gerät seine Welt aus den Fugen. Als Hotelerbe findet er später seinen eigenen Weg in die Spitzengastronomie. Das BR Fernsehen zeigt in der Sendereihe Lebenslinien sein Porträt.

Alexander Herrmann

Spitzenkoch aus Franken

Alexander Herrmanns Eltern führen das Posthotel in Wirsberg in Oberfranken. Früh steht fest, dass er, als einziges Kind, später mal das Hotel und Restaurant übernehmen soll. Alexander ist neun Jahre alt, als seine Mutter und sein Vater bei einem schweren Autounfall ums Leben kommen. Er ist nun Vollwaise. Onkel und Tante übernehmen das Hotel übergangsweise und versuchen gemeinsam mit den Großeltern und dem Personal, so gut es geht, für ihn da zu sein. Doch Alexander bekommt immer mehr Probleme in der Schule, sein Übertritt ist gefährdet.

Als 12-Jähriger beschließt er, in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten. Nach der Ausbildung zum Koch und Tätigkeiten bei verschiedenen Sterneköchen in ganz Deutschland und Europa kommt Alexander mit 24 Jahren zurück ins Familienhotel, wird dort Küchenchef und bringt Spitzenküche mit ins oberfränkische Grenzgebiet.

Doch nach der Wende 1989 fehlen die Gäste aus dem ehemaligen Westberlin, und dem Hotelbetrieb geht es schlecht. Da sieht Alexander in einer Zeitungsannonce, dass ein Fernsehkoch gesucht wird, und bewirbt sich. So startete er eine Erfolgsgeschi

Filminfos und Ausstrahlung

Ausstrahlung: Montag, 28. April 2025, 22.00 Uhr, BR Fernsehen

ARD Mediathek: ab 25. April 2025