VINUM Sekt Award 2026: Sekthaus Griesel dominiert mit 98 Punkten – alle Gewinner im Überblick

Zum neunten Mal wurde der VINUM Sekt Award vergeben, und die diesjährige Ausgabe ging als eine der erfolgreichsten in die Geschichte des Wettbewerbs ein. Mit 512 angemeldeten Sekten wurde ein neuer Bestwert erreicht.

VINUM Sekt Award 2026

Gleichzeitig fiel die Spitze so hoch aus wie nie zuvor: Die Jury vergab diesmal bis zu 98 Punkte. Der „Sekt des Jahres“ kommt vom Sekthaus Griesel, das gleich mehrere der begehrten Sonderpreise abräumte und sich souverän als „Sekt-Erzeuger des Jahres“ zurückmeldete.

Sekt des Jahres 2026: Pinot Noir Auerbacher Fürstenlager Dosage Zero 2019

Zum unangefochtenen Sieger des Wettbewerbs wurde der „Pinot Noir Auerbacher Fürstenlager Dosage Zero 2019“ vom Sekthaus Griesel aus Bensheim gekürt. Die Jury vergab 98 Punkte und lobte:

„Enorme Präzision und Eleganz, eine glasklare, salzig-zitrische Spannung und eine beeindruckende Länge.“

Ein Dosage-Zero-Sekt, der zeigt, wie souverän deutscher Schaumwein heute sein kann.

Vintage-Sekt des Jahres: Grande Réserve Brut nature VDP.SEKT.PRESTIGE 2015

Den Sonderpreis „Vintage-Sekt des Jahres“ sicherte sich das Weingut Jülg aus Schweigen-Rechtenbach. Der „Grande Réserve Brut nature VDP.SEKT.PRESTIGE 2015“ überzeugte die Jury mit tiefer, reifer Aromatik, cremiger Textur, kräutrigem Zug und sehr langem, präzisem Finale. Ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie groß gereifter deutscher Sekt heute sein kann.

Sekt-Erzeuger des Jahres 2026: Griesel & Compagnie

2026 ist das Jahr der Rückkehr des Dominators. Das Sekthaus Griesel holte vier Kategoriensiege, dazu Best of Contest und den Titel „Sekt-Erzeuger des Jahres“. Die Kollektion lag im Schnitt bei 93,6 Punkten und reichte von 91 bis 98 Punkten. Zwei Mal 95 Punkte, dazu 96 und 98 an der Spitze – eine Qualitätsdichte, die vor wenigen Jahren kaum denkbar war.

Der Mann hinter Griesel, Niko Brandner, steht für einen Stil, der Grundwein, langes Hefelager und kompromisslose Trockenheit zusammenbringt. Und der Jahrgang 2021, den die Fachwelt bereits bei der Hausmesse probieren durfte, deutet an, dass das aktuell Erreichte noch nicht das Ende der qualitativen Fahnenstange ist.

Best Buy Sonderpreise: Exzellente Sekte zu attraktiven Preisen

Die Best Buy-Sonderpreise ehren Sekte mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis:

Preiskategorie Sieger Sekt bis 15 Euro Weingut Zehe-Clauss, Mainz-Hechtsheim Riesling Sekt Brut 2022 15,01 bis 25 Euro Bamberger Wein- und Sektgut, Meddersheim Riesling Prestige Brut nature 2018 ab 25 Euro Griesel & Compagnie, Bensheim Chardonnay Brut nature Prestige 2021

Alle Kategoriensieger im Überblick

🍾 Burgunder-Sekte bis 36 Monate Hefelager

Griesel & Compagnie, Bensheim – Blanc et Noirs Tradition Brut Bamberger Wein- und Sektgut, Meddersheim – Blanc de Noir Tradition Brut 2022 Weingut Rinck, Heuchelheim-Klingen – Blanc et Noir Brut Nature 2021

🍾 Burgunder-Sekte Premium bis 59 Monate Hefelager

Griesel & Compagnie, Bensheim – Chardonnay Brut nature Prestige 2021 Griesel & Compagnie, Bensheim – Grande Cuvée Dosage Zero Exquisit 2020 Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim – Cuvée Katharina Brut Nature VDP.Sekt.Prestige 2020

🍾 Burgunder-Sekte Supreme ab 60 Monate Hefelager

Griesel & Compagnie, Bensheim – Pinot Noir Auerbacher Fürstenlager Dosage Zero 2019 Weingut Jülg, Schweigen-Rechtenbach – Grande Réserve Brut Nature VDP.Sekt.Prestige 2015 Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim – XVI. Triumvirat Grande Cuvée Brut 2016

🍇 Riesling bis 48 Monate Hefelager

Weingut Zehe-Clauss, Mainz-Hechtsheim – Riesling Sekt Brut 2022 Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhausen – Riesling Sekt b. A. Extra Brut Pur Weingut Spurzem, Koblenz – Gülser Bienengarten Riesling Sekt b. A. Brut 2022

🍇 Riesling Premium ab 48 Monate Hefelager

Bamberger Wein- und Sektgut, Meddersheim – DECADE Riesling Réserve Extra Brut 2013 Bamberger Wein- und Sektgut, Meddersheim – Riesling Prestige Brut Nature 2018 Sektmanufaktur Schloss Vaux AG, Eltville – Riesling Brut L’Artiste 2018

🌸 Rosé-Sekte

Weingut Kisselbach, Eltville am Rhein – Erbacher Steinmorgen Spätburgunder Rosé Sekt b. A. Brut 2021 Griesel & Compagnie, Bensheim – Rosé Brut Tradition Weingut Aldinger, Fellbach – Sekt b. A. No. 532 Rosé Brut

🌸 Rosé-Sekte Premium

Griesel & Compagnie, Bensheim – Rosé Extra Brut Prestige 2021 Sekthaus Raumland, Flörsheim-Dalsheim – Rosé Réserve Brut 2016 Bamberger Wein- und Sektgut, Meddersheim – Pinot Rosé Prestige Brut Nature 2019

🍊 Sortenvielfalt

Weingut Klein, Hainfeld – Grüner Veltliner Sekt b. A. Brut 2023 Weingut Emmerich, Iphofen – Gewürtztraminer Sekt b. A. Brut Alte Reben 2022 Weingut 3io Martin, Insheim – Sauvignon Blanc Sekt b. A. Brut 2023

🥂 Modern Dry

Weingut Dr. Schreiber, Worms-Abendheim – Riesling Sekt b. A. trocken 2024 Wein- und Sektgut Barth, Eltville-Hattenheim – Riesling Sekt b. A. Demi-sec Weingut Emmerich-Koebernik, Waldböckelheim – Nahe Riesling Sekt b. A. trocken 2023

Der VINUM Sekt Award: Eine Institution für deutschen Schaumwein

Der VINUM Sekt Award findet jährlich unter dem Patronat des „Verbands traditioneller Sektmacher“ statt und hat sich als einer der wichtigsten Wettbewerbe für deutschen Qualitätsschaumwein etabliert. Mit 512 Einreichungen im Jahr 2026 wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt – ein Beleg für die wachsende Bedeutung und Qualität des deutschen Sekts.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen sind unter www.sektaward.de verfügbar.