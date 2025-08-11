Koch des Jahres -Finalisten 

Nicht als Konkurrenten, sondern als Kollegen kamen die Finalisten von Koch des Jahres 2025 am 14. Juli bei HENDI in De Klomp (NL) zusammen – für ein gemeinsames Erlebnis jenseits des Wettbewerbs.

Koch des Jahres

Im Rahmen eines exklusiven Culinary Labs stand dieser besondere Tag ganz im Zeichen von Teamgeist und Kreativität. Gastgeber HENDI stellte seine moderne Showküche in der Firmenzentrale zur Verfügung. Für rund 30 geladene Gäste präsentierten die Finalisten ein eigens für diesen Anlass entwickeltes Menü.

Diese sieben Finalisten und ihre Assistenten bilden das diesjährige Finale von Koch des Jahres:

Erwin Dillmann, Souschef, Wein- und Tafelhaus*, Trittenheim

mit seinem Assistenten: Jakob Oos , Auszubildener, Wein- und Tafelhaus*, Trittenheim

mit seinem Assistenten: Gonzalo Alonso Irigoyen , Souschef, Pizarro Fine Dining, Groß-Gerau

mit seinem Assistenten: Jérôme Allain , Souschef, Masa Japanese Cuisine*, Frankfurt am Main

mit seinem Assistenten: Tobias Weyers , Küchenchef, Restaurant Hannappel*, Essen

mit seinem Assistenten: Daniel Schaudig , Chef Tournant, Genusswerkstatt Mainz und Atrium Restaurant, Mainz

mit seinem Assistenten: Alexander Kruse, Souschef, Restaurant Alois – Dallmayr Fine Dining**, München

Menü mit Botschaft – live erlebt

Das Menü spiegelte die Vielfalt, Handschriften und Persönlichkeiten der Finalisten wider – ganz im Sinne des diesjährigen Mottos „Koche dein Leben“. So entführte das abwechslungsreiche Menü die Gäste auf eine kulinarische Reise, bei der jeder Gang eine eigene Geschichte erzählte:

Gruß aus der Küche

Matjes – Apfel – Krapfen von Erwin Dillmann & Daniel Wallenstein

Buri × Milch von Julio Pizarro & Masaru Oae

Kartoffel-Taco | Kalb | Tomate | schwarzer Pfeffer von Fabian Höckenreiner & Helge Straub-Schilling

Vorspeise von Fabian Höckenreiner & Helge Straub-Schilling

Geflämmte Lachsforelle | Auster | Tomate | Yuzu

Hauptgang von Julio Pizarro & Masaru Oae

Heilbutt Beurre Blanc



Dessert von Erwin Dillmann & Daniel Wallenstein

Kirsche x Schokolade



Jeder Gang wurde persönlich von den jeweiligen Finalisten vorgestellt – begleitet von spannenden Einblicken in ihre Arbeitsweise, Inspirationen und Visionen.

Ausblick: Finale in Essen

Das Finale von Koch des Jahres 2025 findet am 16. & 17. November in der Grand Hall Zollverein, Essen statt – mit dabei: diese sieben Talente, die schon jetzt bewiesen haben, dass sie weit mehr als Kochen können.

Die Tickets für das Finale sind ab sofort unter diesem Link erhältlich.

Wettbewerb Koch des Jahres – Info

Seit über einem Jahrzehnt zählt Koch des Jahres zu den Wettbewerben der deutschsprachigen Spitzengastronomie. Der Live-Wettbewerb bietet Profi-Köch:innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol eine Bühne, um ihr Talent und ihre Kreativität zu zeigen. Mit einer internationalen Jury, prominenten Partnern hat der Wettbewerb Karrieren geprägt und die gastronomische Landschaft seit 2011 nachhaltig beeinflusst. Neben dem prestigeträchtigen Titel „Koch des Jahres“ winken dem Gewinner oder der Gewinnerin ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro sowie zahlreiche Sonderpreise im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro – vergeben unter anderem von Hobart, Churchill und FRXSH. Veranstalter ist die ROIKA Solutions GmbH.

