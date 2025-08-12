Hannes Fussel kocht regional

Den Castlewood Hotels & Resorts ist trotz eines Führungswechsels in ihrem Restaurant im Chiemgau der Sterne-Erhalt gelungen. Im Landgasthof Karner in Frasdorf kocht jetzt Hannes Fussel.

Der Landgasthof Karner in Frasdorf begeistert erneut Restauranttester und Gäste. Hannes Fussel konnte gemeinsam mit seinem Team unter Beweis stellen, dass kulinarische Tradition, saisonale Regionalität und progressive Küchenkunst im Chiemgau gut harmonieren. Für den erfahrenen Küchenchef Fussel ist die Küche des beliebten Restaurants jedoch kein Ort der Inszenierung: „Ich sehe es eher als eine Bühne ehrlicher Aromen und feiner Handwerkskunst. Wir setzen daher kompromisslos auf Qualität, Technik und Kreativität, beziehen Produkte fast ausschliesslich aus der Region und lassen uns auch von den Jahreszeiten inspirieren. In meiner Küche soll der Chiemgau erlebbar werden. Die erneute Würdigung dieser Philosophie durch den Guide Michelin ist darüber hinaus ein bedeutendes Signal für die Region“, so Hannes Fussel.

„Wir freuen uns sehr über die Bestätigung des Michelin-Sterns. Dass uns dies trotz personellen Wechsels an der Spitze im Küchenteam gelungen ist, zeigt die enorme Leistungsfähigkeit sowie das aussergewöhnliche Engagement unseres gesamten Hauses“, ergänzt Walter C. Neumann, CEO von Castlewood Hotels & Resorts.

„Mit Hannes Fussel haben wir nun einen Küchenchef gefunden, der perfekt zur Identität des Karner passt – bodenständig, ideenreich und mit dem unbedingten Willen zur Qualität.“ Martin R. Smura, Gründer und Chairman von Grand Metropolitan Hotels, erklärt Gourmet Report: „Es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsrestaurants. Mitverantwortlich dafür ist der Umstand, dass ein Teil der von unserer Head Sommelière Lilla Fülöp kuratierten Weinsammlung der Grand Metropolitan Hotels im über 500 Jahre alten Keller des Karners lagert.“

Die Konstanz auf Spitzenniveau ist umso erfreulicher, da das Restaurant Karner in den vergangenen Jahren mehrfach seine kulinarische Handschrift weiterentwickelt hat. Hannes Fussel, der hier nun die Verantwortung übernommen hat, verfolgt eine klare Vision: zeitgenössische Küche mit starkem Heimatbezug, getragen von handverlesenen Zutaten, reduzierter Ästhetik und authentischer Leidenschaft. Das Vertrauen des Guide Michelin ist dabei nicht nur Auszeichnung, sondern Ansporn zugleich: Denn der Landgasthof Karner steht für gelebte Regionalität und Saisonalität. Produkte von Bauern, Metzgern, Winzern sowie Imkern aus dem Chiemgau sind laut der Hotelgruppe die Seele jeder Kreation. Mit höchstem Respekt vor den Zyklen der Natur und im Bewusstsein für Geschichte und Herkunft wollen die Castlewood Hotels & Resorts eine gehobene Gastronomie bieten, die ehrlich, zeitgemäss und inspirierend ist.

Der gebürtige Österreicher Hannes Fussel entdeckte seine Leidenschaft für erlesenes Kochen während seiner Ausbildung an der Tourismusschule St. Pölten. Stationen in renommierten Häusern wie dem Schlossrestaurant Schallaburg festigten seine technische Raffinesse. Unter Spitzenköchen wie Stefan Hueber (3 Hauben Gault Millau), im Kirchenwirt Leogang (4 Hauben), bei Andreas Döllerer (5 Hauben) und zuletzt als Executive Sous Chef bei Richard Rauch (4 Hauben) verfeinerte er seinen persönlichen Stil. Für ihn liegt das Geheimnis besonderer Speisen in der perfekten Harmonie von Qualität, Technik und Kreativität.

Der Grundstein zu Castlewood Hotels & Resorts wurde 2018 gelegt. Castlewood Hotels & Resorts ist eine Marke im Segment von Schloss- und Landhotels. Sie zeichnen sich durch ihr Engagement für natürliche Gastfreundschaft, Naturverbundenheit sowie die Pflege von Traditionen aus. Derzeit vereint die Gruppe 14 Hotels unter der Marke. Castlewood Hotels & Resorts ist ein Unternehmen der Grand Metropolitan Hotels.