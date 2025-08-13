Sind Hotelrestaurants im Trend?

Hotelrestaurants in Deutschland verzeichnen 11 % mehr Gäste im Vergleich zum Vorjahr. 62 % der Deutschen glauben, dass sich das Angebot der Hotelrestaurants in den letzten Jahren verbessert hat. Für 71 % der Deutschen ist ein positives Essenserlebnis im Hotelrestaurant ein Grund, wiederzukommen.

Hotelrestaurants entwickeln sich zunehmend zu eigenständigen kulinarischen Hotspots. Eine aktuelle Studie von OpenTable und KAYAK zeigt: 62 % der Deutschen finden, dass sich das Restaurantangebot in Hotels im Laufe der Jahre verbessert hat. Hotelrestaurants werden immer häufiger als eigenständige kulinarische Ziele wahrgenommen, statt nur als praktische Anlaufstellen innerhalb einer Unterkunft.

So schätzen Gäste Deutsche Hotelrestaurants ein

Die Zeiten, in denen Hotelrestaurants nur als bequeme Option für Übernachtungsgäste galten, sind vorbei. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) der Deutschen sieht Hotelrestaurants als Lokale für alle und nicht nur für Hotelgäste. Ebenso glauben 51 % der Befragten, dass Hotelrestaurants qualitativ genauso hochwertig sind wie eigenständige Restaurants.

„Der Zuwachs an Gästen in Hotelrestaurants unterstreicht deren wachsende Bedeutung in der Gastronomie- und Hotelbranche. Da 71 % der Deutschen bereit wären, ein Hotel erneut zu buchen, wenn sie dort ein gutes kulinarisches Erlebnis hatten, ist klar, dass das Restaurant eine ebenso starke Anziehungskraft hat, wie das Hotelzimmer. Für Hotelbetreiberinnen und Hotelbetreiber bietet sich eine echte Chance, nicht nur Übernachtungsgäste, sondern auch Einheimische zu begeistern“, erklärt Lea Stadler, Director of Sales bei OpenTable Deutschland.

Die wachsende Beliebtheit bestätigt auch Timo Schmitz, General Manager des 25hours Hotel Das Tour in Düsseldorf, im Gourmet Report Gespräch: „Hotelrestaurants sind in eine neue Ära eingetreten, sie sind nicht länger nur funktionale Orte. Heute verbinden sie herausragende Kulinarik mit Charakter, um sich als Treffpunkte und kreative Kulinarik-Spots sowohl für Reisende als auch für Locals zu etablieren. Während das Restaurant und die Bar zu Beginn hauptsächlich von Hotelgästen genutzt wurden, sehen wir heute, dass über 75 % unserer Gäste aus der Stadt stammen.“

Kulinarik als Reisegrund

Essengehen ist längst nicht mehr nur eine Zwischenstation beim Sightseeing. Für viele Reisende ist es das Erlebnis schlechthin. Über die Hälfte der Deutschen (52 %) gibt an, während einer Reise mehr Geld für Essen und Getränke in Restaurants auszugeben als für andere Aktivitäten. Dass gutes Essen im Urlaub eine zentrale Rolle spielt, zeigt sich nicht nur bei den Ausgaben, sondern auch bei der Wahl der Unterkunft: 41 % der Deutschen haben sich schon einmal wegen des hoteleigenen Restaurants für das Hotel entschieden.

Zudem würden 54 % der Gen Z ein Hotelrestaurant besuchen, weil die Gerichte besonders fotogen und social-media-tauglich sind, ebenfalls deutlich mehr als der Durchschnitt mit 38 %. KAYAK liefert dazu passende Zahlen: Der Restaurant-Filter wurde im Vergleich zum Vorjahr rund 64 % öfter genutzt. Ein klares Zeichen, dass das Interesse an kulinarischen Erlebnissen im Hotel gestiegen ist.

“Mehr als zwei Drittel der befragten Deutschen würden das gleiche Hotel erneut buchen, wenn ihnen das Restaurant gefallen hat”, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Für 64 Prozent der deutschen Urlauber ist es wichtig, dass ihr Hotel ein eigenes Restaurant hat. Das Hotelrestaurant scheint mittlerweile also deutlich mehr als nur eine Annehmlichkeit zu sein, es ist teilweise sogar ein Buchungsgrund.”

Die Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland

Um Gästen und Reisenden die Auswahl zu erleichtern, präsentieren OpenTable und KAYAK ihre Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland. Eine Liste mit den Hotels, die unsere Vorstellung vom Essen und Einchecken neu definieren. Mit dabei sind unter anderem das HERITAGE in Hamburg (Hotel Le Méridien), NENI in München (25hours Hotel München The Royal Bavarian) und das Oben Restaurant in Frankfurt (Meliá Hotel). Die Auswahl basiert auf Gäste-Daten und wurde nach Hotels gefiltert, die auf KAYAK buchbar sind.

Die vollständige Liste der Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland 2025 ist hier einsehbar; die aufgeführten Restaurants sind alphabetisch nach Standort sortiert.

OpenTable-Daten: OpenTable analysierte die Zahl der im Restaurant platzierten Gäste für alle auf der OpenTable-Plattform in Deutschland aktiven Restaurants zwischen dem 1. Juni 2024 und dem 31. Mai 2025 und verglich sie mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Methodik der Verbraucherforschung: Die Online-Umfrage wurde von WALR unter 1.535 deutschen Verbraucher:innen durchgeführt. Die Erhebung fand zwischen dem 5. und dem 12. Juni 2025 statt und erfolgte unter Einhaltung der Richtlinien der MRS (Market Research Society) und ESOMAR, um eine ethische und präzise Datenerfassung zu gewährleisten.

Methodik der Top 50 Hotelrestaurants: Die Liste der Top 50 Hotelrestaurants in Deutschland für 2025 wurde aus über 300.000 Bewertungen von verifizierten OpenTable-Gästen und Restaurantmetriken vom 1. Juni 2024 bis 31. Mai 2025 erstellt. Restaurants mit einer Mindestanzahl von Gästebewertungen wurden berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte, einschließlich Gästebewertungen und dem Prozentsatz von Fünf-Sterne-Bewertungen, bewertet. Die Kriterien wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten. Die qualifizierten Restaurants wurden dann nach der Möglichkeit sortiert, das Hotel, in dem sich das Restaurant befindet, über KAYAK.com zu buchen. Die daraus resultierende Liste erscheint von A-Z, nicht in geordneter Reihenfolge.

KAYAK-Daten: Die Daten basieren auf Hotelsuchen auf KAYAK und zugehörigen Marken im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 22. Juni 2025 für Reisen zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft. Sie wurden mit Suchanfragen aus dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 verglichen. Die Prozentsätze sind Näherungswerte.