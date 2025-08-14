Ab 1. August übernimmt Bastian Falkenroth (Jg. 1982), der bereits seit Anfang des Jahres die Bar Mural als Küchenchef und Gastgeber prägt, auch die kulinarische Leitung des Mural Restaurants, München.

Bastian Falkenroth

Ab dann wird er für das Team Mural um Mural-Gründer Moritz Meyn beide Häuser mit (s)einer Handschrift führen – kompromisslos in der Produktqualität, kreativ in der Umsetzung und ganz im Sinne des Mural-Credos „Eat Local“.



Bereits 2023 hatte Falkenroth erstmals für ein längeres Gastspiel in der Bar Mural gekocht – eine Erfahrung, die ihn zum Wechsel nach München zum Jahresbeginn (mit)bewegte. In der Bar Mural hat er für die wohl kleinste Fine Dine-Küche der Stadt (2 Quadratmeter) seitdem ein raffiniertes Menü entwickelt – perfekt abgestimmt auf eine der größten Weinauswahlen der Stadt und konzipiert für einen entspannten Tagesausklang ebenso wie für besondere Abende.



August übernimmt Falkenroth also neben der Bar Mural nun auch die Küche im Mural Restaurant in der Münchner Altstadt. Falkenroths Vorgänger Felix Adebahr (Jg. 1994), der das Mural Restaurant seit Winter 2024 mit frischem Stil bekocht hat, verlässt das Haus zu Ende Juli. Bis dahin serviert er noch sein Sommermenü in Restaurant und Innenhof – für alle, die seine Kreationen ein letztes Mal genießen möchten.

Back to the roots: Zwei Häuser, eine Handschrift

„Bastian wird die Menüs in beiden Locations verantworten und auch selbst in beiden Küchen am Herd stehen. Mit seinem handwerklichen Können, seiner Erfahrung, seiner Coolness und seiner Lust auf Genuss passt er einfach zu uns, das haben wir in den vergangenen Monaten deutlich gespürt”, so Moritz Meyn, Gründer der Mural-Gruppe, im Gourmet Report Gespräch. „Er hat sein erstes Menü fürs Mural Restaurant entwickelt, das unser Credo ‚Eat Local‘ treu verfolgt und es zugleich neu interpretiert. Es ist ein zugängliches Menü, das dennoch keinerlei Wünsche an Fine Dining offenlässt“, so Meyn weiter.



In Falkenroths Menü (119 €), das es als Fisch- und Fleisch-Variante sowie natürlich als vegetarisches Menü gibt, finden sich u. a. Gänge wie „Saibling aus dem Schliersee – Weinbergpfirsich – Ponzu – Kapuzinerkresse” oder „Kräuterseitlinge – eigene Aromen – Dinkel – Holzkohle“. Der beliebte Mural Lunch bleibt ebenso bestehen wie die aktuellen Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 12 bis 15 Uhr sowie 18 bis 23 Uhr (Küche bis 22 Uhr).

“Mir geht es immer um Balance, um Dialog, zwischen Zutaten, zwischen Aromen, zwischen den Gerichten und unseren Gästen”

„Ich koche mit den Zutaten, die mich ansprechen, berühren, mit dem, was hier wächst, was nah ist. Regionale Produkte, sorgfältig ausgewählt und respektvoll behandelt. Das ist auch seit mehr als einem Jahrzehnt die Mural-DNA und deswegen freue ich mich sehr auf die mir anvertraute Verantwortung.

Mir geht es immer um Balance, um Dialog, zwischen Zutaten, zwischen Aromen, zwischen den Gerichten und den Gästen … und dazu passt nun perfekt, dass wir das Mural Restaurant und die Bar Mural auch wieder in einen beständigen Dialog treten lassen”, so Falkenroth weiter.

Bastian Falkenroth: Vom Rhein über die Nordsee an die Isar

Bastian Falkenroth verfügt über mehr als 20 Jahre prägende Erfahrung in der deutschen Spitzengastronomie. Nach seiner Ausbildung im Restaurant Berens am Kai in Düsseldorf (damals 1 Stern Michelin) arbeitete er unter anderem als Chef de Partie im Le Moissonnier in Köln (2 Sterne Michelin) sowie im La Vie in Osnabrück (3 Sterne Michelin) und im La Table in Dortmund.



Es folgten Positionen als Küchenchef in der K&K Kochbar in Hamburg und später im SEAFOOD N°1 in Düsseldorf. Von 2009 bis 2011 war er Sous Chef im Gourmetrestaurant Lerbach bei Nils Henkel in Bergisch Gladbach (3 Sterne Michelin). 2013 machte er sich selbstständig und eröffnete in Düsseldorf zunächst U.dasRestaurant, gefolgt vom eigenen Restaurant NENIO, das für seine moderne, reduzierte Gourmetküche bekannt wurde – und für das er im Jahr 2016 einen Stern im Guide Michelin erhielt, gefolgt von der Auszeichnung „Aufsteiger des Jahres“ der FAZ (2017).



2019 wechselte Falkenroth auf die Insel Sylt, wo er mit dem Restaurant Goldgelb (2019–2022) und dem Marinara Beachclub (ab 2020) als Inhaber und Gastgeber neue kulinarische Akzente setzte, bevor er von der See an die Isar und ins Team Mural wechselte.

„Wir haben die Kulinarik künftig auch im Service wieder ganz vorne mit dabei.“

Falkenroth fungiert in seiner neuen Rolle als Küchendirektor auch als Gastgeber. „Wir haben die Kulinarik künftig auch im Service wieder ganz vorne mit dabei. Bastian präsentiert gemeinsam mit den Teams seine Gerichte und natürlich auch die passenden Aromen im Glas, sowohl im Mural Restaurant als auch in der Bar Mural“, erläutert Moritz Meyn.

Abschied von Felix Adebahr

„Felix hat dem Mural einen kreativen und feinsinnigen kulinarischen Stempel aufgedrückt. Es waren tolle Monate, für die wir sehr dankbar sind … ein Tisch wird immer reserviert sein für dich, Felix“, sagt Moritz Meyn, Gründer und Geschäftsführer der Mural-Gruppe. „Gleichzeitig freue ich mich riesig, dass wir mit Bastian jemanden an Bord haben, der unsere Mural-DNA versteht wie kaum ein anderer – und sie gleichzeitig mit seiner ganz eigenen Coolness und Erfahrung weiterentwickeln wird.“

„Eat Local“ bleibt Herzstück der Mural-DNA

Ob Casual Dining in der Bar Mural oder Fine Dining im Mural Restaurant – die Mural-DNA bleibt unverändert: „Eat Local“ steht für kompromisslos gute Produkte aus der Region, handwerkliche Präzision und eine kreative Handschrift. Ergänzt wird das Konzept durch die Weinkarte unter dem Motto „Drink Natural“, die weit mehr bietet als Naturwein: Im Fokus stehen authentisch produzierte Weine von Winzerinnen und Winzern, die ihre Reben mit Respekt für Natur und Terroir kultivieren.

