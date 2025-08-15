Michelin präsentiert am 8. Oktober 2025 in Paris seine erste weltweite MICHELIN Key Hotelauswahl. Nach der erfolgreichen Einführung der MICHELIN Keys Auszeichnungen für 15 Top-Reiseziele im Jahr 2024 und Anfang 2025 ist dies ein weiterer Meilenstein, der die herausragendsten Hotels rund um den Globus würdigt.

Keys – Die Hotelauswahl des Guide MICHELIN

Parallel dazu führt der Guide MICHELIN vier neue Special Awards für Spitzenleistungen in bestimmten Bereichen der Hotellerie ein. Zum ersten Mal profitieren Nutzer von einem ganzheitlichen Service, der MICHELIN Empfehlungen mit einer integrierten Buchungsplattform kombiniert und es so einfacher denn je macht, die besten Hotels der Welt zu entdecken und zu buchen.

Der Guide MICHELIN hat in den vergangenen Jahren eine unabhängige globale Hotelauswahl mit mehr als 7.000 Unterkünften in mehr als 125 Ländern aufgebaut. Genau wie die berühmten MICHELIN Sterne – gleichbedeutend mit den besten kulinarischen Erlebnissen – stehen die MICHELIN Keys in der Hotelauswahl des Guide MICHELIN für die herausragendsten Unterkünfte. Die Inspektoren des Guide MICHELIN bewerten die Hotels nach fünf internationalen Kriterien und stellen sie in einen breiteren Kontext. So ist mit den Keys ein neuer, internationaler Maßstab für Reisende entstanden: Die Auszeichnung geht weit über die reine Ausstattung der Hotels hinaus und steht für außergewöhnliche Gastfreundschaft.

Ein MICHELIN Key: ein ganz besonderer Aufenthalt

Ein mit einem Key ausgezeichnetes Hotel ist ein wahres Juwel mit eigenem Charakter und eigener Persönlichkeit. Es kann aus der Reihe tanzen, etwas anderes bieten oder einfach eines der besten seiner Art sein. Der Service geht stets über das Übliche hinaus und bietet deutlich mehr als preislich vergleichbare Einrichtungen.

Zwei MICHELIN Keys: ein außergewöhnlicher Aufenthalt

Ein Hotel mit zwei Keys ist in jeder Hinsicht außergewöhnlich – ein unvergessliches Erlebnis für Reisende ist garantiert. Das Haus hat Charakter, Persönlichkeit und Charme, es wird mit offensichtlichem Stolz und großer Sorgfalt geführt. Ein auffälliges Design oder eine beeindruckende Architektur sowie ein spürbarer Bezug zur Umgebung machen dieses Hotel zu einem außergewöhnlichen Ort für einen Aufenthalt.

Drei MICHELIN Keys: ein einzigartiger Aufenthalt

In diesen Häusern dreht sich alles um Erstaunen und Genuss – sie sind das Nonplusultra an Komfort und Service, Stil und Eleganz. Ein Hotel mit drei Keys ist eines der bemerkenswertesten und außergewöhnlichsten Hotels der Welt und ein Ziel für die Reise des Lebens. Hier finden sich sämtliche Aspekte wahrhaft großartiger Gastfreundschaft. Jeder Aufenthalt bleibt unvergesslich – und lange in den Herzen der Reisenden.

Nachdem der Guide MICHELIN mit seiner ersten Auswahl bereits mehr als 1.500 herausragende Hotels ausgezeichnet hat, geht er nun noch einen Schritt weiter und präsentiert die besten Häuser weltweit. Derzeit finalisieren die Inspektoren die erste weltweite Auswahl.

Vier neue Special Awards

Mit den vier neuen Special Awards würdigt der Guide MICHELIN Hotels, die über die klassischen Kategorien hinausgehen und für Exzellenz und Einzigartigkeit in bestimmten Bereichen der Hotellerie stehen:

MICHELIN Architecture & Design Award: Würdigt Hotels, deren Architektur und Design zu unvergesslichen Reisen inspirieren und das Erlebnis durch eine unverwechselbare ästhetische Identität bereichern.

MICHELIN Wellness Award: Würdigt Hotels mit wegweisenden und ganzheitlichen Wellnessprogrammen, die Körper, Geist und Seele pflegen.

MICHELIN Local Gateway Award: Würdigt Hotels, die ihren Gästen eine tiefgehende Verbindung zur Destination ermöglichen – und den Charakter sowie den authentischen Geist ihrer Region spürbar erlebbar machen.

MICHELIN Opening of the Year Award: Prämiert neueröffnete Hotels, die bereits im ersten Jahr mit außergewöhnlicher Strahlkraft die Hotellerie bereichert und geprägt haben.

Die Gewinner werden bei der Zeremonie am 8. Oktober 2025 bekannt gegeben. Zuvor werden die Nominierungslisten (fünf Nominierte pro Award) gemäß dem folgenden Zeitplan auf den Social-Media- und redaktionellen Plattformen des Guide MICHELIN veröffentlicht:

Nominierte für Architecture & Design: 13. August

Nominierte für Wellness: 27. August

Nominierte für Local Gateway: 10. September

Nominierte für Opening of the Year: 24. September

MICHELIN Keys Zeremonie

Die Bekanntgabe der Auswahl für die MICHELIN Keys 2025 erfolgt digital – über die sozialen Medien und redaktionellen Plattformen des Guide MICHELIN – und live bei der exklusiven Veranstaltung am 8. Oktober 2025 in Paris. Die Zeremonie findet im Musée des Arts Décoratifs in Paris mit Blick auf den Louvre und den Jardin des Tuileries statt. Die exklusive Veranstaltung bringt internationale Hoteliers, die Gewinner der Awards, Journalisten und Persönlichkeiten der Branche zusammen.