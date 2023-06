Ist ein wenig Alkohol gesund?

Neue Studie: Selbst mäßiger Alkoholkonsum hat keine gesundheitlichen Vorteile. Eine Analyse von über 40 Jahren wissenschaftlicher Forschung ergab keine Vorteile des Alkoholkonsums – jedoch erhöhte Risiken am 45 gr Alkohol/Tag!

Auch kleine Mengen Alkohol sind NICHT der Gesundheit förderlich! Auch wenn es gut schmeckt!

Der Glaube, dass mäßiger Alkoholkonsum besser für die Gesundheit ist als gar nicht zu trinken, ist vermutlich nur ein Mythos. Zumindest legt dies eine Studie vom März 2023 nahe. Laut der systematischen Übersichtsarbeit „Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality“, einer Meta-Analyse von 107 Kohortenstudien zu diesem Thema aus den letzten 40 Jahren, ist ein geringer Alkoholkonsum nicht mit einem geringeren Sterberisiko verbunden.

„Die Behauptung, dass niedrig dosierter Alkohol gesund ist, ist nach wie vor umstritten“, heißt es in der Studie. „Beobachtungsstudien zeigen in der Regel, dass Menschen, die als ‚moderate Trinker‘ eingestuft werden, eine höhere Lebenserwartung haben und seltener an Herzkrankheiten sterben als Menschen, die als Abstinenzler eingestuft werden. Systematische Übersichten und Meta-Analysen dieser Literatur bestätigen J-förmige Risikokurven (schützende Assoziationen bei niedrigen Dosen mit steigendem Risiko bei höheren Dosen). Es gibt jedoch zunehmend Hinweise darauf, dass diese Assoziationen auf systematische Verzerrungen zurückzuführen sein könnten, von denen viele Studien betroffen sind.

Laut Tim Stockwell, einem der Autoren der Studie, wurden in vielen der großen Studien zum Alkoholkonsum in geringen Mengen gültige Daten ignoriert – einschließlich der Tatsache, dass häufig Abstinenzler, die bereits Gesundheitsprobleme entwickelt hatten, als Vergleichsgruppen herangezogen wurden. Viele Gruppen, die in älteren Studien nur geringe Mengen Alkohol tranken, hatten auch tendenziell gesündere Lebensgewohnheiten als die Vergleichsgruppe, ein weiterer Faktor, der in den Studien oft ignoriert wurde.

Ist ein wenig Alkohol gesund?

„Wenn man diese ungesunde Gruppe mit denen vergleicht, die weiter trinken, sieht es so aus, als ob die jetzigen Trinker gesünder wären und eine geringere Sterblichkeit hätten“, so Stockwell in der New York Times.

Sobald diese Faktoren in Betracht gezogen wurden, wurden die Ergebnisse der systematischen Überprüfung deutlicher: „Und siehe da, die angeblichen gesundheitlichen Vorteile des Trinkens schrumpfen dramatisch und werden statistisch nicht signifikant“, sagte er.

Nach der Auswertung der Studie mit mehr als 4,8 Millionen Teilnehmern aus 40 Jahren Forschung verdoppelte die systematische Überprüfung ihre ursprünglichen Beobachtungen.

„In vollständig angepassten, vorab spezifizierten Modellen, die die Auswirkungen der Stichprobenziehung, die Unterschiede zwischen den Studien und die potenzielle Störung durch frühere Trinker und andere Kovariaten auf Studienebene berücksichtigten, fand unsere Meta-Analyse von 107 Studien keine signifikanten schützenden Assoziationen zwischen gelegentlichem oder geringem Alkoholkonsum (mäßigem Alkoholkonsum) und der Gesamtmortalität; und ein erhöhtes Risiko für die Gesamtmortalität für Trinker, die 25 g oder mehr tranken, und ein signifikant erhöhtes Risiko, wenn sie 45 g oder mehr pro Tag tranken“, heißt es in der Überprüfung

Die Original Studie zum Nachlesen: Association Between Daily Alcohol Intake and Risk of All-Cause Mortality

