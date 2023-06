Michelin Hongkong & Macau 2023

–

Restaurant Ta Vie mit drei MICHELIN-Sternen in der 15. Jubiläumsausgabe des MICHELIN Guide Hong Kong & Macau ausgezeichnet

15 Restaurants werden mit einem, zwei oder drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet oder befördert

Insgesamt sind 95 Restaurants mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, davon 78 in Hongkong und 17 in Macau

Das nachhaltige Engagement eines neuen Restaurants wird ebenfalls mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet

Die Auswahl des MICHELIN-Führers 2023 umfasst 206 Restaurants in Hongkong und 44 in Macau, die mit einem Stern, einem Bib Gourmand oder einem „ausgewählten Restaurant“ ausgezeichnet sind. Vier Restaurants, darunter ein neues, sind außerdem mit dem MICHELIN Grünen Stern ausgezeichnet.

„Mit der Aufhebung der Reisebeschränkungen bleibt die kulinarische Szene in Hongkong lebendig und leidenschaftlich, und auch das Gastgewerbe nimmt an Fahrt auf. In der Tat war es kein ruhiges Jahr in Hongkong, mit vielen neuen Projekten in der Stadt, die Gäste verschiedener Nationalitäten und Geschmacksnerven ansprechen“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides im Gourmet Report Gespräch.

„Unser Inspektionsteam ist erfreut zu sehen, dass viele Veteranen in Hongkong kontinuierlich nach Verbesserungen streben und ein Niveau an Raffinesse an den Tag legen, das sich nicht auf eine bestimmte Art von Küche beschränkt, sondern vielmehr Entschlossenheit bei der Qualität der Zutaten und der Ausführung zeigt. Macau hingegen zeigt die Einzigartigkeit der regionalen Küche, die von geschickten Händen mit hervorragenden Zutaten delikat präsentiert wird. In dieser 15. Ausgabe des MICHELIN Guide Hong Kong und Macau haben unsere Inspektoren mit großer Freude die einzigartige Küche des Restaurant Ta Vie mit drei MICHELIN-Sternen auszuzeichnen.“

Das Restaurant Ta Vie wurde in Hongkong mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Das Restaurant Ta Vie, das innovative Küche serviert, wurde im MICHELIN-Führer Hongkong & Macau 2023 mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Das Mantra von Küchenchef Hideaki Sato – „rein, einfach und saisonal“ – spiegelt sich in seiner Küche wider. Seine Leidenschaft für das Kochen und seine experimentelle Herangehensweise an Lebensmittelkombinationen und -zubereitungen zeigen sich in seinen originellen und außergewöhnlichen Kreationen wie dem über Holzkohle gegrillten „Akamutsu“ mit Reiscrackern und Aonori-Seetang-Soße, das mit erstklassigen Zutaten hauptsächlich aus seiner Heimat Japan zubereitet wird.



Mit diesem Neuzugang in der Kategorie Drei MICHELIN-Sterne empfiehlt der MICHELIN Guide Hong Kong & Macau nun 10 Restaurants, die eine besondere Reise wert sind!



Bo Innovation ist ein hochgelobtes Restaurant, das 2022 an einen neuen Standort umgezogen ist. Genau wie die Kunst, die lokale Aromen verströmt, sind auch die verspielten Kreationen von Chefkoch Alvin Leung eine Anspielung auf die Esskultur Hongkongs. Die Speisekarte ist von chinesischen Elementen und berühmten Gemälden wie Andy Warhols Campbell’s Soup Cans inspiriert.

Das Lai Ching Heen wird 2022 vom legendären Yan Toh Heen umbenannt. Der weite Blick auf den Hafen und die Skyline von Hongkong mit ihrem elektrischen Leuchten ist nach wie vor eine Augenweide. Allzeit beliebte Gerichte wie gefüllte Krabbenschale mit Krabbenfleisch und knuspriges Lung-Kong-Hühnchen stehen nach wie vor auf der Speisekarte, und auch das Dim-Sum-Mittagessen sollte man sich nicht entgehen lassen.

Chef Chan Yan Tak, King Lung Heen, Hongkong

Das Rùn wurde dieses Jahr von einem MICHELIN-Stern auf zwei MICHELIN-Sterne hochgestuft. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung legt Chefkoch Hung mehr Wert auf die Qualität der Speisen und auf ausgefeilte Techniken als auf alles andere. Saisonale Zutaten aus aller Welt werden nach traditioneller Art sorgfältig zubereitet und dann mit moderner Raffinesse angerichtet.

Insgesamt 18 Restaurants sind in der Ausgabe 2023 des MICHELIN Guide Hong Kong & Macau mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet.



6 Hongkonger Restaurants sind in diesem Jahr neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden. Der Inhaber und Manager des D.H.K. hat in einigen erstklassigen kantonesischen Restaurants in Hongkong gearbeitet und zieht allein schon durch seine Anwesenheit viele Feinschmecker an. Auch das Küchenteam wird den Erwartungen gerecht, indem es die kantonesischen Klassiker gekonnt umsetzt. Das klassische Dim-Sum-Menü ist einen Blick wert.

Michelin Hongkong & Macau 2023

Godenya liegt zwar in einer schmalen, dunklen Gasse mit einem diskreten Eingang, aber dieses winzige, selbsternannte „Sake-Pairing-Restaurant“ ist schon Monate im Voraus ausgebucht. Es gibt nur ein Omakase-Menü mit Kappo-Gerichten, die mit saisonalen, meist aus Japan eingeflogenen Produkten zubereitet werden. Der Chefkoch und Sake-Meister serviert jedes Getränk mit einer anderen Temperatur, um das Beste aus jedem Gang herauszuholen.

Das Nagamoto ist ein japanisches Restaurant unter der Leitung von Chefkoch Teruhiko Nagamoto, das nur über Thekenplätze verfügt, an denen alle Gäste seinen Fähigkeiten bei der Arbeit zusehen können. Es wird nur ein Omakase-Menü mit Kaiseiki-Gerichten angeboten, die aus „Shun“-Zutaten in bestem Zustand zubereitet werden und das tiefe Wissen des Küchenchefs um die Schönheit der Subtilität verkörpern.

Das Degustationsmenü des Noi zeichnet sich durch erstklassige Meeresfrüchte in einer modernen Küche mit italienischer Seele aus. Die Gerichte sind sehr detailliert, kunstvoll angerichtet und zeigen raffinierte Techniken, während eine große Auswahl an Getränken sorgfältig zubereitet wird.

Der Chairman ist 2022 an eine neue Adresse umgezogen, und der elegante Raum ist mit üppigem Grün ausgestattet. Trotz des neuen Standorts ist die kulinarische Vision die gleiche geblieben – die Zutaten werden hauptsächlich von kleinen Lieferanten und lokalen Fischern bezogen, und Spezialitäten wie gedämpfte Krabben mit Huadiao stehen nach wie vor auf der Speisekarte.

Das Demon Celebrity ist eine Kreuzung zwischen dem Chefkoch Alvin Leung, auch bekannt als „Demon Chef“, und Master Fu vom inzwischen aufgelösten Celebrity Cuisine. Die beiden Köche geben bekannten kantonesischen Geschmacksrichtungen einen neuen Dreh, mit gemeinsamen Bemühungen wie gebratenem Schweinedarm, gefüllt mit gehacktem Tintenfisch und schwarzem Trüffel.

Drei weitere Restaurants werden innerhalb der Auswahl befördert und erhalten einen MICHELIN-Stern:

Das Estro beeindruckt seit seiner Eröffnung mit der authentischen neapolitanischen Küche des einheimischen Chefkochs, insbesondere mit seinen hausgemachten Nudeln wie den mit Parmesan, Tomatenjus und Basilikum gefüllten Buttoni. Die Gäste haben die Wahl zwischen einem 6- und einem 8-gängigen Festpreismenü für die raffinierten Kreationen des Chefkochs.

Das Kappo Rin, das vom japanischen Chefkoch aus Sendai geleitet wird, ist auf mehrgängige Omakase-Menüs mit gekochten und rohen Gerichten spezialisiert, die den natürlichen Geschmack frischer japanischer Zutaten mit einer einzigartigen Würze zur Geltung bringen sollen. An der Theke mit 8 Sitzplätzen können die Gäste eng mit den erfahrenen Köchen zusammenarbeiten.

Das Neighborhood ist die Idee von Chefkoch Lai, einem Hongkonger, der in den USA ausgebildet wurde. Der intime Ort liegt versteckt in einer Gasse, und die minimalistische und geschmackvolle Einrichtung passt zur kurzen, aber feinen Speisekarte mit 20 Tapas-Gerichten, die regelmäßig wechseln, viele davon mit lokalen Meeresfrüchten in einer einzigartigen Präsentation ohne Rahmen.

Das Huaiyang Garden ist das einzige Restaurant in Macau, das in diesem Jahr mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde. Das Küchenteam unter der Leitung des renommierten Meisterkochs Zhou zeichnet sich durch raffinierte Huaiyang-Gerichte aus, die zweimal wöchentlich mit frischem Flussfisch aus der Region zubereitet werden, z. B. mit gebratenen Garnelen mit Rogen und Tomaley oder knusprigem Aal nach Liangxi-Art.

Five Foot Road wurde von einem MICHELIN Selected zu einem MICHELIN-Stern-Restaurant befördert. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist der Küchenchef aus Sichuan ein Meister darin, die traditionellen Geschmäcker und Aromen Sichuans mit verschiedenen Meeresfrüchten zu präsentieren.

Innerhalb der Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers hebt der MICHELIN Green Star Einrichtungen hervor, die aufgrund ihrer nachhaltigen Praktiken und ihrer kulinarischen Erlebnisse, die kulinarische Exzellenz mit herausragendem umweltfreundlichem Engagement verbinden, eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen.

Zusätzlich zu den zwei Restaurants in Hongkong (Amber, zwei MICHELIN-Sterne und Roganic, ein MICHELIN-Stern) und einem Restaurant in Macau (IFTM Educational Restaurant, Bib Gourmand), die in den vergangenen Jahren mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurden, wird 2023 ein neues Restaurant in Hongkong mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet – Mora (MICHELIN Selected).

1 Restaurant neu ausgezeichnet und 1 Restaurant zu einem Stern befördert

MICHELIN-Sterne in Macau

Mit diesen Neuzugängen und Beförderungen werden insgesamt 67 Restaurants von den Inspektoren des MICHELIN-Führers mit einem MICHELIN-Stern empfohlen. 58 befinden sich in Hongkong und 9 in Macau.

Putien Signature Dish Schweinsfüßchen

Das Restaurant Mora in Hongkong wurde mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet.

Im Mora stellen Sojabohnen das Herzstück der Speisekarte, rotes Fleisch und Meeresfrüchte werden in eher kleinen Portionen serviert. Die Gerichte werden in Portionsgrößen serviert, mit bewusst ausgewählten lokalen und nachhaltigen Zutaten. Das Team arbeitet mit vielen langjährigen und renommierten lokalen Lebensmittelgeschäften zusammen, um lokale Zutaten, Geschmacksrichtungen und Kultur zu fördern.

Als Vorstandsmitglied einer Hongkonger Lebensmittelbank engagiert sich die Köchin Vicky Lau für die Rettung überschüssiger Lebensmittel von Einzelhändlern, Verteilern und Herstellern und und an Bedürftige weiterzugeben.

MICHELIN Guide Service-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Service Award 2023 zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachkräfte hervorzuheben und zu fördern, die das Kundenerlebnis entscheidend verbessern. Diese Auszeichnung geht an Kit Li vom mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurant Sichuan Moon in Macau. Kit Lai, der seit der Eröffnung im Sichuan Moon arbeitet, ist intelligent und leidenschaftlich. Ausgestattet mit exzellenten Produktkenntnissen und einem tiefgreifenden Verständnis des kulinarischen Konzepts von André Chiang, antizipiert sie die Bedürfnisse der Gäste und interagiert mit ihnen zum richtigen Zeitpunkt mit gutem Serviertempo.

MICHELIN Guide Sommelier-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Sommelier Award 2023, der von Perrier-Joüet verliehen wird, würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft talentierter Sommeliers der Branche und geht an Jacky Luk vom mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurant Forum in Hongkong.

Jacky Luk ist seit vielen Jahren im Forum tätig und hat sich stets bescheiden und hilfsbereit gezeigt. Er widmet sich nicht nur einer exklusiven Weinkarte mit einigen kleinen Etiketten, sondern verfügt auch über ein umfassendes Wissen und ein einzigartiges Verständnis von Wein.

MICHELIN Guide Young Chef Award

Der von der AIA verliehene MICHELIN Guide Young Chef Award 2023 zeichnet einen jungen Koch aus, der in einem Restaurant der Auswahl arbeitet und dessen außergewöhnliches Talent und großes Potenzial die Inspektoren beeindruckt hat. Der diesjährige Preis geht an Steve Lee vom MICHELIN-Sternerestaurant Hansik Goo in Hongkong. Der 1991 geborene Steve Lee sammelte jahrelang Erfahrungen in Australien und seinem Heimatland Korea und zeigte großes Talent bei der Umsetzung der neuen Speisekarte, in der koreanische Aromen ausdrucksstark präsentiert werden.

MICHELIN-Führer Hongkong & Macau (verfügbar in Englisch und traditionellem Chinesisch):

Hongkong:

https://guide.michelin.com/hk/en

https://guide.michelin.com/hk/zh_HK

Macao:

https://guide.michelin.com/mo/en

https://guide.michelin.com/mo/zh_HK

