40 Jahre Spitzenküche: Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival feiert Jubiläum

Von August 2026 bis März 2027 verwandelt sich der Norden in ein Paradies für Feinschmecker. 20 Spitzenköche, 36 Veranstaltungen und fünf exklusive Events – das Schleswig-Holstein Gourmet Festival wird 40 Jahre alt.

Marco Müller, Rutz, Berlin 3 Michelin Sterne

Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival feiert Jubiläum

Es ist ein Jubiläum, das Genießer aus ganz Deutschland in den Norden lockt: Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) feiert in der Saison 2026/2027 sein 40-jähriges Bestehen. Seit 1987 bringt Deutschlands ältestes Gourmetfestival internationale Spitzenköche mit Gastgebern im echten Norden zusammen, um unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu schaffen.

Die Stars der Saison: 20 Köche, die begeistern

In der Jubiläumssaison haben die Veranstalter ein wahres Who-is-Who der Spitzengastronomie verpflichtet. 20 trendgebende Gastköche reisen aus Deutschland, Dänemark und Frankreich an – zehn von ihnen feiern ihre Premiere beim SHGF.

Zu den absoluten Highlights gehört Marco Müller, Deutschlands aktuell höchst bewerteter Koch und Publikumsliebling, der am 25. Oktober 2026 in der besternten Orangerie des Maritim Seehotels in Timmendorfer Strand kocht. Yannick Noack, der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands, gibt sein Debüt im Romantik Hotel Waldschlösschen in Schleswig.

Festival-Premiere feiern in der 40. Saison:

Marvin Böhm (ehemals Aqua***, Wolfsburg)

(ehemals Aqua***, Wolfsburg) Bjarke Jeppesen (Treetop, Vejle/Dänemark)

(Treetop, Vejle/Dänemark) Thomas Elstermeyer (Restaurant IKO, Osnabrück)

(Restaurant IKO, Osnabrück) Yannick Noack (Fährhaus Koblenz)

(Fährhaus Koblenz) Cédric Staudenmayer (Restaurant Cédric, Weinstadt)

(Restaurant Cédric, Weinstadt) Benjamin Unger (Hotel Blauer Engel, Aue-Bad Schlema)

(Hotel Blauer Engel, Aue-Bad Schlema) Christopher Wilbrand (Hotel Restaurant Zur Post, Odenthal)

(Hotel Restaurant Zur Post, Odenthal) Peter Rødsgaard (Restaurant Syttende, Sønderborg/Dänemark)

(Restaurant Syttende, Sønderborg/Dänemark) David Görne (G.a., Normandie/Frankreich)

Mit großer Vorfreude erwartet werden auch die Rückkehrer: Tony Hohlfeld (Jante, Hannover), Multitalent Nelson Müller (Diepeschrather Mühle, Bergisch Gladbach), Thomas Martin (Jacobs Restaurant, Hamburg), Maurizio Oster (Restaurant ZEIK, Hamburg), Ronny Siewert (Restaurant Friedrich Franz, Grand Hotel Heiligendamm) sowie Marcello Fabbri (Restaurant The First, Weimarer Land) und Felix Gabel (Restaurant KAI3, Sylt).

Auftakt mit Star-Quintett im Kieler Kaufmann

Den festlichen Auftakt der Saison gestalten am 30. August 2026 gleich fünf Spitzenköche im Romantik Hotel Kieler Kaufmann in Kiel. Lasse Knickrehm, Küchenchef im Restaurant Ahlmanns, empfängt in seiner Kreativstätte die vielfach ausgezeichneten Kollegen Nils Henkel (Hotel Papa-Rhein, Bingen), René Verse (Tipken’s by Nils Henkel, Sylt), Marvin Böhm (Restaurant Buoy, Hamburg) und Bjarke Jeppesen (Munkebjerg Hotel, Dänemark). Mit Marvin Böhm und Bjarke Jeppesen feiern gleich zwei vielversprechende junge Trendköche ihre SHGF-Premiere. Marvin Böhm verstärkt seit Anfang 2026 die Hamburger Top-Gastronomie im neu eröffneten Restaurant Buoy (zu Deutsch Boje) in der HafenCity. Bjarke Jeppesen wurde 2024 zum ‚Koch des Jahres‘ in Dänemark gekürt. Der Küchenchef vom Restaurant Treetop (Vejle) setzt auf Nachhaltigkeit und gehört zum Köche-Nationalteam.

Das gesamte Programm im Überblick

Datum Gastgeber/Ort Gastkoch/Gastköchin Preis Uhrzeit 30.08.2026 RH Kieler Kaufmann, Kiel Nils Henkel, René Verse, Marvin Böhm, Bjarke Jeppesen 255 € 17:00 19.09.2026 Bustour: Schleswig – Friedrichstadt – St. Peter-Ording 40 Jahre SHGF zw. den Meeren 145 € 15:00 09.-10.10.2026 Romantik Hotel Friederikenhof, Lübeck Cédric Staudenmayer 209 € 18:30 16.-17.10.2026 Namine Witt, Wyk auf Föhr Thomas Elstermeyer 195 € 18:00 25.10.2026 Orangerie Maritim Seehotel, Timmendorfer Strand Marco Müller 299 € 19:00 01.11.2026 Seeblick Genuss & Spa Resort, Amrum Nelson Müller 222 € 18:30 01.11.2026 Hotel Cap Polonio, Pinneberg Charity-Dinner (Gfrörer, Friederici, Ostermann) 189 € 17:00 07.-08.11.2026 Küstenperle Strandhotel & Spa, Büsum Ronny Siewert 219 € 17:30 21.-22.11.2026 Restaurant Gutsküche, Tangstedt Christopher Wilbrand 185 € 18:00 26.11.2026 Romantik Hotel Friederikenhof, Lübeck Kaffee-Menü mit Patrick Borchardt 130 € 19:00 09.01.2027 VITALIA Seehotel, Bad Segeberg Wine & Dine „Argentinien trifft Deutschland“ 130 € 18:00 23.-24.01.2027 RH Waldschlösschen, Schleswig Tony Hohlfeld 215 € 18:30 29.-30.01.2027 Der Seehof, Ratzeburg René Mammen 209 € 19:00 29.-30.01.2027 Eichhorn´s Hotel, Risum-Lindholm Thomas Martin 205 € 18:30 12.-13.02.2027 VITALIA Seehotel, Bad Segeberg Maurizio Oster 195 € 19:00 19.-20.02.2027 Hotel Cap Polonio, Pinneberg David Görne 225 € 18:30 20.-21.02.2027 RH Kieler Kaufmann, Kiel Yannick Noack 229 € 18:30 26.-27.02.2027 Holländische Stube, Friedrichstadt Benjamin Unger 195 € 18:00 06.-07.03.2027 Zur Erholung, Uetersen Peter Rødsgaard 198 € 18:30 12.-13.03.2027 Waldhaus Reinbek, Reinbek Marcello Fabbri 215 € 18:30 19.-20.03.2027 StrandGut Resort, St. Peter-Ording Felix Gabel 195 € 18:30 28.03.2027 Orangerie Maritim Seehotel, Timmendorfer Strand Taro Bünemann (Dessert-Lunch) 189 € 13:00

Fünf exklusive Events: Genuss mit Herz und Verstand

Die 40. Saison bietet neben den klassischen Dinner-Events fünf innovative Formate:

1. Jubiläumsevent „40 Jahre Genuss zwischen den Meeren“ (19. September 2026): Eine Bustour zwischen Schleswig, Friedrichstadt und St. Peter-Ording mit einem 4-Gänge-Menü aus heimischen Produkten, ausgerichtet vom SHGF-Gründungsmitglied Romantik Hotel Waldschlösschen, den Holländischen Stuben und dem StrandGut Resort.

2. 2. Charity Dinner (1. November 2026): Im Hotel Cap Polonio in Pinneberg kochen Marc Ostermann, Lasse Knickrehm, Matthias Gfrörer und Markus Friederici ein 4-Gänge-Menü aus regionalen Produkten. Der Erlös kommt dem Kinderschutzbund Schleswig-Holstein zugute.

3. Modoriertes Kaffee-Menü (26. November 2026): Im Romantik Hotel Friederikenhof in Lübeck zeigt Küchenchef Patrick Borchardt die kulinarische Bandbreite der Kaffeebohne, begleitet von Barista Joachim Kühne (J.J. Darboven) und Winzerin Valentina Marrone aus dem Piemont.

4. Wine & Dine „Argentinien trifft Deutschland“ (9. Januar 2027): Im VITALIA Seehotel in Bad Segeberg präsentieren Direktor Guido Eschholz und Jörn Goldschmidt (Mack & Schühle) ausgewählte Weine beider Länder im direkten Rebenvergleich zum 4-Gänge-Menü von Küchenchef Andreas Schmidt.

5. Dessert-Lunch mit Taro Bünemann (28. März 2027): Der krönende Abschluss der Jubiläumssaison in der Orangerie des Maritim Seehotels. Der Chef Pâtissier präsentiert bereits zum fünften Mal originelle Gerichte, die Japan und Deutschland in Desserts vereint.

Neues Mitglied: Namine Witt auf Föhr

Seit April 2026 bereichert das Restaurant Namine Witt auf der Nordseeinsel Föhr das SHGF-Netzwerk. Die jungen Gastgeber Laura und Ole Sondermann verbinden in Nieblum Genuss, Gastlichkeit und die Geschichte der Heimatdichterin Namine Witt zu einem wohltuenden Gesamterlebnis.

Facts zur 40. Saison

40. Schleswig-Holstein Gourmet Festival von August 2026 bis März 2027

von August 2026 bis März 2027 Ausrichter: Schleswig-Holstein Gourmet Festival e.V. (seit 1987, damals „Kooperation Gastliches Wikingland e.V.“)

Schleswig-Holstein Gourmet Festival e.V. (seit 1987, damals „Kooperation Gastliches Wikingland e.V.“) 16 Mitglieder und 36 Veranstaltungen – Buchungen über die jeweiligen Häuser

– Buchungen über die jeweiligen Häuser Preisrahmen: 185 € bis 299 € inkl. 5-Gänge-Menü und begleitender Getränke der Partner

185 € bis 299 € inkl. 5-Gänge-Menü und begleitender Getränke der Partner Fünf Extra-Events: Jubiläums-Tour, Charity Dinner, Kaffeemenü, Wine & Dine, Dessert-Lunch

Jubiläums-Tour, Charity Dinner, Kaffeemenü, Wine & Dine, Dessert-Lunch SHGF-Podcast: Persönliche Einblicke über Gastköche, Partner und Mitglieder auf allen Kanälen

Persönliche Einblicke über Gastköche, Partner und Mitglieder auf allen Kanälen Gemeinschaftstische: Auf Anfrage für Alleinreisende bei den SHGF-Events

Auf Anfrage für Alleinreisende bei den SHGF-Events 116-seitiges Jubiläumsmagazin: Bestellbar via info@gourmetfestival.de

www.gourmetfestival.de