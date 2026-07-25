40 Jahre Spitzenküche: Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival feiert Jubiläum

Von August 2026 bis März 2027 verwandelt sich der Norden in ein Paradies für Feinschmecker. 20 Spitzenköche, 36 Veranstaltungen und fünf exklusive Events – das Schleswig-Holstein Gourmet Festival wird 40 Jahre alt.
Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival feiert Jubiläum
Es ist ein Jubiläum, das Genießer aus ganz Deutschland in den Norden lockt: Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) feiert in der Saison 2026/2027 sein 40-jähriges Bestehen. Seit 1987 bringt Deutschlands ältestes Gourmetfestival internationale Spitzenköche mit Gastgebern im echten Norden zusammen, um unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu schaffen.
Die Stars der Saison: 20 Köche, die begeistern
In der Jubiläumssaison haben die Veranstalter ein wahres Who-is-Who der Spitzengastronomie verpflichtet. 20 trendgebende Gastköche reisen aus Deutschland, Dänemark und Frankreich an – zehn von ihnen feiern ihre Premiere beim SHGF.
Zu den absoluten Highlights gehört Marco Müller, Deutschlands aktuell höchst bewerteter Koch und Publikumsliebling, der am 25. Oktober 2026 in der besternten Orangerie des Maritim Seehotels in Timmendorfer Strand kocht. Yannick Noack, der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands, gibt sein Debüt im Romantik Hotel Waldschlösschen in Schleswig.
Festival-Premiere feiern in der 40. Saison:
- Marvin Böhm (ehemals Aqua***, Wolfsburg)
- Bjarke Jeppesen (Treetop, Vejle/Dänemark)
- Thomas Elstermeyer (Restaurant IKO, Osnabrück)
- Yannick Noack (Fährhaus Koblenz)
- Cédric Staudenmayer (Restaurant Cédric, Weinstadt)
- Benjamin Unger (Hotel Blauer Engel, Aue-Bad Schlema)
- Christopher Wilbrand (Hotel Restaurant Zur Post, Odenthal)
- Peter Rødsgaard (Restaurant Syttende, Sønderborg/Dänemark)
- David Görne (G.a., Normandie/Frankreich)
Mit großer Vorfreude erwartet werden auch die Rückkehrer: Tony Hohlfeld (Jante, Hannover), Multitalent Nelson Müller (Diepeschrather Mühle, Bergisch Gladbach), Thomas Martin (Jacobs Restaurant, Hamburg), Maurizio Oster (Restaurant ZEIK, Hamburg), Ronny Siewert (Restaurant Friedrich Franz, Grand Hotel Heiligendamm) sowie Marcello Fabbri (Restaurant The First, Weimarer Land) und Felix Gabel (Restaurant KAI3, Sylt).
Auftakt mit Star-Quintett im Kieler Kaufmann
Den festlichen Auftakt der Saison gestalten am 30. August 2026 gleich fünf Spitzenköche im Romantik Hotel Kieler Kaufmann in Kiel. Lasse Knickrehm, Küchenchef im Restaurant Ahlmanns, empfängt in seiner Kreativstätte die vielfach ausgezeichneten Kollegen Nils Henkel (Hotel Papa-Rhein, Bingen), René Verse (Tipken’s by Nils Henkel, Sylt), Marvin Böhm (Restaurant Buoy, Hamburg) und Bjarke Jeppesen (Munkebjerg Hotel, Dänemark). Mit Marvin Böhm und Bjarke Jeppesen feiern gleich zwei vielversprechende junge Trendköche ihre SHGF-Premiere. Marvin Böhm verstärkt seit Anfang 2026 die Hamburger Top-Gastronomie im neu eröffneten Restaurant Buoy (zu Deutsch Boje) in der HafenCity. Bjarke Jeppesen wurde 2024 zum ‚Koch des Jahres‘ in Dänemark gekürt. Der Küchenchef vom Restaurant Treetop (Vejle) setzt auf Nachhaltigkeit und gehört zum Köche-Nationalteam.
Das gesamte Programm im Überblick
|Datum
|Gastgeber/Ort
|Gastkoch/Gastköchin
|Preis
|Uhrzeit
|30.08.2026
|RH Kieler Kaufmann, Kiel
|Nils Henkel, René Verse, Marvin Böhm, Bjarke Jeppesen
|255 €
|17:00
|19.09.2026
|Bustour: Schleswig – Friedrichstadt – St. Peter-Ording
|40 Jahre SHGF zw. den Meeren
|145 €
|15:00
|09.-10.10.2026
|Romantik Hotel Friederikenhof, Lübeck
|Cédric Staudenmayer
|209 €
|18:30
|16.-17.10.2026
|Namine Witt, Wyk auf Föhr
|Thomas Elstermeyer
|195 €
|18:00
|25.10.2026
|Orangerie Maritim Seehotel, Timmendorfer Strand
|Marco Müller
|299 €
|19:00
|01.11.2026
|Seeblick Genuss & Spa Resort, Amrum
|Nelson Müller
|222 €
|18:30
|01.11.2026
|Hotel Cap Polonio, Pinneberg
|Charity-Dinner (Gfrörer, Friederici, Ostermann)
|189 €
|17:00
|07.-08.11.2026
|Küstenperle Strandhotel & Spa, Büsum
|Ronny Siewert
|219 €
|17:30
|21.-22.11.2026
|Restaurant Gutsküche, Tangstedt
|Christopher Wilbrand
|185 €
|18:00
|26.11.2026
|Romantik Hotel Friederikenhof, Lübeck
|Kaffee-Menü mit Patrick Borchardt
|130 €
|19:00
|09.01.2027
|VITALIA Seehotel, Bad Segeberg
|Wine & Dine „Argentinien trifft Deutschland“
|130 €
|18:00
|23.-24.01.2027
|RH Waldschlösschen, Schleswig
|Tony Hohlfeld
|215 €
|18:30
|29.-30.01.2027
|Der Seehof, Ratzeburg
|René Mammen
|209 €
|19:00
|29.-30.01.2027
|Eichhorn´s Hotel, Risum-Lindholm
|Thomas Martin
|205 €
|18:30
|12.-13.02.2027
|VITALIA Seehotel, Bad Segeberg
|Maurizio Oster
|195 €
|19:00
|19.-20.02.2027
|Hotel Cap Polonio, Pinneberg
|David Görne
|225 €
|18:30
|20.-21.02.2027
|RH Kieler Kaufmann, Kiel
|Yannick Noack
|229 €
|18:30
|26.-27.02.2027
|Holländische Stube, Friedrichstadt
|Benjamin Unger
|195 €
|18:00
|06.-07.03.2027
|Zur Erholung, Uetersen
|Peter Rødsgaard
|198 €
|18:30
|12.-13.03.2027
|Waldhaus Reinbek, Reinbek
|Marcello Fabbri
|215 €
|18:30
|19.-20.03.2027
|StrandGut Resort, St. Peter-Ording
|Felix Gabel
|195 €
|18:30
|28.03.2027
|Orangerie Maritim Seehotel, Timmendorfer Strand
|Taro Bünemann (Dessert-Lunch)
|189 €
|13:00
Fünf exklusive Events: Genuss mit Herz und Verstand
Die 40. Saison bietet neben den klassischen Dinner-Events fünf innovative Formate:
1. Jubiläumsevent „40 Jahre Genuss zwischen den Meeren“ (19. September 2026): Eine Bustour zwischen Schleswig, Friedrichstadt und St. Peter-Ording mit einem 4-Gänge-Menü aus heimischen Produkten, ausgerichtet vom SHGF-Gründungsmitglied Romantik Hotel Waldschlösschen, den Holländischen Stuben und dem StrandGut Resort.
2. 2. Charity Dinner (1. November 2026): Im Hotel Cap Polonio in Pinneberg kochen Marc Ostermann, Lasse Knickrehm, Matthias Gfrörer und Markus Friederici ein 4-Gänge-Menü aus regionalen Produkten. Der Erlös kommt dem Kinderschutzbund Schleswig-Holstein zugute.
3. Modoriertes Kaffee-Menü (26. November 2026): Im Romantik Hotel Friederikenhof in Lübeck zeigt Küchenchef Patrick Borchardt die kulinarische Bandbreite der Kaffeebohne, begleitet von Barista Joachim Kühne (J.J. Darboven) und Winzerin Valentina Marrone aus dem Piemont.
4. Wine & Dine „Argentinien trifft Deutschland“ (9. Januar 2027): Im VITALIA Seehotel in Bad Segeberg präsentieren Direktor Guido Eschholz und Jörn Goldschmidt (Mack & Schühle) ausgewählte Weine beider Länder im direkten Rebenvergleich zum 4-Gänge-Menü von Küchenchef Andreas Schmidt.
5. Dessert-Lunch mit Taro Bünemann (28. März 2027): Der krönende Abschluss der Jubiläumssaison in der Orangerie des Maritim Seehotels. Der Chef Pâtissier präsentiert bereits zum fünften Mal originelle Gerichte, die Japan und Deutschland in Desserts vereint.
Neues Mitglied: Namine Witt auf Föhr
Seit April 2026 bereichert das Restaurant Namine Witt auf der Nordseeinsel Föhr das SHGF-Netzwerk. Die jungen Gastgeber Laura und Ole Sondermann verbinden in Nieblum Genuss, Gastlichkeit und die Geschichte der Heimatdichterin Namine Witt zu einem wohltuenden Gesamterlebnis.
Facts zur 40. Saison
- 40. Schleswig-Holstein Gourmet Festival von August 2026 bis März 2027
- Ausrichter: Schleswig-Holstein Gourmet Festival e.V. (seit 1987, damals „Kooperation Gastliches Wikingland e.V.“)
- 16 Mitglieder und 36 Veranstaltungen – Buchungen über die jeweiligen Häuser
- Preisrahmen: 185 € bis 299 € inkl. 5-Gänge-Menü und begleitender Getränke der Partner
- Fünf Extra-Events: Jubiläums-Tour, Charity Dinner, Kaffeemenü, Wine & Dine, Dessert-Lunch
- SHGF-Podcast: Persönliche Einblicke über Gastköche, Partner und Mitglieder auf allen Kanälen
- Gemeinschaftstische: Auf Anfrage für Alleinreisende bei den SHGF-Events
- 116-seitiges Jubiläumsmagazin: Bestellbar via info@gourmetfestival.de
Schleswig-Holstein Gourmet Festival
Zusammenfassung
Von August 2026 bis März 2027 verwandelt sich der Norden in ein Paradies für Feinschmecker. 20 Spitzenköche, 36 Veranstaltungen und fünf exklusive Events – das Schleswig-Holstein Gourmet Festival wird 40 Jahre alt.