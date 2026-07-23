DRV-Sommerbilanz 2026: Mittelmeer boomt, USA abgestraft

Die deutsche Reisebranche blickt auf einen soliden, aber ernüchternden Sommer 2026 zurück. Der Deutsche Reiseverband (DRV) prognostiziert ein Umsatzplus von nur einem Prozent auf knapp 57 Milliarden Euro – weit weniger als ursprünglich erwartet . Doch hinter den verhaltenen Gesamtzahlen zeichnet sich ein klares Bild ab: Während die klassischen Mittelmeerziele glänzen, brechen die USA und andere Fernreiseziele dramatisch ein. Wer gewinnt, wer verliert – und was das für Urlauber bedeutet.

Mittelmeer boomt – USA abgestraft

📊 Die Top-Gewinner: Mittelmeer-Destinationen dominieren

Die Deutschen zieht es 2026 so sehr ans Mittelmeer wie lange nicht. Die klaren Gewinner der Sommersaison sind die sonnenverwöhnten Länder im Westen und Osten des Mittelmeers .

🏆 Türkei – der unangefochtene Spitzenreiter

Die Türkei führt das Ranking der beliebtesten Flugreiseziele an – sowohl beim Umsatz als auch bei der Zahl der Reisenden . Mit einem Umsatzplus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr kann das Land seine anfänglichen Buchungsverluste nach der Nahost-Krise fast vollständig wettmachen . Branchenkenner führen diesen Erfolg auf das starke Preis-Leistungs-Verhältnis, das dichte Flugnetz und die ungebrochen hohe Nachfrage deutscher Urlauber zurück .

🇪🇸 Spanien & 🇬🇷 Griechenland – die Dauerbrenner

Spanien und Griechenland belegen die Plätze zwei und drei . Spanien verzeichnet ein Umsatzplus von 5 Prozent, Griechenland kommt auf 8 Prozent . Die beliebten Inseln der Balearen, Kanaren und der Ägäis bleiben ihrer Rolle als deutsche Urlaubsklassiker treu.

🔥 Die Überflieger: Ägypten und Italien

Besonders starke Zuwächse verzeichnen Ägypten mit plus 18 Prozent und Italien mit plus 17 Prozent . Ägypten punktet mit ganzjährig warmem Klima und einem guten Preisniveau, Italien mit seiner Nähe und kulturellen Vielfalt .

⚓ Kreuzfahrten – das Wachstumssegment

Nicht nur Länder, auch eine Reiseform profitiert überdurchschnittlich: Kreuzfahrten legen beim Umsatz um 10 Prozent zu und tragen maßgeblich zum Branchenwachstum bei .

📉 Die großen Verlierer: Fernreisen und die USA im freien Fall

Während das Mittelmeer boomt, brechen die Fernreisen ein – allen voran das einstige Lieblingsziel der Deutschen.

🇺🇸 USA – Absturz von Platz 8 auf 14

Die USA sind der größte Verlierer der Saison. Die Buchungseinnahmen deutscher Urlauber sanken um dramatische 44 Prozent . Die USA fielen im Ranking aller Reiseziele von Platz 8 im Vorjahr auf nur noch Platz 14 .

Die Gründe sind vielschichtig :

Politische Unsicherheiten – rund die Hälfte der Befragten nannten politische und gesellschaftliche Entwicklungen als Grund für die Zurückhaltung

– rund die Hälfte der Befragten nannten politische und gesellschaftliche Entwicklungen als Grund für die Zurückhaltung Hohe Kosten – 37 Prozent gaben an, sich eine USA-Reise derzeit nicht leisten zu können

– 37 Prozent gaben an, sich eine USA-Reise derzeit nicht leisten zu können Organisatorische Hürden – für 31 Prozent stellen Einreisebestimmungen und der Aufwand (etwa rund um ESTA) ein Hemmnis dar

Selbst die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft und die Feierlichkeiten zum 250-jährigen Gründungsjubiläum konnten den Abwärtstrend nicht aufhalten .

🌍 Weitere Verlierer im Fernreisesegment

Auch andere westliche Fernziele verlieren deutlich an Attraktivität. Die Karibik sowie Ziele in Mittel- und Südamerika verzeichnen Umsatz- und Besucherrückgänge . Insgesamt steht das Fernreisesegment bei einem leichten Umsatzminus von 1 Prozent und einem Rückgang der Urlauberzahl um 4 Prozent .

🇦🇹 Österreich – Nachbar unter Druck

Auch klassische Nahziele wie Österreich stehen unter Druck. Der DRV prognostiziert für 2026 einen Rückgang bei erdgebundenen Reisen per Auto, Bahn oder Bus in die Nachbarländer . Der Trend geht klar in Richtung Flugreisen zu Mittelmeerzielen.

🏅 Das Top-10-Ranking der Flugreiseziele 2026

Das vollständige Ranking nach Umsatzhöhe :

Rang Ziel Umsatzentwicklung 1. Türkei +12 % 2. Spanien +5 % 3. Griechenland +8 % 4. Ägypten +18 % 5. Italien +17 % 6. Portugal – 7. Tunesien – 8. Malediven +27 % 9. Bulgarien – 10. Mauritius +27 %

🎯 Was bedeutet das für Urlauber und die Branche?

Für Urlauber

Mittelmeer wird teurer: Die hohe Nachfrage nach Türkei, Spanien und Griechenland treibt die Preise – Frühbuchen lohnt sich 2027 noch mehr.

Die hohe Nachfrage nach Türkei, Spanien und Griechenland treibt die Preise – Frühbuchen lohnt sich 2027 noch mehr. USA-Schnäppchen möglich: Wer flexibel ist und politische Unsicherheiten in Kauf nimmt, könnte 2026/2027 günstige USA-Angebote finden.

Wer flexibel ist und politische Unsicherheiten in Kauf nimmt, könnte 2026/2027 günstige USA-Angebote finden. Pauschalreise bleibt Trumpf: In unsicheren Zeiten setzen die Deutschen auf Verlässlichkeit – die Flugpauschalreise verzeichnet ein Umsatzplus von 14 Prozent .

Für die Branche

Mittelmeer-Länder investieren: Die Gewinner der Saison werden ihre Infrastruktur ausbauen, um die Nachfrage zu halten.

Die Gewinner der Saison werden ihre Infrastruktur ausbauen, um die Nachfrage zu halten. USA braucht Impulse: Die US-Tourismusbranche wird mit Preisaktionen und Erleichterungen reagieren müssen, um deutsche Gäste zurückzugewinnen.

Die US-Tourismusbranche wird mit Preisaktionen und Erleichterungen reagieren müssen, um deutsche Gäste zurückzugewinnen. Fernreisen insgesamt unter Druck: Die Branche muss flexiblere und transparentere Angebote schaffen, um die Verunsicherung der Reisenden abzubauen .

📌 Fazit: Verschiebung der Kräfteverhältnisse

Die DRV-Sommerbilanz 2026 zeigt eine klare geografische Verschiebung. Während das Mittelmeer mit der Türkei an der Spitze einen Siegeszug feiert, brechen die USA und andere westliche Fernziele ein. Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen – aber sie hat sich neu ausgerichtet. Wer in diesem Markt bestehen will, muss auf Preis-Leistung, Sicherheit und Verlässlichkeit setzen. Die Zeiten der unbeschwerten USA-Reisen scheinen vorerst vorbei.

Quellen: Deutscher Reiseverband (DRV), Travel Data + Analytics (TDA), YouGov-Umfrage (Februar 2026)