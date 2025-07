Im Herzen des dynamischen Amphitheater-Viertels in Metz erhebt sich das Maison Heler, ein Hotel mit 104 Zimmern und Suiten und entworfen von Philippe Starck, als ein wahres bewohnbares Kunstwerk – in Resonanz mit seinem Nachbarn, dem Centre Pompidou-Metz.

La Maison de Manfred © Julius Hirtzberger

La Cuisine de Rose und La Maison de Manfred, Metz

Das surreale Universum des Maison Heler bietet zwei kulinarische Konzepte: La Cuisine de Rose und La Maison de Manfred. Beide sind inspiriert von Manfred Heler und seiner imaginären Liebe Rose, den Hauptfiguren des Buches, welches das inspirierte: „La Vie Minutieuse de Manfred Heler“, ein Werk aus der Feder von Philippe Starck, erschienen bei Allary Éditions.

La Cuisine de Rose, im Erdgeschoss gelegen, ist Manfreds Geschenk an Rose. Ein lichtdurchfluteter Raum, durchzogen von zarten Rosatönen. Ein Origami-Flugzeug schwebt über der Bar und vermittelt das Gefühl, in einem Traum zu sein. Fotos überraschender und poetischer Erfindungen an den Wänden erinnern an Manfreds Werkstatt.

Rose offenbart eine Küche, die Herz und Körper gleichermaßen nährt. Die saisonale Speisekarte entsteht in enger Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten und kombiniert frische, gesunde Zutaten mit reichen, komplexen Aromen. Zu den angebotenen Gerichten zählen beispielsweise die Foie Gras, Doraden-Tatar, Garnelen – aber auch einfache, köstliche Kreationen wie „la tarte du jour“, stets begleitet von saisonalem Gemüse und Produkten. Als Dessert locken Klassiker wie die „l’île flottante comme avant“ oder ein XL-Éclair mit piemontesischer Haselnusscreme.

La Cuisine de Rose ist den ganzen Tag über geöffnet – für einen Kaffee, ein Mittagessen zu zweit oder mit Freunden und für einen Familiennachmittagskaffee. Wie Philippe Starck sagt: „Alles, was von Rose kommt, ist rosa“ – von den Tellern über die Gläser bis hin zu Besteck und Desserts.

Das lichtdurchflutete Restaurant öffnet sich zu einer großzügigen Terrasse und ist von einem schönen, mit Bäumen bepflanzten Garten umgeben.

La Maison de Manfred, hoch über der Stadt Metz gelegen, ist ein Refugium im neunten Stock, in dem die Kindheitserinnerungen von Manfred Heler wieder zum Leben erwachen. Konzipiert wie ein familiäres Speisezimmer, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, vereint das Restaurant warmes Holz, Leder, grüne Akzente und alte Fotografien – alles mit einem atemberaubenden Blick über Metz.

Hier ist Manfreds Präsenz allgegenwärtig: strukturiert, sorgfältig, mit einer Modernität, die fest in der Tradition verwurzelt ist. Der Tag beginnt mit lokalen Spezialitäten wie Mirabellenkonfitüre, Honig aus den Vogesen, Brioche mit rosa Pralinen und hausgemachten Madeleines. Zum Mittag- und Abendessen bietet die Speisekarte eine französische Küche, die sowohl in der Region verwurzelt als auch von Manfreds Reisen inspiriert ist – mit Gerichten wie Ceviche oder gebratenem Lachs mit Spargelrisotto. Alle Speisen sind elegant und fein abgestimmt, kleine Teller zum Teilen.

Das kulinarische Erlebnis wird durch kreative Cocktails bereichert, darunter der Signature-Cocktail „Manfred Heler“ – mit Zimt-durchzogenen Gin, geröstetem Ananas-Cordial, Verjus und Eiweiß.

Das außergewöhnliche Werk der Künstlerin Ara Starck – 19 Glasfenster, darunter ein monumentales Kunstwerk – taucht das Restaurant und die Stadt in lebendiges, farbenfrohes Licht. Von der Terrasse und den Gärten von La Maison de Manfred aus lassen sich das historische Fort Queuleu, das Centre Pompidou, die Kathedrale Saint-Étienne, das Leben und die Häuser von Metz bestaunen – ein Ort für schöne Tage und lange Sommerabende.

Maison Heler wird von Hilton bewirtschaftet.

https://www.maisonhelermetz.com