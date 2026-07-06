Das San Diego County wird in der Getränkeindustrie häufig als bedeutendes Zentrum der internationalen Craft-Beer-Kultur bezeichnet. Mit über 150 Brauereien im gesamten County repräsentiert die Region eine nennenswerte Konzentration von Produktionsstätten und Ausschanklokalen. Die Brauereilandschaft erstreckt sich von den nördlichen Hinterlandgebieten bis zur South Bay und umfasst eine breite Streuung von Produktionsbetrieben und Taprooms.

Craft-Brauereien in San Diego

Craft-Brauereien in San Diego

Brauereien in der Innenstadt und angrenzenden Stadtteilen

Südlich der Innenstadt liegt das Viertel Barrio Logan, das für seine Kunstszene, mexikanische Restaurants und den Chicano Park bekannt ist, der als National Historic Landmark ausgewiesen ist und eine bedeutende Sammlung von Chicano-Wandgemälden beherbergt. Das Viertel beherbergt auch Craft-Brauereien, darunter das Mujeres Brew House, eine von Frauen geführte Brauerei mit Veranstaltungsraum.

Im East Village, im historischen Wonder Bread Building, betreibt Mission Brewing eine Produktionsstätte. Die Brauerei wurde ursprünglich 1913 gegründet und eröffnete 2007 in der Nähe des Petco Park, der Heimstätte des Baseballteams San Diego Padres, erneut ihre Türen.

Die Karl Strauss Brewing Company zählt zu den frühen Akteuren der Craft-Beer-Bewegung in San Diego. Die 1989 gegründete Brauerei betreibt heute mehrere Standorte im gesamten County. Der ursprüngliche Standort in der Innenstadt wurde renoviert und umfasst eine Galerie, die die Unternehmensgeschichte dokumentiert.

Ebenfalls in der Innenstadt, im Stadtteil Little Italy, betreibt Ballast Point einen modernen Taproom. Die Brauerei ist bekannt für ihr Sculpin IPA. Das Angebot umfasst eine Auswahl der hauseigenen Biere sowie klassische Brauhausgerichte, ergänzt durch vegetarische und glutenfreie Optionen. Die Terrasse bietet einen Blick auf die Einflugschneise des San Diego International Airport.

Brauereien in Miramar

Das Industriegebiet Miramar, östlich von University City gelegen, wird im lokalen Kontext als „Beeramar“ bezeichnet. Die Gegend beherbergt eine der höchsten Dichten von Craft-Brauereien in San Diego.

Zu den bekannten Betrieben zählt die AleSmith Brewing Company. Die Brauerei verfügt über einen großzügigen Taproom und bietet regelmäßig Foodtrucks an. Im Inneren befindet sich das Tony Gwynn Museum, das dem ehemaligen Baseballspieler der San Diego Padres gewidmet ist. Seine Schlagquote von .394 inspirierte das gleichnamige Pale Ale der Brauerei.

In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere Brauereien wie Fall Brewing, Pure Project, Protector Brewery, Duck Foot Brewing Company, die auf glutenfreie Biere spezialisiert ist, sowie White Labs, das Brauerei, Labor und Bildungszentrum für Fermentation verbindet.

Am südlichen Rand Miramars liegt die Societe Brewing Company. Die Brauerei ist bekannt für ihre India Pale Ales und ihre belgischen Biere.

Brauereien in North Park und Midtown

Die 30th Street gilt als eine der bekanntesten Craft-Beer-Adressen San Diegos. Sie führt von Normal Heights über North Park nach South Park und verbindet mehrere Stadtteile mit einer hohen Dichte an Brauereien und Taprooms.

Im nördlichen Abschnitt betreibt Kairoa Brewing eine Brauerei mit Dachterrasse und neuseeländisch inspirierter Küche. Entlang des El Cajon Boulevard ergänzen TapRoom Beer Company, Seek Beer Company und Pure Project das Angebot.

Die North Park Beer Company betreibt einen Standort an der University Avenue. Das Gebäude ist im Craftsman-Stil gehalten, der für das Viertel typisch ist.

Im Mission Valley befindet sich die Puesto Cervecería. Die auf Lagerbiere spezialisierte Brauerei ist Teil eines mexikanischen Restaurants und wird von Braumeister Doug Hasker geleitet. 2024 wurde das dunkle mexikanische Lager „Negra“ der Brauerei beim Great American Beer Festival mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Brauereien an der Küste

Die Coronado Brewing Company, eine der ältesten Brauereien des San Diego County, befindet sich in der Nähe der Stadt. Das Sortiment umfasst Witbiere, India Pale Ales, Lagerbiere und saisonale Spezialitäten.

Im Stadtteil Point Loma, auf dem Gelände der Liberty Station, betreibt Stone Brewing einen Standort des Stone Brewing World Bistro & Gardens. Die Anlage verfügt über Innen- und Außenbereiche, einen Garten, Boccia-Bahnen und ein Freiluftkino.

Die Ocean Beach Brewery bietet von ihrer Dachterrasse einen Blick auf den Pazifik. In unmittelbarer Nähe befindet sich Pizza Port, eine Kombination aus Pizzeria und Brauerei.

Weiter nördlich, in Mission Beach, betreibt Draft at Belmont Park eine Auswahl an Craft-Bieren. In Pacific Beach verbindet das Pacific Beach AleHouse regionale Biere mit einer Lage in Strandnähe.

Handwerklich hergestellte Alternativen

Neben Brauereien umfasst die Getränkeszene San Diegos auch Produzenten von Alternativen wie Hard Kombucha, Hard Seltzer, Met, Cider und Hard Tea.

Zu den Herstellern von Hard Kombucha zählen Boochcraft in Del Mar, JuneShine in Scripps Ranch, Nova Easy Kombucha mit Standorten in Chula Vista und Ocean Beach sowie Local Roots in Vista.

New Motion Beverages in Miramar produziert Hard Seltzer. Die San Diego Brewing Company bietet regelmäßig wechselnde Hard-Seltzer-Kreationen mit saisonalen Geschmacksrichtungen an.

Mehr Infos: https://www.sandiego.org/food-drink/craft-beer-breweries



