Malta ist ein Reiseziel, an dem die Geschichte allgegenwärtig ist. In einem Archipel mit über 8.500 Jahren Geschichte, in dem Phönizier, Ritter, Händler und Seefahrer ihre Spuren hinterlassen haben, haben einige der angesehensten Restaurants des Mittelmeers in geschichtsträchtigen Gemäuern eine Heimat gefunden.

Terrone, Malta

Michelin Malta 2026

Mit sieben mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants hat sich Malta zu einem kulinarischen Ziele des Mittelmeers entwickelt. Drei dieser Häuser heben sich jedoch besonders hervor – sie verbinden Spitzengastronomie mit einem einzigartigen Zugang zum kulturellen Erbe der Insel und machen die Geschichte Maltas auf eine unnachahmliche Weise erlebbar.

De Mondion: Ein Dinner auf den Mauern der antiken Hauptstadt

Hoch oben auf den Bastionen der mittelalterlichen Stadt Mdina gelegen, befindet sich das De Mondion im Xara Palace Relais & Châteaux – einem ehemaligen Barockpalast aus dem 16. Jahrhundert, der direkt in die Stadtbefestigung integriert ist. Von der Dachterrasse aus eröffnet sich ein atemberaubender Panoramablick über weite Teile der Insel bis hin zur Küste.

Küchenchef Clint Grech interpretiert mediterrane Küche mit modernem, leichtem Touch und französischen Einflüssen. Seine Philosophie ist tief mit dem Terroir verbunden: In den hauseigenen Xara Gardens wird aus eigenen Oliven hochwertiges Öl gewonnen, und Produkte wie die Baħrija-Zwiebel oder frische Wolfsbarsch prägen den Charakter des Restaurants. Ein Beispiel für Grechs meisterhafte Technik ist der Wolfsbarsch mit perfekt gebratener Haut, begleitet von Pampelmuse, Pilzen und einer kräftigen Jus. Die Auszeichnung mit einem Michelin-Stern und der Michelin-Sommelier-Preis 2026 für Miljan Radonjic unterstreichen die Spitzenqualität des Hauses.

Noni: Vier Jahrhunderte Geschichte im Herzen von Valletta

In der Republic Street 211, einer der historischen Hauptadern der Hauptstadt Valletta, hat das Restaurant Noni sein Zuhause gefunden. Das Gebäude ist über 400 Jahre alt und blickt auf mehr als 250 Jahre Tradition zurück, die mit Gastronomie, Gastfreundschaft und Unterhaltung verbunden ist – von der Privatresidenz über eine Bäckerei und Konditorei bis hin zum Jazzclub, bevor es zu einem der bekanntesten Restaurants des Landes wurde.

Küchenchef Jonathan Brincat, der das Restaurant liebevoll nach seinem eigenen Spitznamen benannte, interpretiert die maltesische Küche aus einer zeitgenössischen Perspektive neu. Seine Gerichte basieren auf saisonalen, überwiegend lokalen Zutaten – von Ta’Betta-Olivenöl über handwerklich hergestellten Käse bis hin zu Black-Turkey-Feigen – und bieten eine lebendige, persönliche Reise durch die Aromen Maltas. Besonders beeindruckend ist seine moderne Interpretation der traditionellen maltesischen Fischsuppe Aljotta: Der Fang des Tages wird mit Haut gebraten und auf eine reichhaltige Tomaten-Kräuter-Creme gesetzt, dann mit der aromatischen Suppe übergossen und mit leicht scharfem Reis und knusprigen Fischstückchen serviert. Die einzigartige Verbindung von Tradition und Moderne unter den original Steingewölben wurde seit 2020 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

ION Harbour: Das Mittelmeer als kulinarische Bühne

Wenn ein Restaurant die maritime Seele Maltas in sich vereint, dann ist es das ION Harbour. Es thront auf den historischen Bastionen von Valletta und bietet einen privilegierten Blick auf den Grand Harbour und die Drei Städte. Das von Simon Rogan (dessen Restaurant L’Enclume im Lake District drei Michelin-Sterne führt) konzipierte und von Resident Chef Christian Cali umgesetzte Projekt ist das einzige Restaurant der Insel mit zwei Michelin-Sternen.

Die Philosophie von ION Harbour folgt dem Farm-to-Table-Konzept: Die Küche verwendet Produkte, die wann immer möglich auf den maltesischen Inseln angebaut, gezüchtet oder gefangen werden. Das Degustationsmenü wechselt mit den Jahreszeiten und integriert typische Erzeugnisse wie Lampuki (den Wahrzeichen-Fisch Maltas), Gemüse von lokalen Kleinbauern oder Salz von Gozo. Zu den Signature-Gerichten gehört ein Trüffelpudding mit Johannisbrotschalen, Bier von The Brew und gereiftem maltesischem Pecorino.

Für Gäste, die das Erlebnis auf die nächste Stufe heben möchten, gibt es ION at Sea – ein exklusives Dinner an Bord einer eleganten Riva 44. Während die Sonne hinter Valletta versinkt und sich die jahrhundertealten Mauern im Wasser des Grand Harbour spiegeln, genießen Gäste ein Degustationsmenü auf dem Meer – eine einzigartige Verbindung von Gastronomie, Landschaft und Kulturerbe.

MICHELIN Malta 2026 im Überblick

48 ausgezeichnete Restaurants

1 Restaurant mit zwei Sternen : ION Harbour by Simon Rogan

: ION Harbour by Simon Rogan 6 Restaurants mit einem Stern : De Mondion, Noni, Under Grain, Rosamì, Fernandõ Gastrotheque, Le GV

: De Mondion, Noni, Under Grain, Rosamì, Fernandõ Gastrotheque, Le GV 5 Bib Gourmand (darunter 1 Neueintrag)

(darunter 1 Neueintrag) 36 empfohlene Restaurants