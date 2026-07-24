Time Out Top20 BestFoodCities: Ein amüsanter, aber willkürlicher Blick auf die besten Food-Cities 2026

Zwischen subjektivem Lokalpatriotismus und dem wahren Puls der globalen Gastronomie. Die Liste der „Time Out Top20 BestFoodCities“ sorgt auch 2026 wieder für Gesprächsstoff. Basierend auf einer Umfrage unter über 24.000 Stadtbewohnern in 150 Metropolen und dem Urteil eines Expertengremiums wurde die peruanische Hauptstadt Lima an die Spitze gewählt .

Restaurant Keller Bangkok,

Time Out Top20 BestFoodCities

Doch wie bei jedem Ranking dieser Art, das naturgemäß subjektiv ist, lohnt sich ein genauerer Blick auf die Kriterien, die Überraschungen und die Frage, was eine Stadt wirklich zur kulinarischen Hauptstadt macht.

Die Top 20 im Überblick

Die vollständige Rangliste für 2026 präsentiert sich als bunter Strauß globaler Küchen :

Lima, Peru Bangkok, Thailand Mexiko-Stadt, Mexiko London, Großbritannien Barcelona, Spanien Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam Melbourne, Australien Peking, China Athen, Griechenland Lissabon, Portugal Kapstadt, Südafrika Osaka, Japan Bengaluru, Indien Neapel, Italien New York City, USA Hongkong Buenos Aires, Argentinien Marseille, Frankreich Kopenhagen, Dänemark Medellín, Kolumbien

Die Methodik: Zwischen Demokratie und Expertenwillkür

Time Out betont, dass die Liste zu 70% auf der „lokalen Stimmung“ und zu 30% auf Expertenmeinungen basiert . Befragt wurde nach Qualität, Erschwinglichkeit und Vielfalt der Restaurants sowie nach der Qualität des Lebensmitteleinkaufs . So entsteht ein Stimmungsbild, das stark von lokaler Begeisterung geprägt ist – und genau darin liegt sowohl die Stärke als auch die Schwäche des Rankings.

London erreichte etwa den höchsten Wert für die Qualität der Restaurants – 96% der Einheimischen bezeichnen das Angebot als „großartig“ oder „gut“ . Gleichzeitig fand nur knapp die Hälfte der Befragten, dass Essen in London erschwinglich ist . Ein Paradoxon, das die Diskrepanz zwischen kulinarischem Angebot und lokaler Lebensrealität aufzeigt.

Die Spitze: Lokalmatadore und ihre Ikonen

Lima: Der unangefochtene Spitzenreiter

Lima sichert sich den ersten Platz nicht nur aufgrund seiner beeindruckenden kulinarischen Vielfalt, sondern auch, weil die Stadt laut Umfrage der erschwinglichste Ort zum Essen unter den Top 20 ist. 85% der Befragten gaben an, dass das Essen hier preiswert sei . Mit Causa Limeña und Ceviche besitzt Lima zwei Ikonen der peruanischen Küche, die weltweit für Furore sorgen. Die hohe Bewertung für die Lebensmittelqualität (82% gaben 4 oder 5 Sterne) unterstreicht das hohe Niveau der lokalen Produkte.

Bangkok: Die unangefochtene Streetfood-Königin

Bangkok bleibt auf Platz zwei und ist ein Paradebeispiel für die Verbindung von Tradition und Moderne. Die Stadt wird für ihre „unvergleichliche Streetfood-Kultur“ gefeiert, in der Gerichte oft für weniger als 5 US-Dollar erhältlich sind . Gleichzeitig erlebt Bangkok einen Boom im Fine-Dining-Bereich, angeführt von jungen Köchen, die mit regionalen Zutaten experimentieren. Das Gericht Khao Tom Gui, eine von der chinesischer Küche beeinflusste Suppe, soll als ein Muss genannt werden .

Mexiko-Stadt: Tacos und Gourmet-Tempel

Der dritte Platz ist eine Reminiszenz an die Vielfalt Mexikos. Von Straßen-Tacos bis zu Sternerestaurants – Mexiko-Stadt bietet ein breites Spektrum, das 80% der Einheimischen als „qualitativ hochwertig“ einstufen. Der Taco al Pastor gilt als das Herzstück der lokalen Küche, aber die Stadt hat mit Pujol und anderen avantgardistischen Restaurants auch die internationale Gourmet-Welt im Blick.

Die Überraschungen: Asien und Lateinamerika im Aufwind

Auffällig ist das Abschneiden südostasiatischer Städte. Ho-Chi-Minh-Stadt erreicht Platz sechs, Peking Platz acht. Experten loben die Innovation in Ho-Chi-Minh-Stadt, wo selbst Phở in einem zwölf Gänge umfassenden Tasting-Menü neu interpretiert wird . Melbourne schafft es auf Platz sieben – nicht zuletzt wegen seiner legendären Kaffeehauskultur, die in der Umfrage als besonders erschwinglich hervorgehoben wird (68% der Befragten finden Kaffee hier günstig).

Die Absteiger und Kuriositäten: Ein Blick auf Europas Vertreter

Während London und Barcelona in den Top 5 bleiben, sticht der Fall Kapstadts ins Auge. Die südafrikanische Metropole fiel von Platz vier im Vorjahr auf Rang elf . Der Grund: Während 93% der Einheimischen die Qualität des Essens als hervorragend bewerten, empfinden nur 44% das Auswärtsessen als erschwinglich . Offenbar wiegt der Preis in der Wahrnehmung der Einheimischen schwerer als die Qualität – ein Phänomen, das in vielen der genannten Städte zu beobachten ist.

Athen (Platz 9) beeindruckt durch seine Mischung aus traditioneller Taverne und modernem Fine-Dining (13 Michelin-Sterne) . Lissabon (Platz 10) punktet mit seinen Neo-Tascas – modernisierten, authentischen Nachbarschaftsrestaurants, die traditionelle portugiesische Küche neu auflegen.

Einordnung durch den Gourmet Report

Gourmet Report sieht solche Rankings mit kritischen Distanz. Die Methodik der Time-Out-Liste ist zwar transparent und umfangreich, dennoch basiert sie auf Momentaufnahmen und subjektiven Meinungen. Eine Stadt wie New York, die nur auf Platz 15 landet, obwohl sie als „vielfältigste Essensszene“ der Top 20 gilt, zeigt die Grenzen der rein quantitativen Bewertung . Die Frage nach dem „besten“ Essen ist von persönlichem Geschmack, kulturellem Hintergrund und nicht zuletzt leider oft von der Tagesform des Kochs abhängig.

Fazit: Eine amüsante Inspirationsquelle

Die Time-Out-Liste ist ein hervorragender Gesprächsanlass und eine faszinierende Inspirationsquelle für die nächste kulinarische Reise. Sie unterstreicht den globalen Trend, dass Food zum zentralen Identitätsmerkmal einer Stadt wird und Kochkunst ein entscheidender Wirtschaftsfaktor im Tourismus ist .

Dennoch bleibt die Liste ein subjektives Vergnügen, das mit einem Augenzwinkern genossen werden sollte. Die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Teller – und die lässt sich nicht in ein Ranking pressen.