Central in Lima, Peru

– Das Central in Lima wird zum „World’s Best Restaurant 2023“ ernannt, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna

– Tim Raue ist auf Platz 40 und Nobelhart und Schmutzig belegen Platz 45

– Die bei einer Preisverleihungszeremonie in Valencia bekannt gegebene Liste für 2023 umfasst Restaurants aus 24 Gebieten auf fünf Kontinenten und stellt 12 Restaurants vor, die ihr Debüt geben

– Pía Salazar vom Nuema, Quito, erhält den von Sosa gesponserten Preis für den weltbesten Konditor

– Der Beronia World’s Best Sommelier Award wird an Miguel Ángel Millán vom Diverxo in Madrid verliehen

– Fyn in Kapstadt gewinnt den Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

– Table by Bruno Verjus (Nr. 10) in Paris erhält den Highest New Entry Award, gesponsert von Aspire Lifestyles

– Atomix (Nr. 8) wird mit dem Villa Massa Highest Climber Award ausgezeichnet, da das New Yorker Restaurant gegenüber der Liste von 2022 um 25 Plätze aufgestiegen ist

– Alchemist (Nr. 5) in Kopenhagen gewinnt den Gin Mare Art of Hospitality Award

– Der Estrella Damm Chefs‘ Choice Award geht an Julien Royer vom Odette in Singapur

Die Welt der Gastronomie kam in Valencia, Spanien, zusammen, um die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponserten The World’s 50 Best Restaurants Awards 2023 zu feiern. Das Central in Lima wurde zum besten Restaurant der Welt 2023 und zum besten Restaurant in Südamerika 2023 gekürt. Die Preisverleihung, die im Les Arts Opera House in Lima stattfand, ehrte die besten gastronomischen Talente aus 24 Ländern auf fünf Kontinenten.

Central, das Flaggschiff-Restaurant der Küchenchefs Virgilio Martinez und Pía León in Lima, wird auf Platz 1 gekrönt und löst damit den Gewinner von 2022, das Geranium in Kopenhagen, ab, das nun in die Ruhmeshalle der Besten aufgenommen wird.

Das auf Platz 2 der Liste 2022 platzierte Central ist eine Ode an Peru, mit einem Menü, das die einzigartige biologische Vielfalt der einheimischen Zutaten des Landes – unter der Leitung des Forschungsinstituts Mater Iniciativa – zusammen mit seinen Traditionen und seiner Geschichte zelebriert und sich gleichzeitig für Nachhaltigkeit einsetzt. Auf das Central folgen das Disfrutar (Nr. 2) in Barcelona und das Diverxo (Nr. 3) in Madrid.

Bestes Restaurant der Welt: Central in Lima, Peru

William Drew, Director of Content für The World’s 50 Best Restaurants, erklärt gegenüber Gourmet Report: „Es ist mir eine große Freude, die Liste der The World’s 50 Best Restaurants 2023 zu veröffentlichen und die fantastische Leistung des Central als neue Nummer 1 zu feiern. Virgilio Martinez, Pía León und das gesamte Central-Team haben mit ihren innovativen Gerichten und ihrer herzlichen Gastfreundschaft den Weg für die Würdigung einheimischer Zutaten geebnet. Ihr Engagement für die Forschung, der Respekt für das Erbe ihres Landes und die Förderung der einzigartigen biologischen Vielfalt Perus sind unübertroffen, und wir fühlen uns geehrt, das Central zum besten Restaurant der Welt zu küren, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna. Die diesjährige Liste zeigt, wie groß das kulinarische Talent auf der ganzen Welt ist, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie es sich im Jahr 2024 und darüber hinaus weiterentwickelt.“

Südamerika baut seine Position in der globalen Gastronomie weiter aus, denn der Kontinent ist mit insgesamt neun Restaurants vertreten, darunter zwei Neuzugänge: Das Kjolle von Pía León (Platz 28) in Lima und das El Chato (Platz 33) in Bogotá. Asien folgt mit sieben Restaurants auf der Liste, darunter das Odette in Singapur, das zum besten Restaurant Asiens gekürt wurde (Nr. 14), sowie die Neuzugänge Le Du (Nr. 15) und Gaggan Anand (Nr. 17) in Bangkok und Sézanne in Tokio (Nr. 37). Zwei Restaurants aus Dubai stehen zum ersten Mal auf der Liste: Das Trèsind Studio (Nr. 11) wurde zum besten Restaurant im Nahen Osten und in Afrika gekürt, vor dem Orfali Bros Bistro (Nr. 46).

Der Gin Mare Art of Hospitality Award geht an das Alchemist in Kopenhagen (Nr. 5). Ein fast mystisches Esserlebnis in einer abgelegenen, industriellen Ecke der Stadt. Ein Abend hier ist in mehrere „Akte“ unterteilt, in denen die Gäste von Chefkoch Rasmus Munk und seinem Team durch verschiedene Orte, Arten von Kunst und erzählende Momente geführt werden, begleitet von exquisiten Speisen, die aus Munks obsessiver Suche nach den besten Zutaten entstanden sind.

Pía Salazar vom Nuema in Quito ist die Gewinnerin des The World’s Best Pastry Chef Award, der von Sosa gesponsert wird. Die in Cuenca geborene Köchin, die bereits zum besten Konditor Lateinamerikas 2022 gekürt wurde, trägt mit ihren experimentellen Kreationen dazu bei, Ecuador auf der kulinarischen Landkarte zu verankern, indem sie Obst und Gemüse in süße Meisterwerke verwandelt, wie etwa Kokosnuss mit umamireicher Hefe und schwarzem Knoblauch oder Lauch und Vanille mit Cedrón, einem Kraut, das an Zitronenverbene erinnert.

Der Beronia World’s Best Sommelier Award wird in diesem Jahr zum zweiten Mal an Miguel Ángel Millán, Sommelier des Madrider Diverxo, verliehen. Er kuratiert fachmännisch Weinkombinationen, die zum ständig wechselnden Menü von Küchenchef Dabiz Muñoz passen, und bringt das Getränkeprogramm des Restaurants auf ein außergewöhnlich hohes Niveau, wodurch er sich als einer der wichtigsten Sommeliers in der internationalen Restaurantszene etabliert.

Der Gewinner des von Aspire Lifestyles gesponserten Preises für den besten Neuzugang ist Table by Bruno Verjus (Nr. 10). Der französische Autodidakt serviert in seinem Pariser Restaurant eine einfache, saisonale und unkomplizierte Küche, die unter den Feinschmeckern der Stadt eine treue Fangemeinde gefunden hat und sich schnell zu einem internationalen Restaurant entwickelt.

Atomix (Nr. 8) wird mit dem Villa Massa Highest Climber Award ausgezeichnet und zum besten Restaurant Nordamerikas ernannt, nachdem das New Yorker Lieblingsrestaurant in der letztjährigen Rangliste um 25 Plätze aufgestiegen ist. Das intime Degustationsmenü-Restaurant mit 14 Plätzen des Ehepaars Junghyun ‚JP‘ und Ellia Park wurde mit dem Gin Mare Art of Hospitality Award im Rahmen von The World’s 50 Best Restaurants 2022 ausgezeichnet und seine fortschrittliche und unverwechselbare koreanische Küche wurde allgemein gelobt.

Julien Royer vom Odette (No.14) in Singapur gewinnt den Estrella Damm Chefs‘ Choice Award. Dieser Sonderpreis wird an einen Koch verliehen, der einen bedeutenden positiven Einfluss auf die kulinarische Gemeinschaft ausgeübt hat, und geht an die weltweit führenden Köche. Royers Restaurant Odette in der Nationalgalerie der Stadt wird außerdem zum besten Restaurant Asiens 2023 gekürt.

Der Flor de Caña Sustainable Restaurant Award geht in diesem Jahr an das Fyn (Nr. 75) in Kapstadt, wo der Gründer und Chefkoch Peter Tempelhoff es sich zur Aufgabe gemacht hat, Grenzen zu verwischen, indem er Südafrika mit Techniken interpretiert, die weitgehend in der japanischen Küche verwurzelt sind. Diese Auszeichnung wird von der Sustainable Restaurant Association unabhängig geprüft, die die Betriebe anhand einer Vielzahl von Kriterien bewertet, darunter Umwelt- und Sozialverantwortung, Engagement in der Gemeinde und Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Im Rahmen des Abends wurden auch die Preisträger der im Vorfeld angekündigten Sonderpreise geehrt, darunter die Gewinner der Champions of Change, Nora Fitzgerald Belahcen, Gründerin des marokkanischen Sozialunternehmens Amal, und Othón Nolasco und Damián Diaz, das Duo hinter dem Projekt No Us Without You LA für Ernährungssicherheit. Elena Reygadas, Gewinnerin des The World’s Best Female Chef Award, Andoni Luis Aduriz vom Mugaritz, Gewinner des Icon Award, und das New Yorker Restaurant Tatiana von Kwame Onwuachi, Gewinner des Resy One To Watch Award, bekamen ihre Trophäen auf der Bühne überreicht.

Die Verleihung der World’s 50 Best Restaurants 2023, die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponsert wurde und im Opernhaus Les Arts in Valencia stattfand, markiert das 21. Jahr des prestigeträchtigen globalen Gastronomierankings.

Das Abstimmungsverfahren

Die Liste der World’s 50 Best Restaurants 2023 wird von 1.080 internationalen Restaurantfachleuten und weitgereisten Feinschmeckern gewählt, die die The World’s 50 Best Restaurants Academy bilden. Die geschlechterparitätisch besetzte Akademie besteht aus 27 verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt, die jeweils 40 Mitglieder haben, darunter einen Vorsitzenden. Kein Sponsor der Veranstaltung hat Einfluss auf das Abstimmungsverfahren. Es ist also überhaupt nicht notwendig, San Pelligrino und Acqua Panna Wasser anzubieten, in der Hoffnung, in die Liste aufgenommen zu werden!

Natürlich sind das nicht wirklich die 50 besten Restaurants der Welt, sondern die, die 1080 Fachleute in 72 Regionen dafür halten. Da niemand alle Regionen der Welt besuchen kann, ist diese Liste natürlich subjektiv. Spanischsprechende wählen in der Regel spanisch sprechende Restaurants, Österreicher und Schweizer wählen diszipliniert den jeweils erfolgsversprechenden Koch, die Deutschen streuen gerne ihre Stimmen ….

Nehmen Sie die Liste als guten Indikator dafür, wer gerade in einer Region „in“ ist. Dann macht die Liste auch Sinn!

Das Beratungsunternehmen Deloitte bewertet unabhängig die Liste The World’s 50 Best Restaurants, einschließlich der Rangliste der Plätze 51-100. Diese Beurteilung gewährleistet, dass die Integrität und Authentizität des Abstimmungsprozesses und der daraus resultierenden Listen geschützt sind.

Die Besten der Besten

Die unten aufgeführten Restaurants der Elitegruppe der Nummer 1 haben ihren Wert mehr als bewiesen und werden nun für immer als ikonische Restaurants in der Ruhmeshalle der Besten der Besten geehrt werden. Die Chefköche und Gastronomen, die ihre Restaurants an die Spitze der Liste geführt haben, haben den Wunsch geäußert, in die Zukunft des Sektors zu investieren und der Gastronomiewelt durch neue Projekte und Initiativen „etwas zurückzugeben“. Die folgenden Restaurants wurden seit Bestehen der Liste auf Platz 1 der The World’s 50 Best Restaurants gesetzt und waren daher für die Wahl 2023 und darüber hinaus nicht mehr wählbar:

– El Bulli (2002, 2006-2009)

– French Laundry (2003-2004)

– Fat Duck( 2005)

– Noma – ursprünglicher Standort (2010-2012, 2014)

– El Celler de Can Roca (2013, 2015)

– Osteria Francescana (2016, 2018)

– Eleven Madison Park (2017)

– Mirazur (2019)

– Noma – aktueller Standort (2021)

– Geranium (2022)

The World’s 50 Best Restaurants:

Position Restaurant Location 1 Central Lima 2 Disfrutar Barcelona 3 Diverxo Madrid 4 Asador Etxebarri Atxondo 5 Alchemist Copenhagen 6 Maido Lima 7 Lido 84 Gardone Riviera 8 Atomix New York 9 Quintonil Mexico City 10 Table by Bruno Verjus Paris 11 Trèsind Studio Dubai 12 A Casa do Porco São Paulo 13 Pujol Mexico City 14 Odette Singapore 15 Le Du Bangkok 16 Reale Castel di Sangro 17 Gaggan Anand Bangkok 18 Steirereck Vienna 19 Don Julio Buenos Aires 20 Quique Dacosta Denia 21 Den Tokyo 22 Elkano Getaria 23 Kol London 24 Septime Paris 25 Belcanto Lisbon 26 Schloss Schauenstein Fürstenau 27 Florilège Tokyo 28 Kjolle Lima 29 Boragó Santiago 30 Frantzén Stockholm 31 Mugaritz San Sebastian 32 Hiša Franko Kobarid 33 El Chato Bogotá 34 Uliassi Senigallia 35 Ikoyi London 36 Plénitude Paris 37 Sézanne Tokyo 38 The Clove Club London 39 The Jane Antwerp 40 Restaurant Tim Raue Berlin 41 Le Calandre Rubano 42 Piazza Duomo Alba 43 Leo Bogotá 44 Le Bernardin New York 45 Nobelhart & Schmutzig Berlin 46 Orfali Bros Bistro Dubai 47 Mayta Lima 48 La Grenouillère La Madeleine-sous-Montreuil 49 Rosetta Mexico City 50 The Chairman Hong Kong

Central in Lima, Peru Zusammenfassung Bestes Restaurant der Welt: Central in Lima, Peru. Natürlich sind das nicht wirklich die 50 besten Restaurants der Welt, sondern die, die 1080 Fachleute in 72 Regionen dafür halten. Da niemand alle Regionen der Welt besuchen kann, ist diese Liste natürlich subjektiv.