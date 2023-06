Berliner Meisterköche 2023

Sie stehen für die gastronomische Vielfalt und das kulinarische Berlin: Die „Berliner Meisterköche“. Eine unabhängige, zwölfköpfige Jury, bestehend aus Food-Journalisten und -Kennern, hat nun die jeweils fünf Kandidatinnen und Kandidaten in den folgenden Kategorien nominiert: „Berliner Meisterkoch 2023“, „Aufsteiger des Jahres 2023“, „Berliner Gastgeber 2023“, „Berliner Szenerestaurant 2023“, „Berliner Kiezmeister 2023“, „Berliner Barkultur 2023“ und „Gastronomischer Innovator 2023“.

Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer Partner für Berlin: „Berlin ist eine Stadt, die kulinarisch überrascht, die sich immer wieder neu erfindet, gerade in der Gastronomie. Das zeigen auch in diesem Jahr die Nominierungen der Berliner Meisterköche. Sie stehen für Berlins Qualität und Stärke der Restaurantkultur, für die kulinarische Bandbreite, Innovation und Kreativität mit internationaler Strahlkraft.“

Aus insgesamt von der Jury vorgeschlagenen 205 Kandidatinnen und Kandidaten sowie Gastronomiebetrieben hat die Jury in ihrer Sitzung für jede Kategorie fünf Nominierte bestimmt; der Gastronomische Innovator wird erst zur Preisverleihung bekannt gegeben. Neu in diesem Jahr ist, dass auch Teams nominiert wurden.

Berliner Meisterkoch 2023:

Dylan Watson-Brawn, Ernst

Gal Ben Moshe, Prism

Julia A. Leitner & René Frank (Meisterköche-Team), CODA

Lode van Zuylen, Lode & Stijn

The Duc Ngo, Le Duc Salon

Aufsteiger des Jahres 2023:

Alina Jakobsmeier, Pars

Dominik Matokanovic, Tante Fichte

Jinok Kim-Eicken, NaNum

Rosa Beutelspacher, hallmann & klee

Sebastian Leyer, Macionga

Berliner Gastgeber 2023:

Bini Lee, Gastgeberin, Kochu Karu

Falco Mühlichen, Restaurantleiter & Gastgeber, Rutz

Janine Woltaire, Patricia Lee und Sarah Hallmann (Gastgeberinnen-Team), hallmann & klee

Juliane Winkler, Lokalleiterin, Nobelhart & Schmutzig

Rebecca Bassoff, Gastgeberin, estelle dining

Berliner Szenerestaurant 2023:

Berta

Ember

Julius

Sathutu

Trio

Berliner Kiezmeister 2023:

Damaskus Konditorei, Neukölln

KaDeWe – Die Sechste, Schöneberg

Mimi Ferments, Wedding

Vom Einfachen das Gute, Mitte

Wald Königsberger Marzipan, Charlottenburg

Berliner Barkultur 2023:

Freundschaft

Mr. Susan

Nomi Weinbar

Victoria Bar

Wax on

Berliner Meisterköche 2023

Viel Neues hat sich in der Gastronomie getan: Nachhaltigkeit mit Themen wie zero bzw. low waste spiegeln sich in den Vorschlägen der Jury wider, aber auch Zukunftstrends und Internationalität. Und außerdem Frauenpower: So viel Köchinnen und Gastgeberinnen wie in diesem Jahr standen bisher noch nie auf der Shortlist der Meisterköche. Neuigkeiten von der Jury gibt es ebenfalls zu berichten: Neben der Benennung von vier neuen Juroren wurden Tina Hüttl und Dr. Stefan Elfenbein als Juryvorsitzende bestätigt.

Juryvorsitzende Tina Hüttl: „Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit dieser um vier neue Mitglieder erweiterten Jury über die Besten der Berliner Gastronomie abstimmen zu dürfen. Ich bin ein absoluter Fan der diesjährigen Shortlist. Von der lokal geschätzten syrischen Konditorei bis hin zu weltweit bekannten Restaurants ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei – quer durch alle Stadtteile, Preisklassen, Nationalitäten und kulinarischen Kulturkreise. Berlins Gastronomie zeigt mal wieder, dass sie einfach nie stehen bleibt. Selbst wenn man denkt, man hat schon alles einmal gegessen, wird man hier garantiert immer wieder von neuen, außergewöhnlichen und inspirierenden Läden überrascht.“

Dr. Stefan Elfenbein, Vorsitzender der Jury: „Die Würfel sind gefallen, die Jury hat entschieden, und so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie seit Gründung der Berliner Meisterköche standen diesmal in den sechs Kategorien zur Wahl. Die klare Botschaft: Berlins genussvolle Vielfalt bleibt ungebrochen. Zwei Gruppen stechen hervor. Zum einen die Neuberliner, etwa aus Israel, Syrien, Sri Lanka, Korea, den Niederlanden, Italien, Kanada oder auch mit kroatischen Wurzeln, die 2023 als Meisterköche, Aufsteiger und stolze Gastgeber ganz an der Spitze mitspielen. Und zum anderen die Frauen, die sich nicht mehr ’nur‘ wie zuletzt an von Männern dominierten Orten erfolgreich behaupten, sondern jetzt wie im Hallmann & Klee, Pars, Happa und Dòttir einfach zusammen ihr eigenes tolles Ding machen. Unschätzbarer Input kommt zudem von den vier neuen Jurymitgliedern, die wir, der Vorsitz, von Herzen willkommen heißen.”

Der Experten-Jury gehören die folgenden Jurorinnen und Juroren an:

Dr. Stefan Elfenbein, Vorsitzender der Jury, Autor für die Magazine „Der Feinschmecker“ und „Foodie“

Tina Hüttl, Vorsitzende der Jury, Berliner Zeitung

Felix Denk, Redakteur des Tagesspiegel

Prof. Dr. Dieter Großklaus, „Chaîne des Rôtisseurs“ (Ehrenpräsident)

Lorraine Haist, freie Journalistin und Autorin für verschiedene Zeitungen und Magazine

Stefanie Hofeditz, freie Journalistin, B.Z

Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der Berlin Food Week

Clemens Niedenthal, Redakteur des Tip & Ressortleitung Food

Nikolas Rechenberg, Gourmetwelten

Annika Schönstädt, freie Autorin für Tagesspiegel, Zeit online, Feinschmecker

Dr. Erwin Seitz, freier Journalist, Buchautor und Gastronomiekritiker

Jan-Peter Wulf, Fachjournalist und Gründer nomyblog

Das Ergebnis der Wahl der Berliner Meisterköche 2023 wird auf dem Gala Diner am 18. November 2023 bekannt gegeben. Die bisherigen Preisträger der Berliner Meisterköche seit Beginn der Ehrung im Jahr 1997 werden in einer Chronik kommuniziert. Weitere Informationen zum Projekt Berliner Meisterköche sowie die Historie erhalten Sie unter: https://www.berlin-partner.de/netzwerk/berliner-meisterkoeche/.

Die Berliner Meisterköche

Partner für Berlin als Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing hat es sich 1994 zur Aufgabe gemacht, Berlin zu vermarkten. Dazu gehört die Förderung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen, die der Hauptstadt und dem Wirtschaftsstandort Berlin dienen. So profiliert Partner für Berlin mit der Marke „Berliner Meisterköche“die gehobene Restaurantkultur und die Vielfalt der Gastro-nomieszene der Hauptstadt als wichtigen Wirtschaftsfaktor und Aushängeschild der Stadt, denn gutes Essen und gute Geschäfte gehören zusammen. Seit 1997 werden deshalb jährlich Personen aus der Gastronomie und kulinarische Konzepte in verschiedenen Kategorien der „Berliner Mei-sterköche“ausgezeichnet. Zu den ehemaligen Preisträgern gehören u.a. Sonja Frühsammer, Tim Raue, Sebastian Frank und Cookie Heinz Gindullis.

