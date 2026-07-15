In den verwinkelten Gassen der Altstadt von Palma verbirgt sich ein einzigartiges gastronomisches Erbe, das mit den alten handwerklichen Backöfen der Insel verbunden ist. Der Duft von frisch gebackenem Brot, Ensaimadas und traditionellen Süßspeisen ist hier Teil der mallorquinischen Identität. Die „Route der historischen Bäckereien von Palma“ führt Besucher zu Orten, an denen Geschichte, Handwerk und kulinarische Kreativität auf faszinierende Weise miteinander verschmelzen.

Forn des Teatre, Palma, Mallorca, (c)islikemint

Route der historischen Bäckereien von Palma de Mallorca

Der „Forn“ – Herzstück mallorquinischer Backkultur

Das Wort „forn“ , das auf Katalanisch „Ofen“ bedeutet, stammt vom lateinischen „furnus“ ab – einem Begriff, der im alten Rom verwendet wurde, um den Ort zu bezeichnen, an dem Brot und andere Lebensmittel durch Hitze gebacken wurden. Auf Mallorca war der „forn“ jahrhundertelang weit mehr als nur ein Ort der Zubereitung: Er war ein Treffpunkt der Stadtviertel, ein Ort, an dem familiäres Wissen weitergegeben und Rezepte von Generation zu Generation überliefert wurden.

Auch heute noch sind diese Öfen Hüter des gastronomischen Erbes der Insel und passen sich den neuen Zeiten an, ohne dabei ihre Wurzeln zu verlieren. In den Gassen der Altstadt von Palma finden Besucher eine gastronomische Route, auf der Tradition und Moderne durch authentische Aromen miteinander verschmelzen. Von den klassischen mallorquinischen Ensaimadas über Brote aus lokalen Weizensorten bis hin zu kreativen Neuinterpretationen der mediterranen Küche – jedes Lokal hat seine eigene Geschichte zu erzählen.

Forn de La Glòria: Die Essenz der traditionellen mallorquinischen Bäckerei

Im historischen Herzen von Palma gelegen, steht der Forn de La Glòria für die Fortführung der mallorquinischen Handwerksbäckerei. Seine Authentizität beruht auf der Bewahrung traditioneller Rezepte und Herstellungstechniken, die über Jahrzehnte weitergegeben wurden, und hält so den Geist der alten Backöfen der Insel am Leben. Besucher können eine Auswahl an Produkten entdecken, die nach handwerklichen Methoden hergestellt werden, bei denen Zeit, Geduld und die Qualität der Zutaten im Vordergrund stehen. Die traditionellen Süßspeisen und Brotsorten erinnern an ein Mallorca mit einfachen und intensiven Aromen und machen jeden Bissen zu einer Erinnerung an die lokale Gastronomie.

Forn del Santo Cristo: Seit über einem Jahrhundert der mallorquinischen Ensaimada verschrieben

Mit seiner über 100-jährigen Geschichte ist der Forn del Santo Cristo einer der bekanntesten Namen in Palma, wenn es um traditionelle Ensaimadas geht. Die Legende besagt, dass ein Bäcker einst eine Ladung Brot verbrannte, ein Kruzifix in die Luft warf und ausrief: „¡Santo Cristo!“ – und so erhielt der Ofen seinen Namen .

Die Geschichte eines Traditionshauses

Der Ofen wurde 1910 von der Familie Coll gegründet und über ein halbes Jahrhundert lang von den Schwestern Antònia und Joana Coll geführt . 1960 ging das Geschäft an die Brüder Ángel und Pedro Calleja über, die das Unternehmen mit persönlichen Ensaimada-Lieferungen an Hotels stark ausbauten . Seit 2010 führt Maria Mas das Traditionshaus und bleibt den Ursprüngen, Rezepten und traditionellen Methoden treu .

Internationale Bekanntheit

Der Forn del Santo Cristo hat sich durch den Online-Verkauf von Ensaimadas eine internationale Kundschaft aufgebaut – Bestellungen gingen bereits bis in die Dominikanische Republik und in die USA . In Europa sind Frankreich und Deutschland zu wichtigen Absatzmärkten geworden . Das Sortiment umfasst neben den berühmten Ensaimadas auch Kartoffel-Cocas (Cocas de patatas) und Croissants, wobei das Pistazien-Croissant von Besuchern besonders gelobt wird . Die Backwaren werden vakuumverpackt und sind bis zu 25 Tage haltbar .

Neben der Filiale in der Carrer dels Paraires betreibt das Haus weitere Standorte in der Carrer Sant Miquel, der Carrer Colom sowie im Einkaufszentrum Fan Mallorca .

Fornet de la Soca: Die wiederentdeckten Aromen Mallorcas

An der Plaça de Weyler bietet Fornet de la Soca einen neuen Blick auf die älteste mallorquinische Gastronomie. Das Projekt von Tomeu Arbona und María José Orero entstand nach der Wirtschaftskrise von 2008, als das Paar seine Arbeit im Bildungs- und Sozialbereich verlor und sich als Konditoren neu erfand .

Archäologie des Geschmacks

Das Konzept der Bäckerei ist einzigartig: Forschung, Wiederbelebung und Förderung der mallorquinischen Gastronomie stehen im Mittelpunkt. Viele Rezepte wurden aus Klosterarchiven, privaten Rezeptsammlungen und Herrenhäusern des 18. Jahrhunderts geborgen . Die Reise begann mit einem Rezeptbuch des Augustinermönchs Fray Jaume Martí aus dem 18. Jahrhundert und wurde später um Manuskripte aus Adelshäusern und eine Studie von Erzherzog Ludwig Salvator erweitert, der im 19. Jahrhundert auf Mallorca lebte.

Wiederbelebte Getreidesorten und Rezepte

Das Bekenntnis zur Authentizität spiegelt sich in der Verwendung traditioneller mallorquinischer Getreidesorten wie „Xeixa“ und „Vestit“ wider, aus denen handwerklich hergestellte Brote mit ganz eigenem Charakter gebacken werden . Diese Brote gehören zu den besten Spaniens und sind in die „Ruta del Buen Pan“ aufgenommen.

Zu den wiederbelebten Spezialitäten zählen:

Entrunyellades – eine geflochtene Ensaimada mit Kartoffeln, die auf jüdische Wurzeln zurückgeht und an den runden Challah-Brotzopf erinnert

– eine geflochtene Ensaimada mit Kartoffeln, die auf jüdische Wurzeln zurückgeht und an den runden Challah-Brotzopf erinnert Canyalons – gefüllte Teigrollen mit hausgemachter Creme

– gefüllte Teigrollen mit hausgemachter Creme Robiols – traditionelle gefüllte Teigtaschen

– traditionelle gefüllte Teigtaschen Tortada reial – ein Mandel-Gató mit Quittenmarmelade und Eigelb-Konfitüre, überzogen mit Baiser, der einst mit Heiligenbildchen verziert wurde

– ein Mandel-Gató mit Quittenmarmelade und Eigelb-Konfitüre, überzogen mit Baiser, der einst mit Heiligenbildchen verziert wurde Panades – herzhafte Teigtaschen, darunter eine Artischocken-Variante aus der Besitzung Son Tei

– herzhafte Teigtaschen, darunter eine Artischocken-Variante aus der Besitzung Son Tei Pandes dels Ermitans – gefüllt mit Stockfisch und Gemüse, ursprünglich aus Valldemossa

Historische Architektur

Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert beherbergt seit 1916 den Ofen und bewahrt die moderne Holzfassade im Jugendstil, die von einem geflügelten Drachen bekrönt wird . Die Bäckerei wurde 2024 in den Katalog der Emblematic Shops von Palma (Kategorie 1A) aufgenommen .

Forn de Sa Llotgeta: Ein historischer Ofen mit 600-jähriger Geschichte

Der Forn de Sa Llotgeta bietet ein gastronomisches Erlebnis, das mit der Geschichte und dem Kennenlernen mallorquinischer Traditionen verbunden ist. Diese rund 600 Jahre alte Bäckerei bewahrt den Charakter der alten handwerklichen Produktionsstätten und ist zu einem Ort geworden, an dem die kulinarische Kultur der Insel weitergegeben wird .

Kulinarische Workshops

Deborah Piña, die auf die traditionelle mallorquinische Küche spezialisiert ist und mallorquinische und französische Wurzeln hat, veranstaltet hier gastronomische Workshops, bei denen die Wiederbelebung des lokalen kulinarischen Erbes, Nachhaltigkeit und die Bedeutung kleiner Erzeuger im Mittelpunkt stehen .

Die Workshops beginnen mit einem Besuch des Mercat de l’Olivar, dem größten traditionellen Markt Palmas, wo lokale Produzenten Fleisch, Käse und Fisch von höchster Qualität anbieten . Zurück im historischen Backhaus, bereiten die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung ein vollständiges, saisonales mallorquinisches Menü zu, das mit lokalen Weinen genossen wird. Der ehemalige Ofen aus dem Mittelalter bietet dabei eine authentische Kulisse für dieses Erlebnis .

Route der historischen Bäckereien von Palma de Mallorca

Forn de Sant Joan: Vom Brotbackofen zum Gourmetrestaurant

Mitten im Stadtteil La Lonja befindet sich das Restaurant Forn de Sant Joan Palma, ein Ort, der architektonische Geschichte und zeitgenössische Küche vereint. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert bewahrt Elemente seiner Vergangenheit als ehemaliger Brotbackofen und verbindet die historische Essenz des Ortes mit einem modernen, eleganten Design .

Mediterrane Kreativität mit Geschichte

Die Speisekarte umfasst Tapas, Fischgerichte, Fleischgerichte, Reisgerichte, Pasta sowie von lokalen Produkten inspirierte Kreationen, begleitet von einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an mallorquinischen Weinen . Die ehemaligen Räume, in denen einst der Brotteig verarbeitet wurde, sind heute Teil des Restauranterlebnisses . Die Verbindung von Kulturerbe, Gastronomie und Design macht diese ehemalige Bäckerei zu einem Beispiel dafür, wie sich Tradition weiterentwickeln kann, ohne ihre Identität zu verlieren.

Zusammenfassung der historischen Bäckereien von Palma

Bäckerei Gründung Spezialität Besonderheit Forn de La Glòria – Traditionelle Brotsorten und Süßspeisen Bewahrung der handwerklichen Backtradition Forn del Santo Cristo 1910 Ensaimada, Kartoffel-Coca, Pistazien-Croissant Seit 1910 in Familienhand, internationaler Versand Fornet de la Soca 2010 (Konzept) Wiederbelebte historische Rezepte, lokale Getreidesorten (Xeixa, Vestit) Forschung in Klosterarchiven, Ruta del Buen Pan Forn de Sa Llotgeta 18. Jh. / 600 Jahre Gebäude Kulinarische Workshops, traditionelle Küche 600 Jahre alt, von Deborah Piña geführt Forn de Sant Joan 19. Jh. (Gebäude) Mediterrane Gourmet-Küche, Tapas Ehemalige Bäckerei, heute Restaurant



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