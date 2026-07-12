Die neue Ausgabe des MICHELIN Kroatien ist veröffentlicht worden und zeigt die Dynamik der kroatischen Gastronomie. Insgesamt wurden 20 neue Restaurants in die Selektion aufgenommen, darunter ein neues Ein-Sterne-Restaurant, drei neue Bib Gourmand-Auszeichnungen und vier Sonderpreise für herausragende Talente.

Küchenchef Goran Hrastovčak und Dragana Kovačević –

MICHELIN Kroatien 2026

Highlights der neuen Ausgabe

Agli Amici in Rovinj behält seine zwei Michelin-Sterne und bleibt damit das Spitzenrestaurant des Landes.

in behält seine zwei und bleibt damit das Spitzenrestaurant des Landes. Harry’s Piccolo Poreč erhält seine erste Michelin-Stern und steigt damit in den Kreis der 13 Ein-Sterne-Restaurants auf.

erhält seine erste und steigt damit in den Kreis der 13 Ein-Sterne-Restaurants auf. Drei neue Bib Gourmand -Auszeichnungen gehen an Bistro Loora (Đakovo), Lulu Fusion Bistro (Osijek) und Nuré (Zagreb).

-Auszeichnungen gehen an (Đakovo), (Osijek) und (Zagreb). Vier Spezialpreise werden an talentierte Köche, Sommeliers und Servicekräfte vergeben.

werden an talentierte Köche, Sommeliers und Servicekräfte vergeben. 16 weitere Restaurants wurden in die Hauptauswahl aufgenommen.

Agli Amici Rovinj: Zwei Sterne – unveränderte Exzellenz

Seit drei Jahren überzeugt das Agli Amici in Rovinj auf höchstem Niveau. Küchenchef Emanuele Scarello und Resident Chef Simone de Lucca – ehemals Inhaber des italienischen Traditionshauses Agli Amici in Udine – bieten eine außergewöhnliche Gourmet-Erfahrung. Die Lage direkt am Hafen mit atemberaubendem Panoramablick macht jeden Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, zur Kroatien Ausgabe 2026:

„Wir freuen uns sehr, die 20 Adressen willkommen zu heißen, die in diesem Jahr in den prestigeträchtigen Guide MICHELIN Kroatien aufgenommen wurden. Diese Entwicklung spiegelt den Fortschritt wider, der in der nationalen kulinarischen Landschaft stattgefunden hat, insbesondere in Istrien. Mit dem Aufstieg des Restaurants Harry’s Piccolo Poreč in die Familie der Ein-Sterne-Restaurants etabliert sich die Region als kulinarisches Reiseziel der Wahl. Die Hauptstadt Zagreb glänzt erneut mit ihren zahlreichen Restaurants mit vielfältigen Konzepten. Insgesamt beobachten wir einen sehr positiven und dynamischen Trend, der die kontinuierliche Entwicklung der Gastronomiebranche widerspiegelt. So findet man in Kroatien sowohl innovative Adressen als auch Restaurants, die sich für eine einfachere und traditionellere Küche entscheiden, die das enorme Potenzial der lokalen Zutaten hervorhebt. Eines ist sicher: Diese schöne Selektion trägt dazu bei, den Ruf des Landes als gastronomisches Reiseziel von weltweitem Rang zu stärken.“ Michelin Deutschland 2026

Neue Ein-Stern-Auszeichnung: Harry’s Piccolo Poreč

Das als gastronomisches Aushängeschild des luxuriösen neuen Pical Resorts eröffnete Harry’s Piccolo Poreč (www.harryspiccoloporec.com ) ist viel mehr als „nur“ das Zweitlokal des gleichnamigen Triestiner 2-Sterne-Restaurants. Dafür sorgt das Team am Herd mit Küchenchef Goran Hrastovčak und Dragana Kovačević (Gault Millau- „Patissière des Jahres 2024“), die schon früher gemeinsam im 3-Hauben-Gourmet-Restaurant Spinnaker groß aufkochten. Mit Supervising aus Triest geht´s nun noch einen Schritt weiter.

Das puristische Ambiente des in Weiß-, Schwarz- und Beigetönen gehaltenen Lokals mit seinen geometrischen Formen lenkt den Fokus auf die kunstvoll angerichteten Teller. Inspiriert von den besten Produkten entlang der historischen Parenzana-Eisenbahnstrecke, die Poreč einst mit Triest verband, lädt Goran Hrastovčak zur sinnlich-genussvollen Gourmetreise. Zur Wahl stehen zwei Menüs, deren Gerichte auch individuell zusammenstellbar sind. Alles raffiniert in perfekter geschmacklicher Harmonie, wie etwa der von Michelin hervorgehobene Hummer mit Béarnaise-Sauce, verfeinert mit Kruškovac-Birnenlikör, schwarzem Trüffel und grünem Pfeffer. Die legendären „Harry’s Klassiker“, wie der maritime Caesars Salad oder der cremig-aromatische Harrysotto mit Plankton und Sardellen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Drei neue Bib Gourmand-Auszeichnungen

Bistro Loora – Đakovo : Gelegen in einer belebten Fußgängerzone nahe der Kathedrale, bietet dieses kleine Bistro lokale Spezialitäten mit modernem Touch. Highlight ist das Rindfleisch Wellington , das Signature-Gericht des Hauses.

: Gelegen in einer belebten Fußgängerzone nahe der Kathedrale, bietet dieses kleine Bistro lokale Spezialitäten mit modernem Touch. Highlight ist das , das Signature-Gericht des Hauses. Lulu Fusion Bistro – Osijek : In der Nähe des historischen Zentrums serviert dieses Bistro kreative, asiatisch inspirierte Küche mit regionalen Zutaten. Die harmonischen und ausgewogenen Gerichte werden in intimer Atmosphäre oder auf der Terrasse serviert.

: In der Nähe des historischen Zentrums serviert dieses Bistro kreative, asiatisch inspirierte Küche mit regionalen Zutaten. Die harmonischen und ausgewogenen Gerichte werden in intimer Atmosphäre oder auf der Terrasse serviert. Nuré – Zagreb: Ein kleines Bistro mit nur vier Tischen, geführt von einer koreanischen Familie mit internationaler Erfahrung. Die Küche verbindet französische Techniken mit koreanischen Akzenten. Zu den Signature-Gerichten gehören Brokkoli-Hummus mit Scamorza, knusprigen Zwiebeln und Paprikapulver sowie ein Lammkarree mit geräuchertem Kartoffelpüree, Harissa, gegrillten Paprika und Green-Goddess-Sauce.

16 neue Restaurants im Michelin Kroatien

Folgende Häuser wurden neu in die Selektion aufgenommen:

7 Seas by Matija Bogdan – Njivice

– Njivice Cantilly Garden – Samobor

– Samobor Dida – Crikvenica

– Crikvenica Fosa – Zadar

– Zadar Jaz by Ana Ros Poreč – Poreč

– Poreč Jeska Fine Bistro – Makarska

– Makarska Kiyomi – Zagreb

– Zagreb Konoba Campanelo – Mirlovic Zagora

– Mirlovic Zagora Labrax – Zadar

– Zadar Maguro – Zadar

– Zadar Nico’s Bar & Bistro – Zagreb

– Zagreb Plavi Podrum – Opatija

– Opatija Sol – Zagreb

– Zagreb Stancija Kovacici – Opatija

– Opatija The Lubenice Restaurant – Cres

– Cres The Restaurant Hotel Supetar – Cavtat

Vier MICHELIN-Spezialpreise für herausragende Talente

Preis für den jungen Koch : Marin Pleše – Restaurant Vila Rova , Malinska. Der junge Chef überzeugt mit modernen Techniken und authentischen, lokalen Produkten. Sein Können und seine Reife haben die Inspektoren besonders beeindruckt.

: – Restaurant , Malinska. Der junge Chef überzeugt mit modernen Techniken und authentischen, lokalen Produkten. Sein Können und seine Reife haben die Inspektoren besonders beeindruckt. Preis für die Sommellerie : Branimir Vukšić – Restaurant Pelegrini (ein Stern), Šibenik. Mit seiner exzellenten Weinkarte, die vor allem kroatische Weine in den Mittelpunkt stellt, lädt er zu einer emotionalen Entdeckungsreise durch Dalmatien ein.

: – Restaurant (ein Stern), Šibenik. Mit seiner exzellenten Weinkarte, die vor allem kroatische Weine in den Mittelpunkt stellt, lädt er zu einer emotionalen Entdeckungsreise durch Dalmatien ein. Preis für die Eröffnung des Jahres : Nuré (Bib Gourmand) – Zagreb. Das junge Team um Hwan Woong Kim , Chef Minyoung Kim und den Eigentümer hat mit diesem intimen Restaurant ein kreatives Fusion-Konzept verwirklicht, das französische Kochkunst mit koreanischen Akzenten verbindet.

: (Bib Gourmand) – Zagreb. Das junge Team um , und den Eigentümer hat mit diesem intimen Restaurant ein kreatives Fusion-Konzept verwirklicht, das französische Kochkunst mit koreanischen Akzenten verbindet. Preis für den Service: Tjitske Dekic-Brusse – Restaurant Monte, Rovinj. Sie sorgt für einen perfekt abgestimmten, präzisen und zugleich herzlichen Service, der das gastronomische Erlebnis im ersten Sterne-Restaurant Kroatiens abrundet.

MICHELIN Kroatien 2026 in Zahlen

112 ausgezeichnete Restaurants insgesamt

insgesamt 1 Restaurant mit zwei Sternen

13 Restaurants mit einem Stern (davon 1 Neuauszeichnung)

(davon 1 Neuauszeichnung) 14 Bib Gourmand (davon 3 Neuauszeichnungen)

(davon 3 Neuauszeichnungen) 84 empfohlene Restaurants (davon 16 Neuaufnahmen)