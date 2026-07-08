Bei der Michelin Guide Ceremony 2026 in Frankfurt wurden am 23. Juni die besten Restaurants Deutschlands ausgezeichnet. Zu den Preisträgern zählt auch Mario Lohninger: Sein Restaurant Lohninger wurde erstmals mit einem Michelin-Stern geehrt. Für den Spitzenkoch ist die renommierte Auszeichnung jedoch nicht neu. Bereits mit dem Silk im legendären Cocoon Club wurde er über mehrere Jahre mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Frankfurt, 08. Juli 2026. „Ich bin absolut sprachlos, was passiert ist“, sagt der Österreicher und Wahlfrankfurter Mario Lohninger. Welche Restaurants vom Guide Michelin ausgezeichnet werden, bleibt traditionell bis zur feierlichen Verleihung geheim. Lediglich wenige Tage zuvor erhalten die ausgewählten Köchinnen und Köche eine Einladung. Für Mario Lohninger bedeutet die Auszeichnung die Rückkehr in den Michelin-Kreis – diesmal mit einem völlig neuen Restaurantkonzept, das seine kulinarische Vielseitigkeit unterstreicht.

16 Jahre Restaurant Lohninger – jetzt mit Michelin-Stern

Das Restaurant Lohninger wurde 2010 eröffnet. Von Beginn an prägten seine Eltern Erika und Paul Lohninger gemeinsam mit ihm die Restaurantleitung und die Küche. Das Haus etablierte sich rasch als gehobenes Gasthaus mit Wiener Charme und zählt heute zu den führenden Genussadressen Frankfurts.

Die Speisekarte verbindet österreichische Klassiker wie Wiener Schnitzel, Schlutzkrapfen oder Ochsenbackerlgulasch mit internationalen Einflüssen. Geprägt wurde Mario Lohningers Stil unter anderem durch Stationen bei Guy Savoy in Paris sowie bei Wolfgang Puck und David Bouley in den USA. Seine Küche vereint traditionelle österreichische Gerichte mit präziser Handwerkskunst und modernen, oft asiatisch inspirierten Aromen.

„Dass der Guide Michelin erkannt hat, dass auch traditionelle Gerichte der österreichischen Küche mit höchster Präzision und großem handwerklichem Aufwand sternewürdig sind, macht mich unglaublich stolz. Diese Auszeichnung gilt meinen Eltern, meinem gesamten Team und unseren gemeinsamen Anstrengungen der vergangenen Jahre“, so Lohninger.

Weitere Informationen: www.lohninger.de